Мори Огай: учёный-медик, чиновник и пионер современной японской литературы

Биографии знаменитых японцев

Мори Огай на пике карьеры дослужился до высокого положения главного военного врача, и одновременно писал романы, стихи, пьесы, критические эссе, переводил с иностранных языков и открывал новые возможности японской литературы, выходя за пределы жанров. По случаю столетия со дня смерти Огая мы представим жизнь и удивительные произведения этого мастера литературы периодов Мэйдзи (1868-1912) и Тайсё (1912-1926).

Мори Огай – выдающийся деятель японской литературы, известный такими произведениями, как «Танцовщица» (Маихимэ), «Управляющий Сансё» (Сансё даю) и «Лодка на реке Такасэ». В 2022 году исполняется 100 лет со смерти Огая: учёного-медика, военного врача и государственного чиновника, который одновременно занимался и литературой.

Изучение языков и знакомство с наукой Японии, Китая и западных стран

Мори Ринтаро, более известный под литературным псевдонимом Мори Огай, родился во 2 году Бункю (1862) в княжестве Кувано (сейчас – пос. Кувано преф. Симанэ) в семье врача. От него ожидали, что он тоже станет врачом, и с раннего детства обеспечили ему прекрасное образование. Вначале он изучал конфуцианство – с пяти лет занимался с учителем, а с семи пошёл в школу княжества Цувано, где преподавали конфуцианский канон – «Четверокнижие» и «Пятикнижие». Кроме того, он учился и западным наукам. Его отец, Сидзуо, практиковавший голландскую медицину, вначале занимался с ним сам, и тогда Огай начал изучать голландский язык.

В 1872 году, когда ему исполнилось десять лет, Огай с отцом поехал в Токио, а куда потом переехала и вся семья. Если раньше врачи изучали больше голландскую школу медицины, то к этому времени основное внимание они стали уделять немецкому подходу. Огай начал изучать немецкий язык в частной школе и в возрасте 11 лет поступил в медицинскую школу при Университете Дайити, которая в следующем году была переименована в Токийскую медицинскую школу, а в 1877 году стала медицинским факультетом Токийского университета. Медицине в Токийском университете обучали немецкие профессора на немецком языке, и одновременно с учёбой там Огай изучал китайскую поэзию под руководством наставника, читал китайские классические медицинские книги, учился у учёного школы кокугаку, «национальной науки», и изучал японскую поэзию. Таким образом, Огай с детства до подросткового возраста изучал японские, китайские и западные научные дисциплины, а также выучил несколько языков.

Сравнительное изучение Японии и Европы

В 1881 году, перед окончанием университета Огай очень хотел учиться за границей. Однако из-за ряда неблагоприятных обстоятельств, в том числе потери конспектов лекций во время пожара, результаты выпускного экзамена были неудовлетворительными, и он не смог добиться успеха на экзаменах для обучения за границей в качестве государственного стипендиата от Министерства образования. После трудных размышлений о дальнейшей карьере Огай выбрал профессию военного врача, чтобы учиться за границей в качестве командированного армией студента. Так в 19 лет он стал военным врачом, а в 1884 году, когда ему было 22 года, сбылась его мечта, и он поехал учиться в Германию.

Во время обучения за границей в течение четырёх лет Огай изучал гигиену и системы санитарии, что было его основной обязанностью, а вместе с тем увлеченно читал немецкую литературу и философские книги, с упоением знакомился с европейским искусством и культурой в театрах и музеях. В 1888 году он вернулся в Японию с большим количеством иностранных книг, но продолжал заказывать из Германии новые книги, газеты и журналы и следить за последними тенденциями европейской культуры. Благодаря учёбе за границей Огай смог стать «учёным, стоящим на двух ногах» (как он писал в произведении «Учитель Тэйкэн»), который способен обращаться к знаниям о Японии и Европе. Позднее он широко использовал это преимущество в творчестве и общественной деятельности.



Мемориальный зал Мори Огай в Германии; на стене чёрная надпись «Огай». Зал находится в доме, где Огай жил сразу по приезду в Берлин (Jiji Press)

После возвращения в Японию Огай работал военным врачом и одновременно дебютировал в литературе. Он опубликовал ряд собственных произведений и переводов, в том числе переводной сборник стихов «Омокагэ» (совместный перевод, 1889) и роман «Танцовщица» (1890). Кроме того, он писал критические статьи для журнала «Сигарами дзоси», который он основал в 1889 году, а также участвовал в литературных дискуссиях, используя свои познания в немецкой литературе и эстетике. Благодаря такой активной просветительской деятельности Огай стал лидером современной японской литературы в первые дни её становления.

Переводы Огая также стали новым словом в японском литературном мире. Наибольшее влияние на новое поколение поэтов и писателей оказали его переводы «Песни Миньоны» (вощла в сборник «Омокагэ»), «Фауста» Гёте и романа Андерсена «Импровизатор».

Главным героем одного из знаменитых произведений раннего периода творчества Огая «Танцовщица» является Ота Тоётаро, высокопоставленный чиновник, командированный в Германию. В Берлине в нём просыпается самосознание свободного человека, и Тоётаро влюбляется в бедную танцовщицу Эллис. Однако его жизнь в любви с Эллис оказывается несовместима с жизненным успехом после возвращения в Японию, и после мучительного выбора он бросает свою беременную Эллис и уезжает в Японию. Этот роман, описывающий встречи и конфликты разных культур, написан в смешанном японско-китайско-западном стиле, который представляет собой сплав классического китайского (камбун кундокутай) и японского (вабунтай) типа текстов, к которым добавлен стиль, в котором выполнялись переводы иностранной литературы.



Черновик рукописи Огая «Танцовщица», который был найден на рынке старых книг в 2015 году и привлёк внимание СМИ (Jiji Press)

Через год после возвращения в Японию Огай также основал журналы «Новый журнал гигиены» (Эйсэй синси) и «Новые теории медицины» (Идзи синрон), создав основу развития современной медицины в Японии. В 1897 году в соавторстве с Коикэ Масанао он опубликовал «Новый учебник гигиены» (Эйсэй симпэн), первый учебник гигиены, написанный японцами.

Напряжённая работа в медицинском ведомстве и новые шедевры литературы

Карьера Огая в военной медицине складывалась успешно. Во время Японско-китайской (1894-1895) и Японско-русской (1904-1905) войн он служил в качестве военного врача. Но период с 1899 по 1902 год он провёл в Кокура в Китакюсю как военный врач 12-й дивизии. Огай был недоволен приказом о переводе в Кокура, считая его понижением в должности. Во время работы в Кокура он воздерживался от литературных занятий, предполагая, что вышестоящие чины относятся к нему прохладно как раз потому, что ему удавалось совмещать должность военного врача и литературную деятельность. Вместо этого он стал изучать французский язык под руководством с местного священника-француза и встречался с дзэнскими монахами, изучая дзэн и философию сознания. В этот период он накапливал знания и строил своё особое мировоззрение.

В 1902 году 40-летний Огай вернулся в Токио в качестве начальника 1-го дивизиона армейских врачей. Затем, в 1907 году, в возрасте 45 лет он занял должность медицинского инспектора и директора Медицинского бюро Министерства армии. Огай, которому больше не нужно беспокоиться о мнении руководства, упорно работает, и одновременно одно за другим публикует новые произведения. Роман «Vita Sexualis» (1909) был запрещён властями из-за того, что в нём описаны воспоминания о сексуальном опыте главного героя и его сексуальная саморефлексия. В «Башне молчания» (1910) Огай подверг критике правительственный контроль над языком науки и литературы, усилившийся после принятия закона о государственной измене. В этот период Огай написал множество романов, резко критикующих современное ему общество.

В 1912 году умер император Мэйдзи и наступила эпоха Тайсё (1912-1926). В этот переходный период нация была также потрясена смертью выдающегося военачальника Ноги Марэсукэ, покончившего с собой вслед за смертью императора Мэйдзи. Огай также был впечатлён этим происшествием. Он собрал сведения о реальном самурае, совершившем самоубийство вслед за господином в начале периода Эдо, и написал роман «Завещание Окицу Ягоэмона» (1912). Он положил начало циклу исторических романов Огай, основанных на исторических материалах и включающих произведения, которые сейчас входят в школьные учебники – «Последнее слово» (1915), «Лодка на реке Такасэ» (1916) и другие.



Мори Огай (справа) с любимой лошадью, 1912 г. (фотография предоставлена Мемориальным залом Мори Огай токийского района Бункё)

В 1916 году в возрасте 54 лет Огай уволился из армии. Примерно в это же время он активнее занялся историческими изысканиями, исследуя жизнь и достижения японских последователей китайской науки, живших в конце периода Эдо, и стал писать биографические произведения. Такие биографические работы как «Сибуэ Тюсай» (1916) и «Ходзё Катэй» (1917–1920), представляют собой произведения нового стиля, ломающие общепринятые представления о романах, в них сочетались эмпирические исторические исследования и литература. Ракусай и Катэй были учёными, врачами и государственными служащими, оставившими также след в литературе и искусстве. Таким образом, Огай писал о людях, стиль жизни которых был похож на его собственный и в которых он видел своих предшественников.

В 1917 году Огай в возрасте 55 лет стал чиновником Министерства императорского двора и одновременно занимал посты президента Музея императорского двора и заведующего библиотекой. Будучи высокопоставленным чиновником Министерства императорского двора, Огай посвятил себя историческим исследованиям в рамках подготовки к предстоящей смене императора. Огай считал, что новые девизы правлений (гэнго) и посмертные имена должны вводиться на основе академически уточненных данных. После завершения книги «Размышления о посмертных именах императоров» (Тэйсико, 1921), в которой исследовались и объяснялись источники посмертных имён сменявших друг друга японских императоров, он приступил к «Размышлениям о гэнго» (Гэнгоко), где собирался исследовать источники происхождения гэнго, но не успел их закончить из-за ухудшения состояния его здоровья. 9 июля 1922 года Мори Огай умер от атрофии почек и туберкулеза в возрасте 60 лет.

Семейная жизнь литературного гения

Мори Огай был выдающимся интеллектуалом, которого не сдерживали рамки профессий или жанров. Занимаясь широким спектром дисциплин японской, китайской и западной науки, такими как эстетика и исторические исследования, в дополнение к специализированной медицине, он также был военным врачом и чиновником. Огай был успешен во всех жанрах литературы, от романов и критических эссе до пьес, поэзии, танка, хайку и китайская поэзии. Его работы, в которых он размышлял над важными проблемами общества, опередили своё время.

Какова была его семейная жизнь? Дома Огай был заботливым отцом, очень любившим своих детей. После смерти Огай четверо детей, рождённых от его первой жены Тосико и второй жены Сигэ, стали писателями, и каждый из них в своих произведениях описывал воспоминания об отце и выражал глубокую любовь к нему. Романистка Мари Мори, старшая дочь писателя, написала роман «Папина шляпа» (1957), а вторая дочь, эссеистка Кобори Анну, посвятила ему произведение «Отец в последние годы» (1936), живо описав Огая-отца, которого дети с любовью называют «паппа».

Фотография к заголовку: Фотопортрет Мори Огай, 1912 г. (Мемориальный зал Мори Огай токийского района Бункё)