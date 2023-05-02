Поговорки о домашних животных: японские пословицы о кошках и собаках

Изучаем и любим японский язык

Кошки и собаки нередко упоминаются в японских пословицах – «Кошке – золотую монету», «Если собака смотрит на запад, хвост указывает на восток». Здесь мы рассмотрим ряд пословиц, посвящённых этим домашним любимцам.

Кошки – популярные домашние животные в Японии, но, как видно из следующих пословиц, к их практической пользе относятся весьма скептически.

猫に小判— Нэко ни кобан, «Дать кобан коту». Кобан – это золотая монета в период Эдо (1603-1868), и эта пословица означает «дать нечто ценное тому, кто не понимает или не оценит это, не сможет извлечь из этого выгоду».

猫に鰹節— Нэко ни кацуобуси. «Хлопья ферментированного тунца коту». Кацуобуси – это хлопья, получаемые строганием высушенного ферментированного тунца бонито, их очень любят кошки. Не слишком осмотрительно оставлять рыбное лакомство рядом с кошкой, и это выражение указывает на опасную ситуацию, когда требуется высокий уровень бдительности, если уж приходиться «пускать козла в огород».

猫の手も借りたい— Нэко-но тэ мо каритай. «Одолжил бы даже кошачьи лапы», то есть «принял бы даже кошачью помощь». Это выражение используется, чтобы описать чрезвычайную занятость – хотя помощник из кошки не слишком хороший, но человек настолько загружен, что готов принять помощь даже от этих своенравных животных.

Некоторые из поговорок подчёркивают размеры или милый вид кошек.

猫の額— Нэко-но хитай. Выражение «кошачий лоб» используется, чтобы подчеркнуть, насколько мала площадь, например, сада или участка земли – «Мой сад совсем невелик, с кошкин лоб».

猫をかぶる— Нэко о кабуру. «Нарядиться», то есть «прикинуться» кошкой значит притворяться тихим и безобидным, скрывая свою истинную природу. Это также может описывать кого-то, кто делает вид, что не виноват.

猫も杓子も— Нэко мо сякуси мо. «И кошки, и ковшики» – так говорят, например, что на мероприятии присутствовали все-все, самые разные люди.

Обращаясь к поговоркам о собаках, мы видим, что они часто упоминаются в связи с разного рода ссорами, выступая участниками или свидетелями конфликтов.

犬猿の仲— Кэнъэн-но нака, «отношения собаки и обезьяны» – это выражение описывает враждебность сторон по отношению друг к другу, или крайне плохие отношения, «как кошка с собакой».

犬の遠吠え— Ину-но тобоэ. «Собачий лай издалека» метафорически описывает ситуацию, когда кто-то злословит на других людей за их спиной, как собака, которая только издали лает, но не хочет подходить достаточно близко, чтобы по-настоящему вступить в драку.

夫婦喧嘩は犬も食わない— Фуфу гэнка ва ину мо куванай, «Супружеские споры даже собака не ест». Часто размолвки между мужьями и жёнами возникают из-за мелких причин, которые трудно понять посторонним, и эти споры быстро разрешаются. Собаки хорошо известны определённой неразборчивостью в еде, но в поговорке даже они брезгуют ссорами супружеских пар. Это выражение также предостерегает посторонних от вмешательства в такие конфликты.

Ряд пословиц с собаками основан на противопоставлениях хозяина и собаки, востока и запада.

飼い犬に手を噛まれる— Каиину ни тэ о камарэру. «Собака кусает руку хозяина» – поскольку собаки известны своей преданностью и хозяева им обычно доверяют, это выражение обозначает предательство со стороны подчинённого, пользовавшегося доверием.

犬が西向きゃ尾は東— Ину га ниси мукя о ва хигаси. «Если собака смотрит на запад, её хвост указывает на восток». Так говорят, когда кто-то констатирует очевидное.

犬も歩けば棒に当たる— Ину мо арукэба бо ни атару. «Если собака пойдет гулять, она найдёт палку». Эта старая пословица может использоваться в двух значениях – одно из них намекает на вероятность для собаки быть побитой палкой, если она куда-то забредёт куда-то, это предупреждение об опасностях, которыми чреваты какие-то шаги. Есть и другое, позитивное значение. Многие собаки любят играть с палками, и если воспринимать поговорку как выражение об обретении собакой игрушки, то она говорит о том, что лучше действовать, чем ничего не делать, так как действия могут принести пользу.

Фотография к заголовку: Кошка и золотая монета кобан (© Pixta)