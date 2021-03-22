Дорога без границ: воспоминания о легендарном японском путешественнике Уэмуре Наоми

Биографии знаменитых японцев

Японский путешественник Уэмура Наоми раздвинул пределы человеческой выносливости. За свою недолгую жизнь он достиг невероятно многого, в том числе стал первым человеком, поднявшимся на пять из семи величайших вершин мира, а также совершил изнурительное одиночное путешествие через Арктику, пройдя 12000 километров на собачьих упряжках. В этом году знаменитому первопроходцу исполнилось бы 80 лет.

В 1984 году Уэмура Наоми пропал без вести при попытке одиночного зимнего восхождения на вершину Денали (ранее известную как гора Мак-Кинли) на Аляске. Легендарному японскому путешественнику было всего 43 года. Делая невозможное возможным, он восходил на самые высокие вершины и пересекал самые суровые ландшафты, часто в одиночку, достигнув за свою короткую жизнь беспрецедентных результатов. В 2021 году Уэмуре могло бы исполниться 80 лет, и эта знаменательная дата - прекрасный повод поразмышлять о наследии великого первопроходца.

Путешествие вокруг света

Уэмура родился в 1941 году в фермерской деревушке Кокуфу (ныне Тоёока) в регионе Тадзима на севере префектуры Хёго. Он был младшим из семи детей и рос в окружении роскошной природы Тадзимы, в районе известном помимо всего прочего своими суровыми зимами. Юность Уэмуры прошла в идиллической обстановке деревни: он помогал на ферме, пас семейное стадо черных тадзимских коров и проводил свободное время на берегах реки Маруяма. Во многих отношениях Уэмура был самым обычным молодым человеком. Он был скромен и обладал мягким характером, однако за этими качествами скрывались амбициозность и желание выделиться из толпы. Закаленный сильными зимними снегопадами и холодными сезонными ветрами, дующими с Японского моря, будучи взрослым он продемонстрировал находчивость, железную стойкость и неистощимое трудолюбие, характерные для жителей заснеженных регионов Японии.

Уэмура увлекся альпинизмом в колледже, вступив в альпинистский клуб Университета Мэйдзи. Во время своего первого группового восхождения на гору Сироума в префектуре Нагано он изо всех сил старался не отставать от других альпинистов, но ему явно не хватало навыков. Получив первый болезненный опыт и охваченный соревновательным духом, он начал активно тренироваться, потратив на улучшение своих умений альпиниста примерно треть года. У него был природный талант к скалолазанию, и в конце концов он стал руководителем клуба.

Уэмура с жадностью читал пособия по альпинизму и мечтал покорить Альпы, что в условиях Японии тех лет было практически невозможно: из-за ограничений на выезд из страны и обменного курса 360 иен за 1 доллар большинству простых японцев поездки за границу были недоступны. Разочарование Уэмуры, который и так был раздосадован ограниченными возможностями для скалолазания, достигло предела, когда он узнал, что его однокурсник совершил восхождение на ледник на Аляске, о котором он мог только мечтать. Проблема разрешилась в 1964 году, когда послевоенные ограничения были сняты, а валютный контроль отменен. И приключения, о которых так мечтал Уэмура, наконец стали возможны.

После окончания университета Уэмура не последовал примеру своих сверстников, приступивших к поиску работы, а отправился путешествовать по миру. Он ступил на борт корабля, направлявшегося в Лос-Анджелес, имея в кармане лишь 110 долларов. На протяжении последующих четырех с половиной лет он совершит кругосветное путешествие в поисках новых приключений. Он подрабатывал в Южной Калифорнии, пока не скопил достаточно денег, чтобы отправиться во Францию. В этой стране он работал на горнолыжном курорте, куда периодически возвращался, чтобы пополнить свои сбережения прежде чем отправиться в новое путешествие. Практически сразу он начал бить рекорды: в рамках экспедиции альпинистского клуба Университета Мэйдзи вместе с гидом Пембой Тенцингом он совершил первое в истории успешное восхождение на 7 916-метровую гималайскую вершину Нгоджумба Канг (пик Тенцинга), а также совершил первое одиночное путешествие на плоту по реке Амазонка, пройдя в общей сложности около 6 000 километров. Неистощимая жажда приключений привела Уэмуру к замыслу взойти на Семь высочайших вершин всех частей света. Ему покорились Монблан (в те годы считавшийся самой высокой горой Европы), Килиманджаро в Африке и Аконкагуа в Южной Америке. Он также неоднократно отправлялся в полярные регионы.

Одинокий путешественник

В конце концов Уэмура вернулся в Японию, но его страсть к путешествиям не давала ему надолго оставаться на одном месте. В мае 1970 года он присоединился к экспедиции Японского альпинистского клуба на Эверест и стал первым японцем и двадцать четвертым человеком, взошедшим на высочайшую гору планеты. Всего через три месяца, в августе, он совершил первое в истории одиночное восхождение на Денали, став первым альпинистом в истории, которому покорились пять из Семи вершин. Еще примечательнее то, что к этому времени Уэмуре не исполнилось и 30 лет.

Восхождения Уэмуры на высочайшие горы пяти континентов

Название (страна) Высота Месяц и год восхождения Возраст Монблан (Франция/Италия) 4807 м Июль 1966 г. 25 Килиманджаро (Танзания) 5895 м Октябрь 1966 г. 25 Аконкагуа (Аргентина) 6960 м Февраль 1968 г. 26 Эверест (Китай, Непал) 8848 м Май 1970 г. 29 Денали (США) 6194 м Август 1970 г. 29

Уэмура принял участие в ряде известных альпинистских экспедиций, однако после нескольких неудачных походов в 1971 году принял решение отказаться участия в больших командах. Первой из этих неудачных экспедиций стало зимнее восхождение на вершину альпийского горного массива Гранд-Жорас (4 208 м) с северной стороны. Группа альпинистов, среди которых был и Уэмура, без проблем достигла вершины, однако попала в снежную бурю на спуске с горы, в результате чего пять участников потеряли пальцы из-за обморожения. В следующем месяце Уэмура вернулся на Эверест в составе широко освещавшейся в прессе международной экспедиции. Но несмотря на все героические попытки Уэмуры самостоятельно нести снаряжение во время восхождения, он мог лишь наблюдать, как несчастные случаи и постоянные ссоры между участниками привели к тому, что экспедиция развалилась на глазах.

В итоге, несмотря на то, что Уэмуре нравилась атмосфера товарищества в альпинистских экспедициях, эти два судьбоносных события заставили его глубоко задуматься. Он не стал относиться к групповым экспедициям отрицательно, но посчитал их сдерживающим фактором. Чем дольше он обдумывал свои цели, тем больше приходил к убеждению, что одиночные путешествия, которые никогда ранее не занимали высокое место в его списке приоритетов, лучше всего соответствуют тому, чего он надеялся достичь.

Это решение открыло перед ним новые перспективы и возродило в Уэмуре давнее стремление совершить одиночный переход через Антарктиду. Переключившись с альпинизма на путешествия в полярных условиях, он сразу поставил перед собой самые экстремальные цели. Уэмура провел большую часть своей ранней карьеры в одиночных путешествиях и доверял своим навыкам. Избрав для себя путь путешественника-одиночки, он в каком-то смысле вернулся к своим корням, что ему, несомненно, нравилось, но в случае с Денали именно это решение стало роковым.

Завоевание полюса

Полярный край покорил Уэмуру. Во время своих первых вылазок в Арктику он полностью погрузился в местную культуру и язык: коренных инуитов, в общинах которых жил Уэмура, подкупила его непринужденная манера общения, что позволило ему практически без усилий слиться с местным населением. В 1972 году он долгое время жил в поселении Сиорапалук на севере Гренландии, где под руководством местных жителей учился управляться с ездовыми собаками и приобретал другие навыки, необходимые для выживания одиночки в суровой окружающей среде.

Уже в апреле 1973 года Уэмуре удалось применить эти знания на деле. Он отправился на собачьих упряжках в экспедицию вдоль северо-западного побережья острова, в одиночку преодолев расстояние около 3000 километров и вернувшись в место отправления. В следующем походе он сумел в одиночку преодолеть 12 000 километров, пройдя через всю Арктику от Гренландии до Аляски по северному побережье Канады и доведя свои навыки выживания в полярных условиях до совершенства. В эту экстремальную экспедицию Уэмура отправился в декабре 1974 года и провел среди суровых ледяных просторов в общей сложности полтора года. Его прибытие на Аляску в мае 1976 года стало большим триумфом, а успешное завершение экспедиции вопреки сложным обстоятельствам лишь укрепило его репутацию исследователя мирового класса.

Несколько лет назад мне посчастливилось редактировать издание книги Уэмуры “12 000 километров через Арктику” (Хоккёкукэн 12 000 киро) в мягкой обложке, где он рассказывал о своем путешествии. Этот прекрасно написанный текст привлекает читателей яркими описаниями перипетий похода Уэмуры, среди которых, например, побег собачьей упряжки в самом начале экспедиции или его постоянный страх перед белыми медведями. Читая эту книгу, я будто бы находился рядом с Уэмурой на каждом километре этого замечательного путешествия.

В 2015 году я решил поехать в Гренландию и провести месяц в Сиорапалуке, чтобы отыскать там следы Уэмуры. Путешественник прожил в этом крохотном поселке 10 месяцев, и мне было приятно узнать, что местные жители продолжают с любовью вспоминать его. Я встретил человека, который с гордостью рассказал мне свои детские воспоминания о встрече с Уэмурой и о том, как он помогал японскому путешественнику в изучении языка инуитов. По всеобщему мнению Уэмура был очень одарен.

В 1978 году Уэмура вернулся в Арктику. Еще одной впечатляющей демонстрацией воли и выносливости человека стала апрельская экспедиция Уэмуры к Северному полюсу на собачьих упряжках, после чего в августе он отправился на юг через внутренние районы Гренландии.



Вершины-близнецы Нунатак Уэмура вздымаются над ледяными просторами Гренландии. Гора была названа в честь японского путешественника, который выбрал вершины-близнецы в качестве конечной точки своего путешествия при пересечении острова в 1978 году. (© Янаги Акинобу)



Мемориальная доска в честь исследователя, установленная датским правительством в деревне Нарсак - ближайшем к Нунатак Уэмуре поселении (© Янаги Акинобу)



Уэмура выступает в Японском национальном пресс-клубе 1 сентября 1978 года после пересечения Гренландии. (© Jiji)

Скромный путешественник

В Арктике Уэмура вынашивал новый план - самостоятельно пересечь Южный полюс на собачьих упряжках. После своих успехов в северных пределах он решил не тратить время впустую на планирование следующего большого путешествия. В январе 1982 года он прибыл в Аргентину, откуда отправился на аргентинскую военную базу на Антарктическом полуострове, где начал последние приготовления к беспрецедентному путешествию по южному континенту. Однако этой экспедиции не суждено было состояться. К крайнему разочарованию Уэмуры, вспышка войны за Фолклендские острова между Аргентиной и Великобританией в апреле того же года вынудила его отказаться от экспедиции еще до ее начала.

Уэмура был очень разочарован тем, что его планы оказались сорваны из-за непреодолимых обстоятельств, однако не захотел признавать поражение. Отказавшись от мечты об одиночном путешествии по Антарктиде, которую он вынашивал на протяжении десяти лет, он начал планировать следующую экспедицию. В 1984 году он вернулся на Денали с целью совершить одиночное зимнее восхождение, что ему и удалось сделать 12 февраля, в свой сорок третий день рождения. Однако на следующий день, спускаясь с Денали во время непогоды, Уэмура пропал без вести.



Денали зимой. Останки Уэмуры так и не были обнаружены (© Янаги Акинобу)

Путешествия Уэмуры совпали по времени с выходом Японии на мировую арену как ведущей экономической державы, и во многих отношениях он воплощал дух нации того времени. Он поступил в университет в 1960 году, в год, когда произошли массовые демонстрации против правительственной политики в связи с пересмотром японо-американского Договора о безопасности, и, как и другие жители страны, возмущался обстоятельствами, которые мешали ему раскрыть свой потенциал. Когда эти барьеры были устранены, он ворвался на мировую арену в поисках новых вызовов, что совпало с быстрым экономическим ростом Японии после 1964 года. Уэмура никогда не шел на поводу у условностей, полагаясь лишь на свою изобретательность, упорный труд и решимость. Именно благодаря этим качествам он сумел реализовать свою мечту и оставить след на огромных неизведанных территориях планеты.

В 2014 году я посетил поселение Коцебу на Аляске - конечную точку полуторагодового путешествия Уэмуры через Арктику. Красота этих мест поражает. Пролетая над бескрайней тундрой и ее бесчисленными реками, самолет, казалось, неподвижно висит в воздухе. Сцену нарушали лишь уходящие за горизонт ледники Денали и сама гора, мерцающая, как священная жемчужина. Когда самолет приблизился к крошечному поселению, я подумал о том, какое смирение у жителей должна вызывать такая великолепная и, одновременно, безжалостная обстановка.

Уэмура разделял с местными жителями глубокое уважение к этой далекой земле, но не позволял своему страху удерживать его от столкновения с ее суровым характером. Познакомившись с природой и коренными жителями отдаленных районов, которые посещал Уэмура, я начал постепенно понимать, почему его наследие путешественника не потеряло значения до наших дней.

Фотография к заголовку: Улыбка Уэмуры Наоми после покорения Северного полюса на собачьих упряжках 29 апреля 1978 г. (© Бунгэй сюндзю)

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