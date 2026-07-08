Биографии знаменитых японцев

Танидзаки Дзюнъитиро: писатель в неутомимых поисках красоты и эротизма

Общество Культура

Танидзаки Дзюнъитиро прославился как пионер эротической литературы. Он был эстетом, вёл гедонистический образ жизни и до последних лет своей жизни продолжал изображать отношения между мужчинами и женщинами.
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Танидзаки Дзюнъитиро, известный по таким произведениям, как «Татуировка», «Любовь глупца» и «Мелкий снег», был одним из тех писателей, которые неустанно стремились к выражению красоты и эротизма. В начале своей карьеры его сильно увлёк мир западного декаданса, а затем он переключил своё внимание на японские традиции и «красоту теней». На первый взгляд, такая перемена может показаться серьёзным сдвигом в направлении его творчества, однако в действительности можно сказать, что Танидзаки последовательно стремился к идеальной красоте, превосходящей реальность. Здесь мы рассмотрим развитие его эстетического восприятия, разделив творчество Танидзаки на три периода – от конца годов Мэйдзи (1868-1912) до середины годов Тайсё (1912-1926), потом – до начала годов Сёва (1926-1989), и затем – до послевоенного периода, проанализировав общее эстетическое сознание Танидзаки, лежащее в основе этих изменений.

Влияние западной литературы в ранних произведениях Танидзаки

Родившийся в 1886 году Танидзаки поступил в Токийский императорский университет, где присоединился к литературному журналу «Синситё» и в 1910 году опубликовал рассказ «Татуировка». Первоначально он не привлёк к себе особого внимания, но в следующем, 1911 году, после исключения Танидзаки из императорского университета за неуплату платы за обучение, Нагаи Кафу, ведущий деятель антинатуралистической литературы и главный редактор журнала «Мита Бунгаку», высоко оценил его творчество, и тот внезапно стал любимцем литературного мира. Его первый сборник, «Татуировка», опубликовало издательство «Момияма сётэн», и с этого началась его карьера как подающего надежды писателя.

Первое издание «Татуировки» издательства «Момияма сётэн» 1911 года. Дизайн переплёта, выполненного методом ксилографии, создал Хасигути Гоё (из собрания автора)
Первое издание «Татуировки» издательства «Момияма сётэн» 1911 года. Дизайн переплёта, выполненного методом ксилографии, создал Хасигути Гоё (из собрания автора)

В начале своей карьеры Танидзаки находился под сильным влиянием западной декадентской литературы, одним из примеров которой является творчество Оскара Уайльда, и активно отстаивал преимущество искусственной красоты перед естественной и чувственного удовольствия перед этикой. В результате его стиль в то время иногда описывали как «сатанинский». Такие произведения, как «Дети» и «Секрет», опубликованные через год после «Татуировки», опирались на идеи западной сексологии и изображали сферу чувственной красоты и желания, которая ранее никогда не затрагивалась напрямую в японской литературе.

В работах Танидзаки этого периода женские тела и наряды представлены не столько как реальные, сколько как визуальные и чувственные объекты. Героини «Татуировки» и «Секрета» изображены как образцы красоты, на которую следует смотреть, или как существа, приглашающие читателя в необыкновенный мир. Красота, изображённая в ранних работах Танидзаки, не является продолжением повседневной жизни, а скорее чем-то, что существует вне обыденности, отходом от реальности. С конца годов Мэйдзи до начала годов Тайсё для Танидзаки красота была не просто чем-то, что существует во внешнем мире, а тем, что следует искать за пределами реальности.

Открытие новых художественных возможностей в кино и написание сценариев

В этот период Танидзаки, глубоко любивший современную культуру, также обратил своё внимание на кино. Он с увлечением читал киножурналы, импортировавшиеся из США, и публиковал предложения для японской киноиндустрии. Он стал ключевой фигурой в «Движении чистого кино» (Дзюн эйгагэки ундо), которое стремилось революционизировать кино, ещё не получившее признание в Японии как вид искусства, превратив его в «чистое» искусство.

В 1920 году он был приглашён в качестве консультанта по написанию сценариев в компанию «Тайсё кацуэй», а также участвовал в производстве фильмов. Хотя ни один из этих фильмов не сохранился до наших дней, он писал оригинальные сценарии, а также занимался экранизациями произведений Идзуми Кёки и Уэды Акинари.

Женщины в вымышленном мире на киноэкране никогда не стареют и остаются вечно прекрасными. Кино не только запечатлевает реальность, но и, благодаря свету и композиции, может идеализировать персонажей и наделять их привлекательностью, выходящей за рамки реальности. Танидзаки видел в кино потенциал для воплощения «идеальной красоты». Другими словами, для Танидзаки искусство заключалось не в точном воспроизведении реальности, а в выделении скрытой под ней идеальной формы и её внешнем воплощении в произведении искусства. На этот образ мышления повлияла платоновская теория форм, и эта одержимость «идеальным образом женщины» не ограничивалась его работами, а глубоко переплелась с собственным подходом Танидзаки к любви и браку.

Новое открытие красоты японских традиций через призму западной культуры

После Великого землетрясения Канто 1923 года Танидзаки переехал в регион Кансай, жил в Кобэ и Киото. Эта смена обстановки стала важным поворотным моментом в эстетических взглядах Танидзаки. По сравнению с Канто, который обратился в пепел, Кансай сохранил старый добрый облик. Одним из произведений, ознаменовавших поворотный момент в открытии Танидзаки традиционной японской красоты, является «Кому-то и полынь сладка» (Тадэ куу муси, 1929), в сюжете которого фигурирует кукольный театр Бунраку.

Спустя семь лет после первого издания издательство «Согэнся» выпустило роскошное издание «Кому-то и полынь сладка», подготовленное под руководством Танидзаки. Оно отличается горизонтальным форматом и изысканным переплётом с использованием бумаги васи. Дизайн обложки и иллюстрации выполнил Коидэ Нарасигэ (из собрания автора)
Спустя семь лет после первого издания издательство «Согэнся» выпустило роскошное издание «Кому-то и полынь сладка», подготовленное под руководством Танидзаки (из собрания автора)

. Оно отличается горизонтальным форматом и изысканным переплётом с использованием бумаги васи. Дизайн обложки и иллюстрации выполнил Коидэ Нарасигэ (из собрания автора)
Издание отличается горизонтальным форматом и изысканным переплётом с использованием бумаги васи. Дизайн обложки и иллюстрации выполнил Коидэ Нарасигэ (из собрания автора)

После отдаления от современной городской культуры Токио и погружения в обычаи и традиционную культуру региона Кансай интересы Танидзаки постепенно сместились в сторону японской классики и истории. Его перевод на современный язык «Повести о Гэндзи», который он неоднократно перерабатывал с 1935 года до последних лет жизни, вероятно, не состоялся бы без его переезда в Кансай.

Этот сдвиг отчётливо отражён в его работах. Если он изображал современную культуру в таких произведениях, как «Любовь глупца» (1925), то более поздние работы, такие как «Рассказ слепого» (1931) и «Асикари» (1932), переносят нас в средневековый период и Новое время, отражая японские эмоции и эстетику. Более того, в «Истории Сюнкин» (Сюнкинсё, 1933) Танидзаки символически демонстрирует, что красота существует не в реальности, а за её пределами. Когда Сюнкин получает ожоги лица и теряет свою красоту, её ученик Сасукэ ослепляет себя, вонзив швейную иглу себе в глаза, чтобы сохранить её прекрасный образ в своей памяти.

Прежде чем увидеть преображённую Сюнкин, он сохраняет «вечную женскую красоту» той Сюнкин, которая существует в его памяти и воображении.

Более того, Танидзаки считал, что красота, изображённая в его произведениях, становится полной только тогда, когда она обретает вид оформленной книги, а не просто выходит в печать.

С середины 1920-х годов он начал давать подробные указания мастерам и художникам по всем вопросам — от переплёта и иллюстраций до печати, выпуская книги как воплощение своих эстетических взглядов.

Первое издание «Истории Сюнкин», опубликованное издательством «Согэнся» в 1933 году. Обложка покрыта лаком, дизайн разработал Танидзаки (из собрания автора)
Первое издание «Истории Сюнкин», опубликованное издательством «Согэнся» в 1933 году. Обложка покрыта лаком, дизайн разработал Танидзаки (из собрания автора)

Для Танидзаки женщины были не просто реальными, существующими личностями, но и существами, воплощающими его идеал красоты. Его личную жизнь часто описывают в скандальных тонах, упоминая о таких событиях, как передача его первой жены близкому другу Сато Харуо с согласия всех троих, но даже в этом случае мы видим, как Танидзаки колеблется между реальными человеческими отношениями и своим идеалом красоты. Он был сильно привязан к Нэдзу Мацуко, которая впоследствии стала его третьей женой, и изображал её как идеальную женщину в своих работах, но он представлял её не как реальную личность, а скорее как образ, отточенный в сознании художника, – эта его черта неизменно характеризует творчество Танидзаки с самых ранних его работ.

Красота, которая проявляется в полумраке

В своем сборнике эссе «Похвала тени», опубликованном в период с 1933 по 1934 год, Танидзаки лаконично демонстрирует свою эстетическую чувствительность, согласно которой японская красота сияет не в ярком свете, а в тени.Предметы, украшенные золотым маки-э, и лакированная утварь могут казаться плоскими при ярком освещении, но в полумраке приобретают глубину и насыщенность.

Их красота постепенно проявляется в мягком свете, проникающем сквозь ширмы сёдзи, и в тенях внутренних помещений традиционных японских домов. Идея заключается в том, что намеренное сокрытие некоторых частей может помочь воспринять более глубокую и богатую красоту, незаметную при ярком свете.

Однако Танидзаки вовсе не отринул Запад, полностью переключившись на Японию; скорее можно сказать, что знакомство с западной культурой помогло ему открыть для себя природу красоты, которую он искал в японской традиции. Даже в ней красота не просто существует такой, какая она есть в реальности. Красота заключается не в принятии реальности такой, какая она есть, а скорее в отбрасывании ненужных частей, иногда намеренном их сокрытии, чтобы она предстала в виде идеализированной «формы».

Неустанное стремление к Эросу и желанию

В 1943 году, во время Второй мировой войны, Танидзаки начал публиковать по частям свой роман «Мелкий снег», но военные остановили печать на том основании, что его красочное содержание неуместно в военное время. После поражения Японии публикация романа возобновилась. Действие романа разворачивается в старинной осакской семье, он рассказывает историю о жизни четырёх прекрасных сестёр с 1936 по 1941 год, изображая исчезновение культуры в быстро модернизирующейся Осаке через призму их повседневной жизни.

В послевоенный период Танидзаки остро осознал последствия своего старения, вызванного гипертонией и параличом правой руки. Однако его творческий порыв не ослабел, а, наоборот, усилился, и он ещё глубже погрузился в тему эроса и сексуального желания. В «Ключе» (1956) и «Дневнике безумного старика» (1961) он смело связал старение и сексуальность, а откровенные описания сексуальности вызывали споры во время их публикации. Именно стареющее тело обостряло чувственные порывы, и через эрос его произведения подступали к самой сути человеческого существования. Танидзаки умер в 1965 году в возрасте 79 лет. До самой смерти он оставался писателем, последовательно стремившимся к «красоте за пределами реальности», выражая её через чувственность.

Памятная фотография Кусабуэ Мицуко (слева) и Цукасы Ёко, сделанная в его усадьбе «Сэнкантэй» в Киото за несколько месяцев до его смерти. Обе актрисы снялись во многих фильмах и телесериалах по произведениям Танидзаки и были его близкими друзьями («Санкэй симбун»)
Памятная фотография Кусабуэ Мицуко (слева) и Цукасы Ёко, сделанная в его усадьбе «Сэнкантэй» в Киото за несколько месяцев до его смерти. Обе актрисы снялись во многих фильмах и телесериалах по произведениям Танидзаки и были его близкими друзьями («Санкэй симбун»)

Изображение к заголовку создано на основе портретной фотографии Танидзаки Дзюнъитиро в возрасте 74 лет (Jiji Press)

японская литература