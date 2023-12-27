Интерпретации Конституции Мэйдзи: демократия и милитаризм

Исследования по истории Японии
Интерпретации Конституции Мэйдзи: демократия и милитаризмИстория
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Радостная встреча
Конституция Мэйдзи была составлена в прусско-германском стиле и закрепляла верховную роль императорской власти. Император имел право объявлять войну и заключать мир, назначать членов правительства и командовал как армией, так и флотом. Первая статья Конституции гласила: «Японская империя управляется непрерывной на вечные времена императорской династией», а в третьей говорилось, что особа императора священна и неприкосновенна.
Новость о том, что первая Конституция Японии будет обнародована 11 февраля 1889 года, была встречена населением с восторгом.
Улицы Токио заполнились фестивальными платформами и были украшены национальными флагами, фонарями и цветами. Люди праздновали и повсюду раздавались крики «Банзай!». Во многих магазинах закончились флаги, шла оживлённая торговля фонариками, а ремесленники работали всю ночь, чтобы пополнить их запасы. Даже растущие цены не отпугнули нетерпеливых покупателей. Рестораны и дома гейш также хорошо заработали в эти дни.
Эрвин фон Бельц, немецкий врач и советник японского правительства, наблюдая этот энтузиазм, отметил в своём дневнике, что «люди ликуют, но ирония ситуации в том, что никто не знает, что на самом деле будет в конституции». Забавно, что были и люди, которые восприняли слова об «обнародовании Конституции» (кэмпо-но хаппу) как кэмпу-но хаппи, то есть будто бы правительство собирается раздать народу «одежду хаппи из тонкого шёлка».
Власть правительству
Пока обычные граждане праздновали принятие конституции, активисты движения за гражданские права, которые ранее критиковали правительство за то, что оно не предоставляет гражданам достаточно индивидуальных свобод, неожиданно встретили документ с минимальной критикой. Возможно, это произошло потому, что конституция оказалась более демократичной, чем они ожидали.
Хотя она была построена вокруг сильной императорской власти, конституция предоставляла гражданам свободу религиозных убеждений, слова и публикаций, а также свободу проводить собрания, создавать ассоциации и жить там, где они захотят, в рамках закона. Поданные также имели право на тайну переписки и на частную собственность.
Судебная власть была сделана независимой от исполнительной для чёткого разделения трёх ветвей власти. Также был создан двухпалатный императорский парламент, наделённый полномочиями рассматривать законопроекты и бюджет. Палата представителей, состоящая из избираемых членов, могла предлагать законы и имела возможность первой обсуждать бюджет. Это открыло путь к массовому участию в политической жизни.
Считается, что Ито Хиробуми, который сыграл центральную роль в разработке конституции, обладал большим политическим влиянием.
Ито предпринял попытку сосредоточить исполнительную власть в кабинете министров, ограничив власть императора. Он заявил в Тайном совете во время обсуждения проекта конституции: «В конституционной политической системе важно ограничивать суверенную власть и защищать права граждан». Вполне вероятно, что он осознавал, что в ближайшем будущем в Японии возникнет потребность в партийной политике, основанной на парламентской демократии. В 1900 году Ито основал политическую партию Риккэн сэйюкай (Партия друзей конституционного правления) и возглавлял её во время своего четвёртого срока на посту премьер-министра.
Таким образом, хотя Конституция Мэйдзи иногда рассматривалась как недемократическая и дающая императору диктаторския полномочия, это было не так. Её также можно рассматривать как в высшей степени демократичный документ. Ито, несомненно, разделял эту точку зрения.
Император как орган государства
Демократическия трактовка Конституции Мэйдзи очевидна в тэнно кикансэцу, или теории «императора как органа государства», которую отстаивал в начале ХХ в. профессор Минобэ Тацукити из Токийского императорского университета. Эта концепция рассматривало государство как юридическое лицо, обладающее суверенитетом, а императора – как его высший орган, действующий в соответствии с конституцией.
Другими словами, Минобэ рассматривал государство как объединение множества людей с одинаковыми целями. Поскольку император, члены парламента и обычные граждане являются группой, объединённой этими общими целями, император как высший орган государства должен проводить политику в интересах группы в целом.
Следовательно, Минобэ выступал против автократии, при которой император подавлял права граждан и требовал от них полного повиновения, выступая вместо этого за правительство, формируемое политическими партиями.
Учёный-правовед Уэсуги Синкити, также из Токийского императорского университета, не согласился с интерпретацией Минобэ, настаивая, в свою очередь, на абсолютности власти императора.
Однако концепция тэнно кикансэцу возобладала, обеспечив теоретическую основу для системы, в которой правительства формировались политическими партиями, и внеся значительный вклад в её развитие на протяжении 1920-х и в начале 1930-х годов.
Споры о разоружении
В 1930 году разразилась политическая буря из-за права императора командовать вооружёнными силами, как записано в конституции.
С января Британия проводила в Лондоне встречу крупнейших военно-морских держав мира с целью ограничения накопления военно-морских вооружений. В апреле Япония, США, Великобритания, Франция и Италия подписали договор, ограничивающий тоннаж вспомогательных судов (крейсеров, эсминцев и подводных лодок).
В это время общее соотношение вспомогательных судов для Японии было установлено на уровне 69,75% от такового для США и Великобритании. Это было выше 60-процентного соотношения, установленного для линкоров и авианосцев Вашингтонским договором 1922 года, и почти на целевом уровне в 70%. Несмотря на это, Япония была вынуждена пойти на компромисс, согласившись с 60-процентным ограничением для тяжёлых крейсеров.
Крейсеры по размерам находятся между линкорами и эсминцами, они быстрее первых, сильнее в бою и более мореходны, чем последние. Тяжёлые крейсеры могут сравниться с линкорами, поэтому в японском военно-морском флоте не все были согласны с таким решением, но правительство все же пошло дальше и подписало договор. Японию в Лондоне представляли бывший премьер-министр Вакацуки Рэйдзиро и министр военно-морского флота Такарабэ Такэси.
Сам военно-морской флот был разделен на две фракции по вопросу о том, следует ли Японии подписывать соглашение. Управление Генерального штаба ВМС было в авангарде оппозиции. Это был орган, находившийся под непосредственным контролем императора, который курировал военно-морскую стратегию и тактику в военное время.
Почувствовав возможность свергнуть правительство, оппозиционная партия Риккэн сэйюкай и консервативный Тайный совет присоединились к противникам соглашения. Японцы правых взглядов также выражали своё несогласие с условиями договора. Вместе эти группы критиковали кабинет премьер-министра Хамагути Осати и обвиняли его в посягательстве на власть императора.
Статья 11 Конституции гласила, что «Император осуществляет верховное командование армией и флотом». Однако кабинет министров должен был консультировать императора при принятии решения о численности вооружённых сил.
Иными словами, в военное время кабинет министров не мог отдавать приказы военным; вместо этого генеральные штабы армии и флота разрабатывали стратегию одобренную императором. Тем временем кабинет министров был в состоянии эффективно определять численность вооружённых сил. В этом отношении не было никаких проблем с подписанием Лондонского договора.
Однако ситуацию осложняло положение о Главном штабе военно-морских сил, в котором говорилось, что для принятия решений о численности военно-морского флота требуется его согласие. Противники договора использовали это, чтобы осудить правительство Хамагути за нарушение имперской власти путём подписания договора без согласия министерства.
Рост политического насилия
Однако премьер-министр Хамагути не уступил перед лицом этих нападок, решительно выступая против тех, кто критиковал договор, и подчёркивая важность сотрудничества с США и Великобританией.
Правящая партия Хамагути Риккэн минсэйто (Конституционно-демократическая партия) одержала уверенную победу на выборах в феврале 1930 года, и заручившись поддержкой абсолютного большинства, он уверенно проводить свою политику. Средства массовой информации и общественное мнение также поддержали разоружение и встали на сторону правительства.
При таких благоприятных условиях Хамагути использовал концепцию Минобэ тэнно кикансэцу среди других аргументов, чтобы приструнить своих оппонентов, и пригрозил уволить председателя и заместителя председателя Тайного совета. Однако 14 ноября 1930 года Хамагути был тяжело ранен правым боевиком на Токийском вокзале и в августе следующего года скончался от полученных травм.
Затем Маньчжурский инцидент в сентябре 1931 года привёл к тому, что общественное мнение стало поддерживать позицию военных. Стремительный рост милитаризма и убийство премьер-министра Инукаи Цуёси в мае 1932 года молодыми морскими офицерами положили конец эпохе партийной политики.
Антидемократические интерпретации начинают преобладать
В атмосфере растущего национализма идея тэнно кикансэцу Минобэ Тацукити подверглась резкой критике в 1935 году. Кикути Такэо, член Палаты пэров с военным прошлым, провозгласил её непатриотичной, и другие правые последовали его примеру.
Минобэ к тому времени был почётным профессором Токийского императорского университета, а также членом Палаты пэров, но кампания, осуждающая его теорию, потребовала, чтобы он отказался от своего поста в парламенте, чтобы его работы были запрещены, а учёные и чиновники, поддерживающие его теорию, были уволены со своих постов.
Правительство того времени, возглавляемое премьер-министром Окадой Кэйсукэ, первоначально выразило одобрение теории тэнно кикансэцу, но уступило давлению, когда концепция стала объектом постоянной критики. Книги Минобэ были запрещены, и он был вынужден уйти в отставку.
Окада также опубликовал декларацию, в которой отвергал теорию Минобэ как противоречащую имперской системе и провозглашал верховенство власти императора.
С этого момента интерпретация конституции как документа, закрепляющего за императором верховную власть, стала господствующей. Новые толкования ещё больше способствовали росту милитаризма.
В 1936 году в армии усилилась фракционная борьба между радикалами, призывавшими к прямым действиям во имя императора, и более умеренными силами. 26 февраля радикально настроенные младшие офицеры, опираясь на подчинённых им 1400 солдат захватили районы Нагататё и Касумигасэки в центре Токио, где были расположены правительственные и государственные учреждения. Они ворвались в официальную резиденцию премьер-министра, дома министров и штаб-квартиру столичной полиции, убив лорда-хранителя тайной печати Сайто Макото и министра финансов Такахаси Корэкие (оба - бывшие премьер-министры), генерального инспектора военного образования Ватанабэ Дзотаро и других.
Кита Икки, писатель из Садо, префектура Ниигата, утверждавший, что император стоит выше конституции, оказал большое влияние на радикальную группировку. В «Общий план реорганизации Японии» (Нихон кайдзо хоан тайко) Кита писал, что император должен использовать свою власть для того, чтобы заморозить действие конституции, объявить военное положения и преобразовать нацию.
Япония пошла по пути милитаризма, вступив в войну с Китаем, а затем и с США, закончившуюся поражением. После окончания Второй мировой войны, в октябре 1945 года, главнокомандующий оккупационными войсками союзников приказал премьер-министру Сидэхаре Кидзюро коренным образом пересмотреть конституцию, чтобы сделать её более демократичной. Действующая Конституция Японии вступила в силу 3 мая 1947 года, заменив свою предшественницу, созданную в эпоху Мэйдзи.
Фотография к заголовку: Люди празднуют обнародование Конституции Мэйдзи. В новостях того времени сцены народного ликования по этому поводу в Киото сравнивали с празднованием Гион. Точная дата и место съёмки неизвестны (снято Судзуки Синъити, предоставлено библиотекой университета Нагасаки; © Kyodo)