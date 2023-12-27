Интерпретации Конституции Мэйдзи: демократия и милитаризм

Исследования по истории Японии

Хотя Конституция Мэйдзи, обнародованная в 1889 году, стояла на принципах сильной императорской власти, она также предоставила гражданам много свобод и открыла новую эру партийной политики. Однако с ростом милитаризма в 1930-х годах антидемократические интерпретации этого документа стали господствующими.

Радостная встреча

Конституция Мэйдзи была составлена в прусско-германском стиле и закрепляла верховную роль императорской власти. Император имел право объявлять войну и заключать мир, назначать членов правительства и командовал как армией, так и флотом. Первая статья Конституции гласила: «Японская империя управляется непрерывной на вечные времена императорской династией», а в третьей говорилось, что особа императора священна и неприкосновенна.



Конституция Мэйдзи гарантировала императору существенные властные полномочия (© Jiji)

Новость о том, что первая Конституция Японии будет обнародована 11 февраля 1889 года, была встречена населением с восторгом.

Улицы Токио заполнились фестивальными платформами и были украшены национальными флагами, фонарями и цветами. Люди праздновали и повсюду раздавались крики «Банзай!». Во многих магазинах закончились флаги, шла оживлённая торговля фонариками, а ремесленники работали всю ночь, чтобы пополнить их запасы. Даже растущие цены не отпугнули нетерпеливых покупателей. Рестораны и дома гейш также хорошо заработали в эти дни.

Эрвин фон Бельц, немецкий врач и советник японского правительства, наблюдая этот энтузиазм, отметил в своём дневнике, что «люди ликуют, но ирония ситуации в том, что никто не знает, что на самом деле будет в конституции». Забавно, что были и люди, которые восприняли слова об «обнародовании Конституции» (кэмпо-но хаппу) как кэмпу-но хаппи, то есть будто бы правительство собирается раздать народу «одежду хаппи из тонкого шёлка».



Изображение церемонии обнародования Конституции Мэйдзи 11 февраля 1889 года (© Kyodo)

Власть правительству

Пока обычные граждане праздновали принятие конституции, активисты движения за гражданские права, которые ранее критиковали правительство за то, что оно не предоставляет гражданам достаточно индивидуальных свобод, неожиданно встретили документ с минимальной критикой. Возможно, это произошло потому, что конституция оказалась более демократичной, чем они ожидали.

Хотя она была построена вокруг сильной императорской власти, конституция предоставляла гражданам свободу религиозных убеждений, слова и публикаций, а также свободу проводить собрания, создавать ассоциации и жить там, где они захотят, в рамках закона. Поданные также имели право на тайну переписки и на частную собственность.

Судебная власть была сделана независимой от исполнительной для чёткого разделения трёх ветвей власти. Также был создан двухпалатный императорский парламент, наделённый полномочиями рассматривать законопроекты и бюджет. Палата представителей, состоящая из избираемых членов, могла предлагать законы и имела возможность первой обсуждать бюджет. Это открыло путь к массовому участию в политической жизни.

Считается, что Ито Хиробуми, который сыграл центральную роль в разработке конституции, обладал большим политическим влиянием.

Ито предпринял попытку сосредоточить исполнительную власть в кабинете министров, ограничив власть императора. Он заявил в Тайном совете во время обсуждения проекта конституции: «В конституционной политической системе важно ограничивать суверенную власть и защищать права граждан». Вполне вероятно, что он осознавал, что в ближайшем будущем в Японии возникнет потребность в партийной политике, основанной на парламентской демократии. В 1900 году Ито основал политическую партию Риккэн сэйюкай (Партия друзей конституционного правления) и возглавлял её во время своего четвёртого срока на посту премьер-министра.

Таким образом, хотя Конституция Мэйдзи иногда рассматривалась как недемократическая и дающая императору диктаторския полномочия, это было не так. Её также можно рассматривать как в высшей степени демократичный документ. Ито, несомненно, разделял эту точку зрения.

Император как орган государства

Демократическия трактовка Конституции Мэйдзи очевидна в тэнно кикансэцу, или теории «императора как органа государства», которую отстаивал в начале ХХ в. профессор Минобэ Тацукити из Токийского императорского университета. Эта концепция рассматривало государство как юридическое лицо, обладающее суверенитетом, а императора – как его высший орган, действующий в соответствии с конституцией.

Другими словами, Минобэ рассматривал государство как объединение множества людей с одинаковыми целями. Поскольку император, члены парламента и обычные граждане являются группой, объединённой этими общими целями, император как высший орган государства должен проводить политику в интересах группы в целом.

Следовательно, Минобэ выступал против автократии, при которой император подавлял права граждан и требовал от них полного повиновения, выступая вместо этого за правительство, формируемое политическими партиями.



Минобэ Тацукити обсуждает конституцию в своём доме после окончания Второй мировой войны 23 января 1946 года (© Kyodo)

Учёный-правовед Уэсуги Синкити, также из Токийского императорского университета, не согласился с интерпретацией Минобэ, настаивая, в свою очередь, на абсолютности власти императора.

Однако концепция тэнно кикансэцу возобладала, обеспечив теоретическую основу для системы, в которой правительства формировались политическими партиями, и внеся значительный вклад в её развитие на протяжении 1920-х и в начале 1930-х годов.

Споры о разоружении

В 1930 году разразилась политическая буря из-за права императора командовать вооружёнными силами, как записано в конституции.

С января Британия проводила в Лондоне встречу крупнейших военно-морских держав мира с целью ограничения накопления военно-морских вооружений. В апреле Япония, США, Великобритания, Франция и Италия подписали договор, ограничивающий тоннаж вспомогательных судов (крейсеров, эсминцев и подводных лодок).

В это время общее соотношение вспомогательных судов для Японии было установлено на уровне 69,75% от такового для США и Великобритании. Это было выше 60-процентного соотношения, установленного для линкоров и авианосцев Вашингтонским договором 1922 года, и почти на целевом уровне в 70%. Несмотря на это, Япония была вынуждена пойти на компромисс, согласившись с 60-процентным ограничением для тяжёлых крейсеров.

Крейсеры по размерам находятся между линкорами и эсминцами, они быстрее первых, сильнее в бою и более мореходны, чем последние. Тяжёлые крейсеры могут сравниться с линкорами, поэтому в японском военно-морском флоте не все были согласны с таким решением, но правительство все же пошло дальше и подписало договор. Японию в Лондоне представляли бывший премьер-министр Вакацуки Рэйдзиро и министр военно-морского флота Такарабэ Такэси.

Сам военно-морской флот был разделен на две фракции по вопросу о том, следует ли Японии подписывать соглашение. Управление Генерального штаба ВМС было в авангарде оппозиции. Это был орган, находившийся под непосредственным контролем императора, который курировал военно-морскую стратегию и тактику в военное время.

Почувствовав возможность свергнуть правительство, оппозиционная партия Риккэн сэйюкай и консервативный Тайный совет присоединились к противникам соглашения. Японцы правых взглядов также выражали своё несогласие с условиями договора. Вместе эти группы критиковали кабинет премьер-министра Хамагути Осати и обвиняли его в посягательстве на власть императора.

Статья 11 Конституции гласила, что «Император осуществляет верховное командование армией и флотом». Однако кабинет министров должен был консультировать императора при принятии решения о численности вооружённых сил.

Иными словами, в военное время кабинет министров не мог отдавать приказы военным; вместо этого генеральные штабы армии и флота разрабатывали стратегию одобренную императором. Тем временем кабинет министров был в состоянии эффективно определять численность вооружённых сил. В этом отношении не было никаких проблем с подписанием Лондонского договора.

Однако ситуацию осложняло положение о Главном штабе военно-морских сил, в котором говорилось, что для принятия решений о численности военно-морского флота требуется его согласие. Противники договора использовали это, чтобы осудить правительство Хамагути за нарушение имперской власти путём подписания договора без согласия министерства.

Рост политического насилия

Однако премьер-министр Хамагути не уступил перед лицом этих нападок, решительно выступая против тех, кто критиковал договор, и подчёркивая важность сотрудничества с США и Великобританией.



Хамагути Осати прозвали «премьер-министром-львом» (© Jiji)

Правящая партия Хамагути Риккэн минсэйто (Конституционно-демократическая партия) одержала уверенную победу на выборах в феврале 1930 года, и заручившись поддержкой абсолютного большинства, он уверенно проводить свою политику. Средства массовой информации и общественное мнение также поддержали разоружение и встали на сторону правительства.

При таких благоприятных условиях Хамагути использовал концепцию Минобэ тэнно кикансэцу среди других аргументов, чтобы приструнить своих оппонентов, и пригрозил уволить председателя и заместителя председателя Тайного совета. Однако 14 ноября 1930 года Хамагути был тяжело ранен правым боевиком на Токийском вокзале и в августе следующего года скончался от полученных травм.



Мемориальная доска на Токийском вокзале, на месте, где был застрелен премьер-министр Хамагути Осати (© Jiji)

Затем Маньчжурский инцидент в сентябре 1931 года привёл к тому, что общественное мнение стало поддерживать позицию военных. Стремительный рост милитаризма и убийство премьер-министра Инукаи Цуёси в мае 1932 года молодыми морскими офицерами положили конец эпохе партийной политики.

Антидемократические интерпретации начинают преобладать

В атмосфере растущего национализма идея тэнно кикансэцу Минобэ Тацукити подверглась резкой критике в 1935 году. Кикути Такэо, член Палаты пэров с военным прошлым, провозгласил её непатриотичной, и другие правые последовали его примеру.

Минобэ к тому времени был почётным профессором Токийского императорского университета, а также членом Палаты пэров, но кампания, осуждающая его теорию, потребовала, чтобы он отказался от своего поста в парламенте, чтобы его работы были запрещены, а учёные и чиновники, поддерживающие его теорию, были уволены со своих постов.

Правительство того времени, возглавляемое премьер-министром Окадой Кэйсукэ, первоначально выразило одобрение теории тэнно кикансэцу, но уступило давлению, когда концепция стала объектом постоянной критики. Книги Минобэ были запрещены, и он был вынужден уйти в отставку.

Окада также опубликовал декларацию, в которой отвергал теорию Минобэ как противоречащую имперской системе и провозглашал верховенство власти императора.

С этого момента интерпретация конституции как документа, закрепляющего за императором верховную власть, стала господствующей. Новые толкования ещё больше способствовали росту милитаризма.

В 1936 году в армии усилилась фракционная борьба между радикалами, призывавшими к прямым действиям во имя императора, и более умеренными силами. 26 февраля радикально настроенные младшие офицеры, опираясь на подчинённых им 1400 солдат захватили районы Нагататё и Касумигасэки в центре Токио, где были расположены правительственные и государственные учреждения. Они ворвались в официальную резиденцию премьер-министра, дома министров и штаб-квартиру столичной полиции, убив лорда-хранителя тайной печати Сайто Макото и министра финансов Такахаси Корэкие (оба - бывшие премьер-министры), генерального инспектора военного образования Ватанабэ Дзотаро и других.



Отель «Санно» в Минато, Токио закрылся 5 октября 1983 года. Он начал работать в 1932 году и позднее стал штаб-квартирой, в которой радикалы готовили государственный переворот 26 февраля 1936 года. В послевоенную эпоху он использовался как военный объект США (© Jiji)

Кита Икки, писатель из Садо, префектура Ниигата, утверждавший, что император стоит выше конституции, оказал большое влияние на радикальную группировку. В «Общий план реорганизации Японии» (Нихон кайдзо хоан тайко) Кита писал, что император должен использовать свою власть для того, чтобы заморозить действие конституции, объявить военное положения и преобразовать нацию.

Япония пошла по пути милитаризма, вступив в войну с Китаем, а затем и с США, закончившуюся поражением. После окончания Второй мировой войны, в октябре 1945 года, главнокомандующий оккупационными войсками союзников приказал премьер-министру Сидэхаре Кидзюро коренным образом пересмотреть конституцию, чтобы сделать её более демократичной. Действующая Конституция Японии вступила в силу 3 мая 1947 года, заменив свою предшественницу, созданную в эпоху Мэйдзи.

Фотография к заголовку: Люди празднуют обнародование Конституции Мэйдзи. В новостях того времени сцены народного ликования по этому поводу в Киото сравнивали с празднованием Гион. Точная дата и место съёмки неизвестны (снято Судзуки Синъити, предоставлено библиотекой университета Нагасаки; © Kyodo)