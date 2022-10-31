Цуда Умэко: жизнь, посвящённая высшему образованию женщин

Биографии знаменитых японцев

Цуда Умэко была пионером борьбы за равноправие женщин в сфере образования в эпоху Мэйдзи (1868-1912), когда японское общество все ещё было глубоко патриархальным. Среди её достижений – создание учебного заведения для женщин, которое позже стало Университетом Цуда. В условиях бурных изменений, происходивших на смене XIX и XX столетий, её жизненный путь был неразрывно связан с её главной страстью – образованием.

Школьные годы в Соединённых Штатах

Цуда Умэко родилась в Эдо (ныне Токио) в 1864 году в семье прогрессивного учёного, агронома Цуды Сэна и его жены Хацуко. В 1871 году она отправилась в Соединённые Штаты с миссией Ивакуры, став одной из первых японских студенток за рубежом. Ей было всего шесть лет, и, без сомнения, это решение было в первую очередь принято её отцом. Сэн был давним знакомым Куроды Киётаки, директора Управления по колонизации Хоккайдо, который верил в важность образования для женщин и который убеждал правительство разрешить женщинам учиться за границей. Именно Курода порекомендовал включить дочь Сэна и Хацуко в экспедицию. Сэн сам учился в Соединённых Штатах в конце периода Эдо (1603-1868) и считал, что, чтобы догнать Запад, Японии следует брать пример с Америки. Вполне вероятно, что он сформировал похожие взгляды и у своей дочери.

Цуда остановилась в доме секретаря японской миссии Чарльза Ланмана и его жены Аделины в Вашингтоне, округ Колумбия, там же она пошла в школу. Прилежно учась, она овладела английским языком и другими базовыми предметами. Во время своего пребывания в Соединённых Штатах Цуда приняла христианство и была крещена. Она надеялась поступить в университет, но, столкнувшись с финансовыми трудностями после 10 лет пребывания за границей, девушка решила вернуться в Японию.



Делегация японских студенток на Всемирной выставке в Филадельфии, 1876 год. Слева направо: Цуда Умэко, Ямакава Сутемацу, Нагаи Сигеко. (Университет Цуда; © Jiji)

В Вашингтоне произошла важная для Цуды встреча с Мори Аринори, который впоследствии стал первым министром образования Японии. Его вера в необходимость распространения образования в Японии в целях модернизации, несомненно, повлияла на неё. И впоследствии, когда она, вернувшись в Японию, стала педагогом, Мори поддерживал её как прямо, так и косвенно.

Разные судьбы

Несмотря на прекрасное владение английским языком, по возвращении в Японию Цуда не могла найти работу, соответствующую её способностям. Лучшим вариантом из возможных оказалась позиция учительницы английского языка на неполный рабочий день в школе для девочек. Затем она устроилась репетитором дочерей Ито Хиробуми, с которым она наверняка уже была знакома по миссии Ивакуры и который впоследствии стал первым премьер-министром Японии.

Знакомство с Ито позволило Цуде заглянуть в мир политики. В те дни для политиков было обычным делом пользоваться услугами гейш, и она была потрясена тем как мужчины обращаются с женщинами, относясь к ним как к игрушкам. Она потеряла доверие к мужчинам, и, возможно, поэтому так никогда и не вступила в брак.

Цуда пришла к убеждению, что невозможность поступить в университет помешала ей обрести профессию и построить карьеру. Ояма Сутэмацу (урожденная Ямакава) и Урю Сигэко (урожденная Нагаи), другие студентки из миссии Ивакуры, обе учились в университете в Соединённых Штатах, и Цуда наверняка жалела, что ей это не удалось. Все трое стали близкими друзьями и помогали друг другу после возвращения, несмотря на некоторое соперничество между ними.

Интересно, что каждая из них избрала свой, непохожий на других жизненный путь. Сутэмацу вышла замуж за командира армии Ояму Ивао и стала домохозяйкой, в то время как Сигэко вышла замуж за командующего флотом Урю Сотокити и продолжала работать, одновременно воспитывая своих детей. Из троих только Цуда осталась незамужней и посвятила свою жизнь работе. И в современной Японии образованные женщины до сих пор следуют одному из этих трёх путей.

Изучение биологии

Разочаровавшись в своих перспективах в Японии, Цуда самостоятельно вернулась в Соединённые Штаты, чтобы осуществить свою мечту об университетском образовании. Школа, в которой работала Цуда, позволила ей направить свой доход на учебу за границей, также помогла частичная стипендия от колледжа Брин-Мар в Филадельфии. Как и в Японии в то время, высшее образование для женщин и мужчин в Соединённых Штатах было раздельным, и Брин-Мар входил в ассоциацию элитных женских колледжей «Семь сестер». Цуда жила в университетском общежитии, напряжённо училась и успешно закончила колледж.

Примечательно, что, специализируясь на педагогике и английском языке, она также последовала примеру своего отца и изучала биологию. В соавторстве со своим научным руководителем, доктором Томасом Х. Морганом, выдающимся учёным, который впоследствии получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1933 году, она даже написала статью. Если бы Цуда продолжила учебу в аспирантуре, её жизнь могла бы сложиться совсем иначе. Вместо этого она предпочла вернуться в Японию.

Университет для женщин

Цуда вернулась в Японию в 1892 году в возрасте 28 лет. Она вернулась к преподаванию английского языка в той же школе, но всё сильнее задумывалась о том, чтобы основать школу, отвечающую её идеалам. В то время единственным высшим учебным заведением для женщин в Японии был национальный университет Токийская женская нормальная школа (ныне Университет Отяномидзу). Цуда надеялась основать частный женский университет, но на пути к достижению этой цели столкнулась со многими препятствиями.

Самым большой проблемой было финансирование. Будучи женщиной, она не могла рассчитывать на высокий заработок. Примерно в это же время Нарусэ Дзиндзо основал Японский женский университет благодаря финансированию, которое он получил от политических и промышленных тяжеловесов, таких как Ито Хиробуми, Окума Сигэнобу и Сибусава Эйити. Однако Цуде было не так просто найти финансовую поддержку. Всё, что она могла – это собирать пожертвования из Соединённых Штатов через свои церковные связи.

Второй проблемой, с которой она столкнулась, было отсутствие спроса на образование для женщин и трудности с привлечением потенциальных студенток. В конце концов, когда школа открылась, Цуде удалось привлечь в неё 10 выпускниц христианских школ.

Третьим препятствием на пути к осуществлению её мечты были трудности с поиском преподавательниц, так как высшие учебные заведения для женщин отсуствовали. Цуда снова использовала свои связи, чтобы привлечь к работе американских педагогов, таких как Элис Бэкон и Анна Хартшорн.

Преодолев эти и многие другие препятствия, в 1900 году Цуда наконец открыла Женский английский институт в отреставрированном доме в Кодзимати в Токио. Здание постоянно ремонтировалось, пока три года спустя благодаря щедрости американских доноров не удалось переехать на новое место. Именно здесь институт наконец и приобрёл вид настоящего высшего учебного заведения.

Основное внимание в институте уделялось изучению английского языка, и студентки преуспевали под руководством Цуды, страстно увлечённой своим делом, и других преподавателей. В 1903 году Министерство образования реорганизовало учебные заведения второй ступени в сэммон гакко (профессиональные школы), и Женский английский институт получил аккредитацию как высшее учебное заведение. Репутация образования, которое давал институт, была так высока, что его выпускницы были освобождены от государственного экзамена на получение сертификата на преподавание английского языка.

Наследие Цуды

В возрасте 53 лет Цуду настигла болезнь, и два года спустя ей пришлось оставить пост руководителя института, который она занимала 20 лет. Выйдя на пенсию, она продолжала бороться с болезнью в течение многих лет. В 1929 году, в возрасте 64 лет она скончалась, и институт был переименован в Английскую школу Цуда в её честь.

Теперь это учебное заведение известно как Университет Цуда. Он остаётся влиятельной организацией в сфере женского образования в Японии. Хотя ранее в университете и преподавали домоводство, как это было принято в женских школах, это уже давно в прошлом. Сегодня это уникальное учебное заведение, специализирующееся на преподавании и исследованиях в области педагогики и свободных искусств, и, в частности, английского языка.

Цуда Умэко оставалась одинокой в обществе, где более 90% населения состояли в браке. В её биографии можно найти следы мимолётных романтических увлечений противоположным полом. Однако Цуда предпочла остаться незамужней, несмотря на то, что близкие также склоняли её к вступлению в брак и даже пытались свести её с возможными кандидатами. Возможно, она считала, что такой образ жизни, свободный от ответственности по уходу за семьёй, больше подходит для осуществления её мечты о создании института высшего образования для женщин на английском языке.



Новая банкнота в 5000 йен с портретом Цуды Умэко, которая должна поступить в обращение в 2024 году (Министерство финансов; © Jiji)

Фотография к заголовку: Портрет Цуды Умэко (Университет Цуда; © Jiji)