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Поговорки о домашних животных: японские пословицы о кошках и собаках

Культура Японский язык

Кошки и собаки нередко упоминаются в японских пословицах – «Кошке – золотую монету», «Если собака смотрит на запад, хвост указывает на восток». Здесь мы рассмотрим ряд пословиц, посвящённых этим домашним любимцам.
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Кошки – популярные домашние животные в Японии, но, как видно из следующих пословиц, к их практической пользе относятся весьма скептически.

猫に小判Нэко ни кобан, «Дать кобан коту». Кобан – это золотая монета в период Эдо (1603-1868), и эта пословица означает «дать нечто ценное тому, кто не понимает или не оценит это, не сможет извлечь из этого выгоду».

猫に鰹節Нэко ни кацуобуси. «Хлопья ферментированного тунца коту». Кацуобуси – это хлопья, получаемые строганием высушенного ферментированного тунца бонито, их очень любят кошки. Не слишком осмотрительно оставлять рыбное лакомство рядом с кошкой, и это выражение указывает на опасную ситуацию, когда требуется высокий уровень бдительности, если уж приходиться «пускать козла в огород».

猫の手も借りたいНэко-но тэ мо каритай. «Одолжил бы даже кошачьи лапы», то есть «принял бы даже кошачью помощь». Это выражение используется, чтобы описать чрезвычайную занятость – хотя помощник из кошки не слишком хороший, но человек настолько загружен, что готов принять помощь даже от этих своенравных животных.

Некоторые из поговорок подчёркивают размеры или милый вид кошек.

猫の額Нэко-но хитай. Выражение «кошачий лоб» используется, чтобы подчеркнуть, насколько мала площадь, например, сада или участка земли – «Мой сад совсем невелик, с кошкин лоб».

猫をかぶるНэко о кабуру. «Нарядиться», то есть «прикинуться» кошкой значит притворяться тихим и безобидным, скрывая свою истинную природу. Это также может описывать кого-то, кто делает вид, что не виноват.

猫も杓子もНэко мо сякуси мо. «И кошки, и ковшики» – так говорят, например, что на мероприятии присутствовали все-все, самые разные люди.

Обращаясь к поговоркам о собаках, мы видим, что они часто упоминаются в связи с разного рода ссорами, выступая участниками или свидетелями конфликтов.

犬猿の仲Кэнъэн-но нака, «отношения собаки и обезьяны» – это выражение описывает враждебность сторон по отношению друг к другу, или крайне плохие отношения, «как кошка с собакой».

犬の遠吠えИну-но тобоэ. «Собачий лай издалека» метафорически описывает ситуацию, когда кто-то злословит на других людей за их спиной, как собака, которая только издали лает, но не хочет подходить достаточно близко, чтобы по-настоящему вступить в драку.

夫婦喧嘩は犬も食わないФуфу гэнка ва ину мо куванай, «Супружеские споры даже собака не ест». Часто размолвки между мужьями и жёнами возникают из-за мелких причин, которые трудно понять посторонним, и эти споры быстро разрешаются. Собаки хорошо известны определённой неразборчивостью в еде, но в поговорке даже они брезгуют ссорами супружеских пар. Это выражение также предостерегает посторонних от вмешательства в такие конфликты.

Ряд пословиц с собаками основан на противопоставлениях хозяина и собаки, востока и запада.

飼い犬に手を噛まれるКаиину ни тэ о камарэру. «Собака кусает руку хозяина» – поскольку собаки известны своей преданностью и хозяева им обычно доверяют, это выражение обозначает предательство со стороны подчинённого, пользовавшегося доверием.

犬が西向きゃ尾は東Ину га ниси мукя о ва хигаси. «Если собака смотрит на запад, её хвост указывает на восток». Так говорят, когда кто-то констатирует очевидное.

犬も歩けば棒に当たるИну мо арукэба бо ни атару. «Если собака пойдет гулять, она найдёт палку». Эта старая пословица может использоваться в двух значениях – одно из них намекает на вероятность для собаки быть побитой палкой, если она куда-то забредёт куда-то, это предупреждение об опасностях, которыми чреваты какие-то шаги. Есть и другое, позитивное значение. Многие собаки любят играть с палками, и если воспринимать поговорку как выражение об обретении собакой игрушки, то она говорит о том, что лучше действовать, чем ничего не делать, так как действия могут принести пользу.

Фотография к заголовку: Кошка и золотая монета кобан (© Pixta)

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