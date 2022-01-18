Хара Такаси – выходец из народа, ставший премьер-министром

Биографии знаменитых японцев

Хара Такаси – первый премьер-министр Японии не аристократического происхождения. Он впервые сформировал кабинет министров, большую часть которого составляли народные избранники. Хара активно развивал внешнюю и внутреннюю политику, сферу образования и транспорт, обеспечивая потребности общества после Первой мировой войны.

«Не преследуй личной выгоды»

62-летний Хара Такаси стал премьер-министром Японии в сентябре 1918 года, сразу после окончания Первой мировой войны. Впервые в истории Японии он сформировал партийный кабинет министров, состоящий преимущественно из депутатов парламента, а не из обычных чиновников. Он принимал активные меры по адаптации страны к новому послевоенному порядку, однако 4 ноября 1921 года его жизнь оборвалась в результате покушения. В 2021 году исполняется столетняя годовщина со дня гибели Хары Такаси.

Хара родился в семье знатного самурая в княжестве Намбу (в наши дни – префектура Иватэ) в 1856 году. Личность молодого Хары формировалась под влиянием его матери Рицу и реставрации Мйэдзи (1868). Во время гражданской войны Босин регион Тохоку, включая княжество Намбу, был на стороне сёгуната, поэтому поражение сёгуна в ходе реставрации Мэйдзи низвергло власть семьи Хара. Его отец умер в молодости и главой семьи стала мать. Когда княжество потребовало выплатить репарации новому правительству Мэйдзи, мать Рицу распродала семейное имущество и полностью оплатила требуемую сумму. В начале эпохи Мэйдзи (1868-1912) была популярна идея карьерного роста по способностям, а не происхождению, и Рицу прилагала большие усилия, чтобы бедность не помешала её детям получить хорошее образование. «Не стремись к личной выгоде, будь честным и трудолюбивым, действуй по ситуации», – учила мать Хару.

Княжества Тёсю и Сацума (в наши дни – префектуры Кагосима и Ямагути), объединив усилия, сумели организовать реставрацию Мэйдзи и в последующие три десятилетия их фракция доминировала в правительстве. Хара отрицательно относился к фракциям и уделял большое внимание свободе личности и вознаграждению по заслугам. Это был его протест против формы правления в эпоху Мэйдзи.

Превращение в политика

Когда Харе исполнилось 20 лет, он в течение двух с половиной лет проходил обучение на французском языке в юридической школе Министерства юстиции. Однако Хара стремился стать политиком или дипломатом, поэтому перешёл в частную школу лидера борьбы за свободу и права населения Накаэ Тёмина, где на протяжении полугода изучал французский язык и французскую литературу. Здесь Хара познакомился с идеями Руссо и понятием «общественной выгоды», то есть «честных поступков». Также он понял, что для развития демократии население должно привыкнуть к необходимости участвовать в политике. Понятие общественной выгоды гармонировало с ценностями, которые привила его мать.

Хара проработал три года в посольстве Японии в Париже, где улучшил навыки владения французским языком и изучил международное право, международную политику и культуру Европы. После возвращения в Японию в 1890 году он в течение семи лет проработал под руководством Муцу Минэмицу, занимавшего пост министра сельского хозяйства и торговли, а впоследствии – министра иностранных дел. Муцу был выходцем из княжества Вакаяма, не участвовавшего в коалиции Сацума-Тёсю, и это привлекло Хару. Хара осознавал перемены в расстановке сил в Восточной Азии на фоне ослабления мощи Японии и Китая и усиления Запада, и видел суть интересов каждой стороны. Он понимал значимость обеспечения безопасности Японии с учётом баланса сил других стран. Муцу назначал Хару на ответственные должности в министерстве иностранных дел и даже сделал его заместителем Министра. Наблюдая за работой Муцу в сфере дипломатии и внутренней политики, Хара научился методам реализации провозглашаемых концепций.

В 1897 году Хара ушёл из министерства иностранных дел и по рекомендации Муцу поступил на работу в газету «Осака майнити симбун». На следующий год он стал директором газеты. Когда западные страны стали наращивать свою мощь в Китае после японско-китайской войны (1894-1895), Хара использовал газету как рупор для выражения твёрдой позиции – мир может быть достигнут за счёт баланса власти между этими странами, и тираж его газеты утроился.

В 1900 году Хара вступил в партию Риккэн Сэйюкай (Друзья конституционного правительства), основанную Ито Хиробуми. Во время выборов 1902 года Хара баллотировался от округа города Мориока (префектура Иватэ), выступая за изменения в международной среде и выход Японии на уровень западных стран, и был успешно избран в депутаты. Он подчёркивал, что обязанность перед государством имеют не только политики, а все граждане, включая тех, кто не имеет избирательного права. В преддверии русско-японской войны, которая была развязана в феврале 1904 года, Хара в качестве лидера Сэйюкай призывал партию отказаться от эмоциональной антироссийской позиции.

Когда между ведущими странами начался раскол, Хара подчёркивал значимость государства для обеспечения безопасности страны. При этом он считал, что государство должно отражать интересы своих граждан, а не их части в виде правящей коалиции княжеств. Хара не пытался завоевать поддержку электората с помощью таких популистских мер, как строительство железных и обычных дорог, однако продолжал пользоваться поддержкой местного населения.

С 1907 года позиция Хары начала меняться. Он стал уделять больше внимания миру и благосостоянию населения, а не коллективным интересам государства. Это можно объяснить исчезновением угрозы безопасности Японии после поражения России в русско-японской войне. В период правления премьер-министра Сайондзи Киммоти Хара занимал пост министра внутренних дел. В августе 1908 года он за свой счёт отправился в полугодовую поездку по Европе и США. Во время этого турне Хара первым из японских политиков осознал, что Соединённые Штаты сменят Великобританию на посту мирового лидера.

В поисках пути в послевоенный период

В августе 1914 года началась Первая мировая война, в которой Япония приняла участие на стороне Союзников. В 1917 году в альянс вступили Соединённые Штаты, и в январе 1918 года война, унесшая жизни многих миллионов людей, закончилась победой Союзников. Осенью 1917 года Хара, возглавлявший партию Сэйюкай, предвидя исход войны, представил концепцию внешней и внутренней политики Японии в послевоенный период. Через несколько месяцев президент США Вильсон опубликовал «Четырнадцать пунктов», содержащие прообраз идеального мирового порядка после войны. «Четырнадцать пунктов» внесли вклад в создание Лиги Наций после Парижской мирной конференции 1919 года и оказали значительное влияние на мировую политику.

Хара был сторонником концепции Вильсона, поэтому изменил курс внешней политики Японии, переориентировав её с Великобритании на США, и стал развивать сотрудничество с Соединёнными Штатами. Заняв пост премьер-министра, Хара приказал вывести из Сибири войска, направленные туда предыдущим кабинетом в 1918 году для поддержки противников коммунистического режима в гражданской войне. С 1919 года Хара часто использует дзэн-буддийское слово ходзяку (делать добро без надежды на воздаяние) во время занятий каллиграфией. В сентябре 1918 года он занял пост премьер-министра, и это слово отражало его стремление к формированию лучшего внутреннего и международного порядка после войны.

На момент проведения Парижской конференции было неясно, каким образом будет происходить воплощение провозглашённых Вильсоном принципов самоопределения народов. На конференции Японию призывали вернуть провинцию Шандунь, которую она получила от Германии во время войны, потому что Китай тоже формально примкнул к Союзникам. США выступили на стороне Китая, однако Япония при поддержке Великобритании сумела отстоять своё право над территорией. Хара понимал, что имперские ценности продолжат доминировать как внутри Японии, так и на международной арене, и решил сохранить присутствие Японии в Китае на некоторое время с последующим возвратом по мере установления новых порядков. Через два с половиной года Япония и Китай достигли соглашения о возврате большей части территории за символическую плату.

Однако Хара не применил принцип самоопределения к Движению 1 марта во время японского господства в Корее в 1919 году. Он выступил с критикой протестов и подавил демонстрантов. Он видел потенциал этой страны ещё со времён японско-китайской войны, однако принял решение о подавлении протеста, потому что не считал Корею способной на превращение в современное независимое государство. Он также отметил, что принцип самоопределения Вильсона предназначался только для Европы. Хара осудил и антиколониальное Движение 4 мая в Китае, возникшее под влиянием марксизма и революции в России, за его радикальное отрицание международного порядка.

Трагическая смерть

После Первой мировой войны разоружение основных западных держав привело к переходу от военного противостояния к экономической конкуренции. Хара провёл крупную системную реформу, ограничив ненужные военные расходы и инвестируя средства в образование, транспорт и коммуникации с целью развития промышленности и культуры. В 1918 году кабинет Хары издал указ о вузах, стимулирующий развитие частных и публичных университетов наряду с существующими императорскими университетами. Именно в этот период в Японии появились такие частные вузы, как Кэйо и Васэда. Это способствовало диверсификации и демократизации высшего образования. Хара разработал и реализовал меры по развитию железнодорожной сети, объединяя боковые ветви с центральными магистралями. Япония пользовалась результатами этой политики вплоть до 1960-х годов, когда возникла необходимость в новой реформе на фоне интенсивного экономического роста.

4 ноября 1921 года Хара приехал на Токийский вокзал, чтобы сесть на идущий в Кобэ ночной поезд. Он собирался принять участие в проводившемся в Киото слёте партии Сэйюкай. По пути к платформе на него напал молодой человек с кинжалом, и Хара погиб от раны, нанесённой в грудь. По одной из версий, план убийства был разработан представителями ультраправой группировки, однако подлинные обстоятельства смерти Хары остаются неизвестными. Хара выступал за отсрочку помолвки принца Хирохито (будущего императора Сёва), и ультраправые силы могли решиться пойти на крайний шаг.



Слева: плита на южном выходе Маруноути Токийского вокзала, где был убит Хара. Справа: памятная табличка с описанием инцидента (© Jiji; © Pixta)

Если бы Хара выжил, он мог стать советником императора Сёва, порекомендовать ему отказаться от расширения военных действий под влиянием милитаристов и даже предотвратить войну в Тихом океане. Его смерть вызвала значительное изменение политики Японии.

Фотография к заголовку: фотопортрет Хары Такаси (© Jiji)