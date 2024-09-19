С головы до ног: части тела в японских пословицах и идиомах

Изучаем и любим японский язык

В японском языке существует множество красочных запоминающихся японских пословиц и идиом, связанных с головой, ногами, глазами и другими частями тела.

Начнём с головы

Наш обзор пословиц и идиом, связанных с телом, начинается сверху, с головы.

頭隠して尻隠さず — Атама какуситэ сири какусадзу, «Голову спрятал, а задницу – нет». Эта фраза используется, чтобы высмеять кого-то, кто пытается скрыть свой проступок или порок, но правда всё равно вылезает наружу.

二階から目薬 — Никай кара мэгусури. Непросто капать «глазное лекарство со второго этажа» кому-то, кто стоит внизу! Это выражение описывает трудновыполнимое задание, или не слишком эффективный способ решения проблемы.

寝耳に水 — Нэмими ни мидзу. Если налить «воду в ухо спящему», он может быть ошарашен, – эта идиома выразительно показывает степень удивления от чего-то неожиданного. Слово нэмими также может означать услышанное во сне.

歯に衣着せぬ — Ха ни кину кисэну. Когда говорят, что кто-то «не надевает на зубы одежду», это значит, что человек склонен выражаться резко, не смягчая выражения для душевного спокойствия тех, к кому он обращается.

のど元過ぎれば熱さを忘れる — Нодомото сугирэба ацуса о васурэру. Если вы едите что-то обжигающее, оно жжётся во рту, но «когда проходит через горло, вы забываете о жжении». Так говорят о трудностях, что легко забываются, когда они уже позади, а иногда также и о тех, кто не помнит о долге благодарности по отношению к тем, кто помогал в трудные времена.

Руки, ногти и всё остальное

Помимо головы, в пословицах упоминаются и прочие разные части тела.

濡れ手で粟 — Нурэтэ дэ ава. Попробуйте взять «пшено мокрыми руками», и вы обнаружите, что множество зёрнышек прилипло к пальцам. Это выражение описывает лёгкий способ получения денег.

爪の垢を煎じて飲む — Цумэ-но ака о сэндзитэ ному. «Заварить грязь из-под ногтей и выпить» – звучит весьма неприятно, но этой фразой показывают желание подражать прекрасному примеру другого человека. Понимать эту фразу буквально не рекомендуется.

背に腹は代えられない — Сэ ни хара ва каэрарэнай. Поговорка о том, что «спиной живот не заменишь», исходит из представлений, что жизненно важные органы содержатся в животе, в брюшной полости, и иногда приходится подставить под удар спину вместо живота, пожертвовав меньшим, чтобы защитить нечто более важное и незаменимое.

へそを曲げる — Хэсо о магэру. «Скрутить пупок» – значит надуться или рассердиться.

臑をかじる — Сунэ о кадзиру, «кусать (чью-то) голень» означает зависеть от кого-то в финансовом отношении. Часто такая «голень» принадлежат родителям (оя), и выражение приобретает форму оя-но сунэ о кадзиру, то есть «жить на иждивении у родителей».

足を洗う — Аси о арау. Фраза «умыть ноги» означает «изменить образ жизни», отказавшись от какой-то деятельности. Она часто используется в отношении того, чтобы оставить преступный мир и жить в ладах с законом.

Изображение к заголовку: «Глазное лекарство со второго этажа» (© Pixta)