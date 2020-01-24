Ода Нобунага и объединение Японии

Исследования по истории Японии

Военачальник Ода Нобунага стремился объединить расколотое японское государство Японии в XVI веке, но внезапное предательство помешало ему завершить эту задачу.

Эпоха враждующих провинций

Ода Нобунага родился в 1534 году, в середине периода Сражающихся провинций (1467-1568). Род Асикага создал сёгунат Муромати в 1338 году, но после убийства заместителя сёгуна в Камакуре в 1454 году он утратил контроль на востоке страны, что привело к затянувшемуся на десятилетия региональному конфликту. В 1467 году спор о наследовании титула сёгуна в Киото перерос в открытую войну. Смута Онин длилась 11 лет, и к концу этого времени сёгунат сохранил власть только над провинцией Ямасиро (включая Киото).

В остальной части страны местные феодалы-даймё создали региональную власть, чтобы заполнить вакуум. Они ввели собственные законы для контроля над вассалами и территорией, в которых часто устанавливалась возможность наказания обеих сторон в любом споре. Частные ссоры между вассалами не допускались, и даймё выносили решения по любым возникшим проблемам. Цель состояла в том, чтобы сконцентрировать власть в собственных руках и добиться стабильности в княжестве. Другие обычные законы регулировали браки, ограничивали продажу земли и запрещали фермерам уклоняться от налогов (в виде риса или ячменя) или массово скрываться.

Даймё стремились определить стоимость земли их вассалов; она служила основой для налогообложения и военной службы. Они также установили иерархические отношения между некоторыми могущественными вассалами и самураями низшего класса, в которых первые были ёриоя, «приёмными родителями» для вторых. Во время войны они могли формировать отряды по типу копейщиков или мушкетёров, что позволяло использовать групповую тактику, ориентированную на пехоту. Фермеров могли призывать на службу в бою в качестве солдат или для доставки припасов – в то время еще не было чёткого разделения между воинами и фермерами.

Распашка новых рисовых полей и горный промысел также способствовали экономике княжеств. Примерно в то время разрабатывался серебряный рудник Ивами Гиндзан в префектуре Симанэ — в настоящее время объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — и другие серебряные и золотые рудники. Проекты по борьбе с наводнениями и ирригации способствовали развитию сельского хозяйства. Например, один из ведущих даймё, Такэда Сингэн, построил дамбу для предотвращения затоплений при слиянии двух рек в провинции Каи.

Нобунага был старшим законным сыном Ода Нобухидэ в провинции Овари (теперь префектура Айти). Он быстро набирал силу в течение своей жизни и почти преуспел в объединении расколотого государства. Здесь мы рассмотрим его усилия по установлению контроля над страной как часть истории Японии того периода.

Устройство сэйгю для управления паводками, которое использовал Такэда Сингэн (слева) и район, где они использовались (предоставлено Советом по образованию г. Каи)

Первые победы

В 1560 году Имагава Ёсимото из провинций Суруга и Тотоми с огромной армией, численность которой оценивается в 40 000 воинов, угрожал провинции Овари. Молодой Нобунага, возглавивший провинцию после своего отца, предпринял внезапную атаку с 2000 воинами на армию, пока она ещё стояла лагерем, убив Имагаву и рассеяв врага. Сокрушительный разгром превосходящего по численности врага стал известен как битва при Окэхадзама. Нобунага заключил союз с Мацудайрой Мотоясу (позже известен как Токугава Иэясу) из Микавы, чтобы обезопасить свою восточную границу, и вступил в битву с Сайто Ёситацу из Мино на севере.



Мемориал битвы при Окэхадзама в Тоёакэ, преф. Айти. Статуи Ода Нобунага (слева) и Имагава Ёсимото (справа) (© Pixta)

Примерно в это же время к власти пришли другие известные даймё в других регионах страны. Мори Мотонари из провинции Аки стал видным лидером в западной части Хонсю, Такэда Сингэн из Каи и Уэсуги Кэнсин из Этиго на востоке неоднократно сталкивались в соперничестве за контроль над восточной частью Японии. Ходзё Удзиясу управлял большей частью региона Канто из Одавары в провинции Сагами, Отомо Сорин из Бунго контролировал север Кюсю.

Распространение христианства

Сорин сыграл важную роль, обеспечив защиту иезуиту Франциску Ксавье, которому он позволил вести миссионерскую деятельность на своей территории. Миссионеры продолжали прибывать на остров, и христианство распространилось по всему Кюсю. Европа вступила в эпоху Великих географических открытий, португальские и испанские купцы и священники активно искали новые рынки и возможности для миссионерства. К шестнадцатому веку они достигли Китая и Юго-Восточной Азии. В 1543 году первые португальские торговцы высадились на берег на острове Танэгасима возле Кюсю, привезя мушкеты, которые были более совершенными, чем огнестрельное оружие, использовавшееся в Японии в то время.

Даймё на Кюсю позволяли христианским миссионерам проповедовать христианство в надежде на прибыли от торговли. Португальские торговые суда не заходили в порты даймё, запрещавших проповедь. Миссионеры, в том числе работали с проектами социальной помощи, такими как строительство школ и больниц, и число японских христиан росло. Раздача еды – блюд из говядины или кастеллы и других кондитерских изделий в западном стиле с сахаром и яйцами – также помогало обращать в христианство, о чём говорит осуждение этих действий буддийскими священниками того времени.



Складная ширма с изображением иностранного корабля в Японии (фрагмент, © Paylessimages / Pixta)

Путь к новым победам

В 1567 году Нобунага покорил Мино, отправил в ссылку Сайто Тацуоки, сына Ёситацу, и переименовал замок Инабаяма, ранее бывший цитаделью Сайто, в замок Гифу. Призамковое поселение Кано он превратил в свободный рынок, расправившись с монополистическими торговыми организациями дза, чтобы купцы могли свободно торговать. Снижение налогов, улучшение дорог и устранение платы за въезд привели Кано к процветанию.



Печать тэнка фубу, которую использовал Ода Нобунага (предоставлено префектуральным музеем истории Хёго)

Примерно в это же время Нобунага начал использовать печать с выражением тэнка фубу, указывавшим на его планы военной силой объединить страну (тэнка, Поднебесную, в данном случае Японию). В 1568 году он повёл армию в Киото, Асикага Ёсиаки с его помощью получил титул сёгуна, и под эгидой сёгуната Муромати Нобунага распространил свою власть на столичный регион. Он также взялся защищать христианство – отчасти для того, чтобы обуздать буддийские силы, в том числе храмы Исияма Хонгандзи и Энрякудзи. Он приглашал миссионеров, таких как португальский иезуит Луис Фройш, и использовал любую возможность получить западные знания.

Сёгун Ёсиаки был недоволен усилением Нобунаги и собрал коалицию даймё для того, чтобы окружить и попытаться свергнуть его. Нобунага же выдвинул талантливых командиров, таких как Хасиба (позже Тоётоми) Хидэёси и Акэти Мицухидэ, которые помогли справиться с кризисом и подчинить противостоявшие ему силы. Он победил монахов-воинов в Энрякудзи и сжёг храмовый комплекс, расправился с даймё Адзаи Нагамаса и Асакура Ёсикагэ и организовал полную осаду храмового комплекса Исияма Хонгандзи. В 1572 году Такэда Сингэн во главе армии из Каи одержал несколько побед над Нобунагой, но в следующем году Сингэн умер от болезни. Воспользовавшись таким удачным поворотом судьбы, Нобунага отправил Ёсиаки в изгнание и фактически положил конец сёгунату Муромати.

Битва, вошедшая в историю: начало широкого применения огнестрельного оружия

После того, как европейские мушкеты впервые появились на Танэгасиме, постоянные войны породили спрос на такое оружие, которое стали производить в Кунитомо и Сакаи. При том, что эффективную стрельбу можно было вести с расстояния всего около 100 метров и для подготовки к выстрелу требовалось время, их считали не слишком подходящими для ожесточённой битвы. Нобунага опроверг эти представления.

В 1575 году произошла битва при Нагасино, с одной стороны в ней участвовал Нобунага в союзе с Иэясу, а с другой – Такэда Кацуёри, сын Сингэна. Нобунага использовал большое количество мушкетёров, около 3000, из-за чего Такэда с его огромной армией потерпел поражение. Эта битва вошла в историю Японии как момент кардинальной смены восприятия огнестрельного оружия – мушкет, бесполезный для одиночных бойцов, обладал сокрушительной силой при одновременной стрельбе большого количества воинов. С этого момента он играл важную роль в битвах того времени.



Ежегодная реконструкция битвы при Нагасино (предоставлено Ассоциацией туризма Синсиро)

Неожиданное предательство

В следующем году Нобунага основал новую цитадель на берегу озера Бива, где он начал строительство замка Адзути с огромными каменными стенами. Главная башня имела высоту более 36 метров, в ней было шесть надземных этажей и один подземный. Несмотря на недолгую жизнь, замок Адзути стал прототипом нового поколения крепостей.

В 1580 году Нобунага наконец выиграл свою 10-летнюю войну с храмом Исияма Хонгандзи, Хидэёси повёл войска против сил Мори на западе Японии, а ещё один союзник Нобунаги, Сибата Кацуи, вторгся на территорию рода Уэсуги. После уничтожения рода Такэда в Каи весной 1582 года Нобунага, казалось, нужно всего несколько лет для достижения своей цели – объединения страны. Однако 21 июня произошёл «инцидент в Хоннодзи», как он называется по названию храма возле Киото, где находился в тот момент Нобунага. Его соратник Акэти Мицухидэ неожиданно напал на него и Нобунага, не в силах защититься, совершил самоубийство.

Нобунага приказал Мицухидэ отправиться на запад, чтобы поддержать Хидэёси в войне против Мори. Сам Нобунага вскоре последовал бы за ним. Вместо этого Мицухидэ внезапно изменил курс и привёл 13 000 воинов в Хоннодзи. Он также вынудил к самоубийству старшего сына Нобунаги, Нобутаду, в замке Нидзё в Киото.

Картина укиё-э, изображающая инцидент в Хоннодзи. Ода Нобунага в глубине справа (предоставлено Мемориальным музеем Хидэёси и Киёмасы)

Незаконченное дело

В чём причина измены Мицухидэ? Одна давняя теория заключается в том, что он завидовал Нобунаге и имел собственные планы по захвату власти в стране. Высказывалось также предположение, что за Мицухидэ стоял кто-то другой – императорский двор, Ёсиаки, всё ещё номинально считавшийся сёгуном, или Тоётоми Хидэёси. Еще одна популярная в последнее время гипотеза связана с событиями на Сикоку – Нобунага и Тёсокабэ Мототика через Мицухидэ заключили договорённость, позволяющую Тёсокабэ покорить весь остров. Когда Нобунага впоследствии отказался от этой договоренности, разрешив завоевать гораздо меньшую территорию, Тёсокабэ Мототика возмутился, а Нобунага подготовил войско, чтобы идти на Сикоку и вступить с ним в бой. Возможно, Мицухидэ счёл себя опозоренным из-за этого и напал на Нобунагу. Однако это всего лишь неподтверждённое предположение, объясняющее действия Акэти Мицухидэ.

Так Нобунага не смог до конца претворить в жизнь свои планы, когда вся страна, казалось бы, уже была в его руках. Он закончил жизнь, преданный своим вассалом, а его дело продолжил Тоётоми Хидэёси, победивший Мицухидэ в битве при Ямадзаки в июле 1582 года.



Акэти Мицухидэ (© Aflo)

Фотография к заголовку: Ода Нобунага, портрет (© Aflo)