Разработка Конституции Мэйдзи: гражданские права и политические дебаты

Исследования по истории Японии
Разработка Конституции Мэйдзи: гражданские права и политические дебатыПолитика История
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Первые призывы к конституционной реформе
В 1860-х годах, незадолго до падения сёгуната Токугава, в Японии уже начали обсуждать западные конституции и конституционные правительства, информация о которых поступала в страну через переводную литературу и исследования таких деятелей, как Ниси Аманэ, получивших образование за рубежом. Знаменитая работа Сакамото Рёмы из восьми пунктов, в которой он изложил своё видение нового правительства после низложения сёгуната, предусматривала создание верхней и нижней палат парламента, а также принятие конституции.
Новое правительство Мэйдзи всё ещё вело гражданскую войну Босин против сил сегуната в июне 1868 года, когда оно опубликовало Сэйтайсё, документ, который наделял властью Дайдзёкан, или Большой государственной совет. Он состоял из семи департаментов, курирующих различные области, и следовал системе разделения судебной, исполнительной и законодательной властей, ранее провозглашённой в Конституции США.
Правительство обеспечило себе абсолютную власть в 1871 году, упразднив феодальные владения и создав на их месте префектуры. В том же году оно разделило Дайдзёкан на три палаты и подчинённые им министерства и ведомства. Из них Главная палата обладала верховной властью и была эквивалентна сегодняшнему кабинету министров. Она состояла из Дайдзё-дайдзина, или министра высшей политики, левого и правого министров и ряда советников. Левая палата была консультативным органом по формированию законодательства, в который входили отобранные правительством членов, к которым Главная палата обращалась за экспертным мнением при подготовке важных законов. Главы и заместители руководителей министерств и ведомств заседали в Правой палате, обсуждая политические вопросы.
В 1873-1874 годах восемь советников, поддержавших провалившееся предложение об отправке военной экспедиции в Корею, покинули правительство. Впоследствии они, включая Итагаки Тайсукэ, сформировали движение под названием Айкоку Кото (Общественная партия патриотов) и представили правительству петицию, призывающую к созданию национальной ассамблеи.
Итагаки вернулся в своё родное княжество Тоса (ныне префектура Коти), где основал политическую организацию Рисси ся (Общество по определению цели в жизни). Продолжая отстаивать необходимость создания национального парламента, он популяризировал движение за гражданские права. В 1875 году, после того как у организации стали возникать региональные отделения, Итагаки на учредительном съезде в Осаке преобразовал её в новое движение под названием Айкокуся (Общество патриотов).
При системе Дайдзёкан министр внутренних дел Окубо Тосимити фактически был лидером Японии. Встревоженный тем, что движение за гражданские права набирало силу, он организовал в Осаке встречу с Итагаки и Кидо Такаёси, крупным политическим деятелем из княжества Тёсю (ныне префектура Ямагути), который подал в отставку в знак протеста против карательной экспедиции на Тайвань.
На этой встрече Окубо согласился постепенно ввести парламентскую систему, основанную на конституции. В апреле 1875 года был издан императорский указ о создании конституционного правительства и были сформированы новые органы: Гэнроин, который был своего рода назначаемым сенатом, Дайсинъин, который действовал как Верховный суд; и собрание руководителей префектур. Как орган для обсуждения законодательных инициатив, Гэнроин начал работу над первым в Японии проектом конституции, представленным правительством, в 1876 году.
На первом совещании руководителей префектур, председателем которого был Кидо, велись горячие споры о том, следует ли сделать должности в местных органах власти выборными или назначать чиновников на правительственном уровне. В итоге победила точка зрения, что местные органы власти должны формироваться решением правительства.
Обещанный парламент
В 1876 году вспыхнула серия восстаний самураев, которые были подавлены правительством. Сацумское восстание 1877 года, возглавляемое Сайго Такамори, представляло более серьёзную угрозу, но и оно было подавлено. Понимание того, что одолеть правительство силой нелегко, придало новый импульс усилиям по его свержению в легитимном политическом поле и созданию национального собрания с помощью движения за свободу и гражданские права.
Окубо был убит недовольными самураями в 1878 году, и на его место пришел Окума Сигэнобу, родом из провинции Бидзэн (префектура Сага). В это же время росло политическое влияние Ито Хиробуми из Тёсю. Окума симпатизировал движению за гражданские права и настоял на скорейшем учреждении национального парламента.
В марте 1881 года Окума представил письменное заключение левому министру принцу Арисугаве, в котором говорилось, что конституция должна быть создана в течение года и обнародована в следующем 1882 году, и что затем должно быть создано национальное собрание и парламентская демократия в британском стиле.
Когда консерватор Ивакура Томоми, который был правым министром, выразил своё неприятие этого предложения, Ито объединил с ним усилия, и они вдвоём обратились к Куроде Киётаке, директору Управления по колонизации Хоккайдо. В тот момент Курода оказался в затруднительном положении, подвергшись резкой критике сторонников гражданских прав за попытку продать активы и проекты офиса по номинальной цене Годаю Томоацу, который, как и он, был родом из провинции Сацума (ныне префектура Кагосима). Ито заявил, что Окума сотрудничал с движением за гражданские права, чтобы подорвать авторитет Куроды. В ответ на поддержку Ито Курода вступил с ним в альянс.
Фракция Сат-Тё (Сацума и Тёсю) сделала свой решающий шаг 11 октября 1881 года, открыв заседание в присутствии императора Мэйдзи и уволив Окуму с поста советника за его предполагаемую причастность к нападкам на правительство. В то же время был издан императорский указ, обещавший народу национальное собрание в 1890 году.
Этот исторический захват власти стал известен как политический кризис 14 года Мэйдзи (1881). Уход Окума и его последователей предоставил фракции Сат-Тё во главе с Ито полный политический контроль.
Частные конституционные проекты
В это время движение за свободу и гражданские права достигло беспрецедентного пика активности. Требования о принятии конституции сопровождались проектами предложений, распространявшимися среди общественности через газеты и журналы.
Эти частные проекты конституций были подготовлены такими организациями, как Кодзюн ся (включая Фукудзаву Юкити) и Рисси ся, а также частными лицами, такими как Уэки Эмори и Тиба Такусабуро.
Уэки подготовил особенно радикальный проект конституции, который был вдохновлён государственным устройством Франции. Он предусматривал создание однопалатного парламента и предусматривал право народа на сопротивление и революцию в случае, если к власти придёт плохой правитель или правительство. Однако большинство частных проектов конституций были выдержаны в британском стиле, предлагая конституционную монархию и два законодательных органа.
Тем временем Гэнроин завершил разработку правительственного проекта конституции 1880 года. Однако его принятие было отложено на неопределённый срок из-за противодействия Ивакуры и других консерваторов, а также императорского двора. Власть в правительстве в то время принадлежала тем, кто считал конституцию преждевременной или полагал, что для Японии лучше всего подходит прямое императорское правление. В планах Ито, однако, было создание той же двухпалатной системы и конституционной монархии, которые предлагал его соперник Окума.
Сохраняя власть императора
Обещав созвать национальное собрание к 1890 году, правительство должно было создать конституцию, на которой была бы построена новая система государственного правления. В 1882 году Ито Хиробуми отправился в Европу более чем на год, чтобы изучить системы политического устройства в других странах, включая Германию, Австрию, Великобританию, Россию, Францию и Италию. Он беседовал с такими учёными, как Рудольф фон Гнейст, Альберт Мосс и Лоренц фон Штайн, а также с немецким лидером Отто фон Бисмарком и британским политиком лордом Грэнвиллом.
В результате Ито решил, что Японии больше всего подходит конституция в прусско-германском стиле, которая поддерживала сильную императорскую власть.
После возвращения в Японию в 1884 году Ито учредил Бюро по изучению конституционных систем, в функции которого входили исследования существующих примеров конституционного строя, подготовка необходимого законодательства и составление проекта Конституции Японской империи. Помимо возглавившего Бюро Ито, туда входили Иноуэ Коваси, Ито Миёдзи и Канэко Кэнтаро. Они вместе решали вопросы, касающиеся назначения должностных лиц, региональной администрации и кабинета министров, а также разработки Закона о пэрстве.
Этот закон расширил круг аристократии, ранее состоявший из представители родовой аристократии кугэ и провинциальных землевладельцев-самураев даймё, разрешив жаловать статус пэра политическим и военным деятелям и предпринимателям за заслуги перед государством и вклад в реставрацию Мэйдзи. Это было продиктовано желанием Ито создать Палату пэров, которая уравновешивала бы всенародно избираемую Палату представителей.
Завершение работы и представление итогового проекта
Завершив разработку основных элементов конституционной системы, в 1886 году Ито и его единомышленники приступили к разработке проекта конституции. Они встретились в рёкане Адзумая в Канадзаве (префектура Канагава), где обсудили несколько проектов. В качестве советника был также приглашён Герман Рёсслер, немецкий учёный и юрист.
В один из дней обнаружилось, что из комнаты исчезла сумка с проектами конституций. Участники встречи были шокированы таким поворотом событий. Если бы члены общественных движений за гражданские права раньше времени ознакомились бы с содержанием предварительных проектов, скандала было бы не избежать. Но оказалось, что вора интересовали только ценные вещи, и он выбросил сумку вместе с бумагами, которые не вызвали у него никакого интереса, в поле неподалёку.
Этого инцидента было достаточно, чтобы побудить Ито перенести встречи на свою дачу на острове Нацусима, недалеко от Канадзавы. Здесь четверо мужчин могли дискутировать сколько угодно, и их споры часто становились жаркими. В конце концов, в августе 1887 года они подготовили нацусимский проект конституции.
После многократных обсуждений в только что созданном Тайном совете, консультативном органе при императоре Мэйдзи, окончательная версия конституции Японской империи, ныне широко известная как Конституция Мэйдзи, была обнародована 11 февраля 1889 года.
Принятый в форме конституции, дарованной императором народу, этот документ основывался на утверждении о суверенной власти императора (тэнно тайкэн). Император мог объявлять войну, заключать мир, заключать международные договоры, назначать и увольнять правительственных чиновников, а также командовать как армией, так и флотом. Первая статья Конституции гласит: «Японская империя управляется непрерывной на вечные времена императорской династией», а в третьей говорится, что особа императора священна и неприкосновенна.
Это позволило рассматривать Конституцию Мэйдзи как недемократический документ, легитимизирующий сосредоточение всей полноты диктаторской власти в руках императора. Ошибочность этой точки зрения мы продемонстрируем в следующей статье цикла.
Изображение к заголовку: Тайный совет, основанный в 1888 году для обсуждения Конституции. Он состоял из политиков эпохи Мэйдзи и высокопоставленных чиновников, а на его заседаниях присутствовал император. Заседание Тайного совета. Гравюра Тоёхары Тиканобу (Предоставлено Национальной парламентской библиотекой)