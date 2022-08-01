Нагаё Сэнсай – отец японской системы здравоохранения

Биографии знаменитых японцев

Нагаё Сэнсай разработал современную систему здравоохранения и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в Японии, внёс большой вклад в борьбу с инфекционными заболеваниями и в подготовку таких талантливых специалистов, как Гото Симпэй и Китасато Сибасабуро. Благодаря Сэнсаю в период реставрации Мэйдзи Япония совершила переход на западную медицину.

Участие в миссии Ивакуры

Врач и учёный Нагаё Сэнсай заложил основы современной системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля в Японии. Благодаря ему в Японии появился термин «гигиена» (эйсэй), для перевода которого Сэнсай использовал слово из трактатов китайского философа Чжуан-цзы.

Сэнсай родился в 1838 году в княжестве Омура провинции Хидзэн (современная префектура Нагасаки) в семье врача. Когда Сэнсаю было четыре года, его отец скоропостижно скончался. Дед Сэнсая Нагаё Сюнтацу усыновил мальчика и воспитал из него врача. Сюнтацу был известным специалистом по традиционной китайской медицине, однако под впечатлением от «Кайтай синсё» – переведённого на японский язык голландского учебника по анатомии, он начинает практиковать западную медицину. В то время в Японии западная медицина была запрещена, поэтому для Сюнтацу наступили нелёгкие времена – его лишили официальной должности, но это не помешало его увлечению западной медициной. Через некоторое время Сюнтацу восстановился на службе и во время эпидемии оспы спас множество жизней с помощью новейшего метода – вакцинации населения вирусом коровьей оспы.

В 1854 году по совету деда Сэнсай поступил в школу Тэкидзюку, основанную специалистом по западной медицине и наукам Огатой Коаном. Сэнсай отлично проявил себя в учёбе и стал одиннадцатым директором школы, приняв бразды правления из рук Фукудзавы Юкити. В Тэкидзюку преподавали ряд предметов помимо медицины, и Омура Масудзиро, Хасимото Санаи и другие выпускники школы внесли вклад в формирование современного государства после реставрации Мэйдзи. Сэнсай хотел специализироваться в медицине, но ему не хватало знаний, предоставляемых Тэкидзюку. В 1861 году по совету Огаты Сэнсай направляется в Медицинскую школу в Нагасаки, основанную голландским морским врачом Помпе ван Меердервортом. Здесь он изучает физику, химию, анатомию и другие базовые предметы. Через некоторое время Сэнсай уезжает на родину, чтобы вступить в права владения семейным бизнесом, но в 1866 году возвращается в Нагасаки и продолжает изучение западной медицины в основанной сёгунатом медицинской школе Сэйтокукан под руководством Антонио Баудуина, преемника Помпе. В 1868 году Сэнсая назначают директором Сэйтокукана. После реставрации Мэйдзи учреждение переименовали в Медицинскую школу Нагасаки (в наши дни – медицинский факультет университета Нагасаки), а Сэнсай продолжил занимать пост директора. Он разработал основы современного медицинского образования, разделив обучение на две ступени – базовый курс (математика, физика, химия, биология), обеспечивавший получение научных знаний, и специализированный (медицина).

В 1871 году в Японии появляется Министерство образования, и Сэнсай уезжает в Токио для работы в Министерстве. Так началась его карьера в качестве чиновника от медицины. Следующим поворотным моментом в жизни Сэнсая стало участие в правительственной миссии Ивакуры. В ноябре 1871 года Сэнсай в составе миссии отправился в Америку и Европу. Он увидел, что уровень западных медицинских учреждений намного выше японских, а органы власти уделяют большое внимание профилактике болезней. Это открытие определило всю дальнейшую деятельность Сэнсая. Особенно запомнилось ему голландское градостроительство, создающее безопасную среду с развитой системой водопроводов и канализации и чистыми домами.

Вернувшись в Японию в 1873 году, Сэнсай возглавил Бюро по медицине в Министерстве образования. Когда в 1875 году Бюро передали в ведение Министерства внутренних дел, Сэнсай переименовал его в Бюро общественной гигиены и стал первым директором. В 1876 году он выпустил «Руководство по профилактике оспы», а затем внедрил систему обязательной вакцинации от оспы. В автобиографии Сэнсай вспоминает, что во время поездки в составе миссии Ивакуры он узнал о существовании структуры, ответственной за охрану здоровья населения. Это побудило его создать аналогичный орган в правительстве Мэйдзи и лично возглавлять его на протяжении 18 лет.

Создание основ современной системы здравоохранения

Среди реформ Сэнсая особое значение имеет система квалификационных экзаменов для врачей. В то время врачи, практикующие китайскую медицину, продолжали пользоваться авторитетом, и внедрение квалификационного экзамена по теории западной медицины могло столкнуться с сопротивлением. Врачебная практика передавалась по наследству в семье или от учителя к ученику без экзаменов. Однако Сэнсай считал введение квалификационного экзамена неотъемлемым условием повышения уровня медицины. В 1879 году был проведён первый экзамен. Практикующим врачам Министерство образования выдавало диплом без сдачи экзамена, однако число абитуриентов, изучавших западную медицину, постепенно росло. Это позволило ослабить влияние китайской медицины и осуществить переход к западной медицине, а также стимулировало развитие системы обучения врачей.

Сэнсай реформировал и фармацевтическую систему. После реставрации Мэйдзи в Японии активизировалась внешняя торговля, объём импорта западных лекарств вырос. Однако нехватка фармацевтических знаний позволяла иностранным купцам сбывать некачественные и поддельные препараты, от которых страдали пациенты. В 1874 году в Токио появилось учреждение, занимающееся проверкой импортных лекарств, впоследствии его подразделения открылись в Йокогаме и Осаке. Однако невысокий уровень инспекции не соответствовал поставленным целям, поэтому в 1883 году был принят, а в 1884 году введён в действие «Фармацевтический стандарт», определяющий качество лекарственных препаратов. Для развития внутреннего производства лекарств в соответствии с разработанными стандартами в 1885 году на базе существующих мелких предприятий была учреждена компания «Дайниппон Сэйяку» (в настоящее время – «Дайниппон фармацеутикарудзу»). Это стало основой для современного производства лекарств в Японии.

Передовые методы борьбы с инфекционными заболеваниями

Сэнсай внёс значительный вклад в борьбу с инфекциями. В эпоху Эдо в Японии дважды случалась эпидемия холеры – в 1822 и 1858 годах. После реставрации Мэйдзи эпидемии холеры следовали одна за другой – в 1877, 1879, 1882 и 1886 годах. Во время эпидемий 1879 и 1886 года погибло более 100 000 человек. Сэнсай понимал, что инфекция распространяется через заражённую бактериями воду, поэтому в 1883 году инициировал сооружение канализационной системы в токийском районе Канда, наиболее пострадавшем от эпидемии. Это стимулировало развитие инфраструктуры по всей стране – водопроводные системы стали появляться в Йокогаме, Нагасаки, Осаке, Кобэ, Хиросиме и других городах страны. Сэнсай считал, что борьба с инфекциями должна вестись на основе сотрудничества между государственными структурами и частным сектором, и выступал против ограничений в форме современных локдаунов. Принудительные меры могли отвратить население от противоэпидемиологических мер. Действия японских властей во время пандемии COVID-19 – работа с населением и отсутствие ограничений на законодательном уровне, можно рассматривать как влияние философии Сэнсая.

С целью улучшения здоровья населения Сэнсай открыл публичные пляжи в бухте Футамиура (префектура Миэ) и в Юигахаме (префектура Канагава), а также приморский санаторий «Камакура Кайхин Инн» в Канагаве. Усилия, прилагаемые Сэнсаем на благо здоровья и благосостояния населения, заслуживают вечной памяти.

Помощь молодым учёным

Сэнсай помог раскрыть талант многим медикам, в числе которых был Китасато Сибасабуро. Во время пребывания в Европе Китасато впервые в мире изолировал чистую культуру столбнячной палочки и открыл антитоксины, однако после возвращения в Японию в 1892 году его не приняли на работу в Токийский университет и Китасато оказался безработным. На помощь перспективному учёному пришёл Сэнсай. Обсудив проблему с Фукудзавой Юкити, старинным другом со времён учёбы в Тэкидзюку, Сэнсай решил открыть первый в Японии институт инфекционных заболеваний. Он взял на себя работу по созданию структуры учреждения, а Фукудзава занялся подготовкой земельного участка и постройкой здания. Моримура Итидзаэмон по просьбе Фукудзавы помог с финансированием проекта, и в 1892 году частный НИИ инфекционных заболеваний приступил к работе. Впоследствии Институт был национализирован. В 1914 году НИИ перешёл из ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства образования, Китасато покинул пост директора и на собственные средства открыл исследовательский центр – Институт Китасато, подготовивший множество талантливых учёных-медиков.

Ещё одно заслуживающее упоминания имя – Гото Симпэй. Этот выдающийся политик занимал пост Министра связи, Министра иностранных дел, мэра Токио Министра внутренних дел, возглавлял Институт по восстановлению Канто после землетрясения 1923 года. Врач по профессии, на заре своей карьеры Гото служил главврачом одной из государственных больниц, а затем поступил на службу в Бюро общественной гигиены Министерства внутренних дел. Когда Сэнсай вышел в отставку, Гото стал его преемником. Сэнсая можно считать покровителем таланта Гото Симпэя.

Семейная династия

Наличие медицинских знаний помогло Сэнсаю создавать систему здравоохранения и противоэпидемиологического надзора. Он вырос в семье врачей, и дети Сэнсая продолжили семейную династию. Старший сын Сёкити изучал медицину в Германии, а после возвращения в Токио открыл первую в Японии специализированную гастроэнтерологическую больницу. Больница пользовалась популярностью, в ней лечил язву желудка известный писатель Нацумэ Сосэки. Сёкити активно участвовал в работе Ассоциации здравоохранения, основанной Сэнсаем в качестве базы государственно-частного партнёрства для развития здравоохранения. Третий сын Матао изучал в Германии патологическую анатомию, занимал пост профессора и декана медицинского факультета Токийского университета. Матао был избран первым директором Ассоциации онкологов Японии и возглавил онкологические исследования. Четвёртый сын Юкити был первым президентом первого агентства новостей «Домэй цусин». Пятый сын Ёсиро написал множество известных романов и пьес, среди которых – «Христос в бронзе» (Сэйдо но Кирисуто).

Фотография к заголовку: портрет Нагаё Сэнсай (предоставлено цифровым архивом Национальной парламентской библиотекой Японии)