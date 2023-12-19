Разработка Конституции Мэйдзи: гражданские права и политические дебаты

Исследования по истории Японии

Вскоре после свержения сёгуната новое правительство Японии Мэйдзи столкнулось с призывами к обеспечению гражданских прав, созыву национального собрания и созданию конституции. В этой статье рассматриваются политические события и изменения на протяжении двух десятилетий, которые привели к принятию первой японской конституции в 1889 году.

Первые призывы к конституционной реформе

В 1860-х годах, незадолго до падения сёгуната Токугава, в Японии уже начали обсуждать западные конституции и конституционные правительства, информация о которых поступала в страну через переводную литературу и исследования таких деятелей, как Ниси Аманэ, получивших образование за рубежом. Знаменитая работа Сакамото Рёмы из восьми пунктов, в которой он изложил своё видение нового правительства после низложения сёгуната, предусматривала создание верхней и нижней палат парламента, а также принятие конституции.



Рукопись «Программы нового правительства в восьми пунктах» Сакамото Рёмы (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Новое правительство Мэйдзи всё ещё вело гражданскую войну Босин против сил сегуната в июне 1868 года, когда оно опубликовало Сэйтайсё, документ, который наделял властью Дайдзёкан, или Большой государственной совет. Он состоял из семи департаментов, курирующих различные области, и следовал системе разделения судебной, исполнительной и законодательной властей, ранее провозглашённой в Конституции США.

Правительство обеспечило себе абсолютную власть в 1871 году, упразднив феодальные владения и создав на их месте префектуры. В том же году оно разделило Дайдзёкан на три палаты и подчинённые им министерства и ведомства. Из них Главная палата обладала верховной властью и была эквивалентна сегодняшнему кабинету министров. Она состояла из Дайдзё-дайдзина, или министра высшей политики, левого и правого министров и ряда советников. Левая палата была консультативным органом по формированию законодательства, в который входили отобранные правительством членов, к которым Главная палата обращалась за экспертным мнением при подготовке важных законов. Главы и заместители руководителей министерств и ведомств заседали в Правой палате, обсуждая политические вопросы.

В 1873-1874 годах восемь советников, поддержавших провалившееся предложение об отправке военной экспедиции в Корею, покинули правительство. Впоследствии они, включая Итагаки Тайсукэ, сформировали движение под названием Айкоку Кото (Общественная партия патриотов) и представили правительству петицию, призывающую к созданию национальной ассамблеи.

Итагаки вернулся в своё родное княжество Тоса (ныне префектура Коти), где основал политическую организацию Рисси ся (Общество по определению цели в жизни). Продолжая отстаивать необходимость создания национального парламента, он популяризировал движение за гражданские права. В 1875 году, после того как у организации стали возникать региональные отделения, Итагаки на учредительном съезде в Осаке преобразовал её в новое движение под названием Айкокуся (Общество патриотов).

При системе Дайдзёкан министр внутренних дел Окубо Тосимити фактически был лидером Японии. Встревоженный тем, что движение за гражданские права набирало силу, он организовал в Осаке встречу с Итагаки и Кидо Такаёси, крупным политическим деятелем из княжества Тёсю (ныне префектура Ямагути), который подал в отставку в знак протеста против карательной экспедиции на Тайвань.

На этой встрече Окубо согласился постепенно ввести парламентскую систему, основанную на конституции. В апреле 1875 года был издан императорский указ о создании конституционного правительства и были сформированы новые органы: Гэнроин, который был своего рода назначаемым сенатом, Дайсинъин, который действовал как Верховный суд; и собрание руководителей префектур. Как орган для обсуждения законодательных инициатив, Гэнроин начал работу над первым в Японии проектом конституции, представленным правительством, в 1876 году.

На первом совещании руководителей префектур, председателем которого был Кидо, велись горячие споры о том, следует ли сделать должности в местных органах власти выборными или назначать чиновников на правительственном уровне. В итоге победила точка зрения, что местные органы власти должны формироваться решением правительства.

Обещанный парламент

В 1876 году вспыхнула серия восстаний самураев, которые были подавлены правительством. Сацумское восстание 1877 года, возглавляемое Сайго Такамори, представляло более серьёзную угрозу, но и оно было подавлено. Понимание того, что одолеть правительство силой нелегко, придало новый импульс усилиям по его свержению в легитимном политическом поле и созданию национального собрания с помощью движения за свободу и гражданские права.

Окубо был убит недовольными самураями в 1878 году, и на его место пришел Окума Сигэнобу, родом из провинции Бидзэн (префектура Сага). В это же время росло политическое влияние Ито Хиробуми из Тёсю. Окума симпатизировал движению за гражданские права и настоял на скорейшем учреждении национального парламента.



Политик Окума Сигэнобу, выступавший за парламент британского образца (Jiji)

В марте 1881 года Окума представил письменное заключение левому министру принцу Арисугаве, в котором говорилось, что конституция должна быть создана в течение года и обнародована в следующем 1882 году, и что затем должно быть создано национальное собрание и парламентская демократия в британском стиле.

Когда консерватор Ивакура Томоми, который был правым министром, выразил своё неприятие этого предложения, Ито объединил с ним усилия, и они вдвоём обратились к Куроде Киётаке, директору Управления по колонизации Хоккайдо. В тот момент Курода оказался в затруднительном положении, подвергшись резкой критике сторонников гражданских прав за попытку продать активы и проекты офиса по номинальной цене Годаю Томоацу, который, как и он, был родом из провинции Сацума (ныне префектура Кагосима). Ито заявил, что Окума сотрудничал с движением за гражданские права, чтобы подорвать авторитет Куроды. В ответ на поддержку Ито Курода вступил с ним в альянс.

Фракция Сат-Тё (Сацума и Тёсю) сделала свой решающий шаг 11 октября 1881 года, открыв заседание в присутствии императора Мэйдзи и уволив Окуму с поста советника за его предполагаемую причастность к нападкам на правительство. В то же время был издан императорский указ, обещавший народу национальное собрание в 1890 году.

Этот исторический захват власти стал известен как политический кризис 14 года Мэйдзи (1881). Уход Окума и его последователей предоставил фракции Сат-Тё во главе с Ито полный политический контроль.



Ито Хиробуми, который с 1881 года стал самым влиятельным политиком Японии (Jiji)

Частные конституционные проекты

В это время движение за свободу и гражданские права достигло беспрецедентного пика активности. Требования о принятии конституции сопровождались проектами предложений, распространявшимися среди общественности через газеты и журналы.

Эти частные проекты конституций были подготовлены такими организациями, как Кодзюн ся (включая Фукудзаву Юкити) и Рисси ся, а также частными лицами, такими как Уэки Эмори и Тиба Такусабуро.

Уэки подготовил особенно радикальный проект конституции, который был вдохновлён государственным устройством Франции. Он предусматривал создание однопалатного парламента и предусматривал право народа на сопротивление и революцию в случае, если к власти придёт плохой правитель или правительство. Однако большинство частных проектов конституций были выдержаны в британском стиле, предлагая конституционную монархию и два законодательных органа.

Тем временем Гэнроин завершил разработку правительственного проекта конституции 1880 года. Однако его принятие было отложено на неопределённый срок из-за противодействия Ивакуры и других консерваторов, а также императорского двора. Власть в правительстве в то время принадлежала тем, кто считал конституцию преждевременной или полагал, что для Японии лучше всего подходит прямое императорское правление. В планах Ито, однако, было создание той же двухпалатной системы и конституционной монархии, которые предлагал его соперник Окума.

Сохраняя власть императора

Обещав созвать национальное собрание к 1890 году, правительство должно было создать конституцию, на которой была бы построена новая система государственного правления. В 1882 году Ито Хиробуми отправился в Европу более чем на год, чтобы изучить системы политического устройства в других странах, включая Германию, Австрию, Великобританию, Россию, Францию и Италию. Он беседовал с такими учёными, как Рудольф фон Гнейст, Альберт Мосс и Лоренц фон Штайн, а также с немецким лидером Отто фон Бисмарком и британским политиком лордом Грэнвиллом.

В результате Ито решил, что Японии больше всего подходит конституция в прусско-германском стиле, которая поддерживала сильную императорскую власть.

После возвращения в Японию в 1884 году Ито учредил Бюро по изучению конституционных систем, в функции которого входили исследования существующих примеров конституционного строя, подготовка необходимого законодательства и составление проекта Конституции Японской империи. Помимо возглавившего Бюро Ито, туда входили Иноуэ Коваси, Ито Миёдзи и Канэко Кэнтаро. Они вместе решали вопросы, касающиеся назначения должностных лиц, региональной администрации и кабинета министров, а также разработки Закона о пэрстве.

Этот закон расширил круг аристократии, ранее состоявший из представители родовой аристократии кугэ и провинциальных землевладельцев-самураев даймё, разрешив жаловать статус пэра политическим и военным деятелям и предпринимателям за заслуги перед государством и вклад в реставрацию Мэйдзи. Это было продиктовано желанием Ито создать Палату пэров, которая уравновешивала бы всенародно избираемую Палату представителей.

Завершение работы и представление итогового проекта

Завершив разработку основных элементов конституционной системы, в 1886 году Ито и его единомышленники приступили к разработке проекта конституции. Они встретились в рёкане Адзумая в Канадзаве (префектура Канагава), где обсудили несколько проектов. В качестве советника был также приглашён Герман Рёсслер, немецкий учёный и юрист.

В один из дней обнаружилось, что из комнаты исчезла сумка с проектами конституций. Участники встречи были шокированы таким поворотом событий. Если бы члены общественных движений за гражданские права раньше времени ознакомились бы с содержанием предварительных проектов, скандала было бы не избежать. Но оказалось, что вора интересовали только ценные вещи, и он выбросил сумку вместе с бумагами, которые не вызвали у него никакого интереса, в поле неподалёку.

Этого инцидента было достаточно, чтобы побудить Ито перенести встречи на свою дачу на острове Нацусима, недалеко от Канадзавы. Здесь четверо мужчин могли дискутировать сколько угодно, и их споры часто становились жаркими. В конце концов, в августе 1887 года они подготовили нацусимский проект конституции.

После многократных обсуждений в только что созданном Тайном совете, консультативном органе при императоре Мэйдзи, окончательная версия конституции Японской империи, ныне широко известная как Конституция Мэйдзи, была обнародована 11 февраля 1889 года.



После внесения некоторых изменений нацусимский проект конституции был окончательно доработан в марте 1888 года. На снимке — подписанный Ито Хиробуми экземпляр проекта, в котором во время заседаний Тайного совета тот делал карандашные пометки о необходимости изменений (Предоставлено Национальной парламентской библиотекой)



Копия оригинальной Конституции Мэйдзи (©Kyodo)

Принятый в форме конституции, дарованной императором народу, этот документ основывался на утверждении о суверенной власти императора (тэнно тайкэн). Император мог объявлять войну, заключать мир, заключать международные договоры, назначать и увольнять правительственных чиновников, а также командовать как армией, так и флотом. Первая статья Конституции гласит: «Японская империя управляется непрерывной на вечные времена императорской династией», а в третьей говорится, что особа императора священна и неприкосновенна.

Это позволило рассматривать Конституцию Мэйдзи как недемократический документ, легитимизирующий сосредоточение всей полноты диктаторской власти в руках императора. Ошибочность этой точки зрения мы продемонстрируем в следующей статье цикла.

Изображение к заголовку: Тайный совет, основанный в 1888 году для обсуждения Конституции. Он состоял из политиков эпохи Мэйдзи и высокопоставленных чиновников, а на его заседаниях присутствовал император. Заседание Тайного совета. Гравюра Тоёхары Тиканобу (Предоставлено Национальной парламентской библиотекой)