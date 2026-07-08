Танидзаки Дзюнъитиро: писатель в неутомимых поисках красоты и эротизма

Биографии знаменитых японцев

Танидзаки Дзюнъитиро прославился как пионер эротической литературы. Он был эстетом, вёл гедонистический образ жизни и до последних лет своей жизни продолжал изображать отношения между мужчинами и женщинами.

Танидзаки Дзюнъитиро, известный по таким произведениям, как «Татуировка», «Любовь глупца» и «Мелкий снег», был одним из тех писателей, которые неустанно стремились к выражению красоты и эротизма. В начале своей карьеры его сильно увлёк мир западного декаданса, а затем он переключил своё внимание на японские традиции и «красоту теней». На первый взгляд, такая перемена может показаться серьёзным сдвигом в направлении его творчества, однако в действительности можно сказать, что Танидзаки последовательно стремился к идеальной красоте, превосходящей реальность. Здесь мы рассмотрим развитие его эстетического восприятия, разделив творчество Танидзаки на три периода – от конца годов Мэйдзи (1868-1912) до середины годов Тайсё (1912-1926), потом – до начала годов Сёва (1926-1989), и затем – до послевоенного периода, проанализировав общее эстетическое сознание Танидзаки, лежащее в основе этих изменений.

Влияние западной литературы в ранних произведениях Танидзаки

Родившийся в 1886 году Танидзаки поступил в Токийский императорский университет, где присоединился к литературному журналу «Синситё» и в 1910 году опубликовал рассказ «Татуировка». Первоначально он не привлёк к себе особого внимания, но в следующем, 1911 году, после исключения Танидзаки из императорского университета за неуплату платы за обучение, Нагаи Кафу, ведущий деятель антинатуралистической литературы и главный редактор журнала «Мита Бунгаку», высоко оценил его творчество, и тот внезапно стал любимцем литературного мира. Его первый сборник, «Татуировка», опубликовало издательство «Момияма сётэн», и с этого началась его карьера как подающего надежды писателя.



Первое издание «Татуировки» издательства «Момияма сётэн» 1911 года. Дизайн переплёта, выполненного методом ксилографии, создал Хасигути Гоё (из собрания автора)

В начале своей карьеры Танидзаки находился под сильным влиянием западной декадентской литературы, одним из примеров которой является творчество Оскара Уайльда, и активно отстаивал преимущество искусственной красоты перед естественной и чувственного удовольствия перед этикой. В результате его стиль в то время иногда описывали как «сатанинский». Такие произведения, как «Дети» и «Секрет», опубликованные через год после «Татуировки», опирались на идеи западной сексологии и изображали сферу чувственной красоты и желания, которая ранее никогда не затрагивалась напрямую в японской литературе.

В работах Танидзаки этого периода женские тела и наряды представлены не столько как реальные, сколько как визуальные и чувственные объекты. Героини «Татуировки» и «Секрета» изображены как образцы красоты, на которую следует смотреть, или как существа, приглашающие читателя в необыкновенный мир. Красота, изображённая в ранних работах Танидзаки, не является продолжением повседневной жизни, а скорее чем-то, что существует вне обыденности, отходом от реальности. С конца годов Мэйдзи до начала годов Тайсё для Танидзаки красота была не просто чем-то, что существует во внешнем мире, а тем, что следует искать за пределами реальности.

Открытие новых художественных возможностей в кино и написание сценариев

В этот период Танидзаки, глубоко любивший современную культуру, также обратил своё внимание на кино. Он с увлечением читал киножурналы, импортировавшиеся из США, и публиковал предложения для японской киноиндустрии. Он стал ключевой фигурой в «Движении чистого кино» (Дзюн эйгагэки ундо), которое стремилось революционизировать кино, ещё не получившее признание в Японии как вид искусства, превратив его в «чистое» искусство.

В 1920 году он был приглашён в качестве консультанта по написанию сценариев в компанию «Тайсё кацуэй», а также участвовал в производстве фильмов. Хотя ни один из этих фильмов не сохранился до наших дней, он писал оригинальные сценарии, а также занимался экранизациями произведений Идзуми Кёки и Уэды Акинари.

Женщины в вымышленном мире на киноэкране никогда не стареют и остаются вечно прекрасными. Кино не только запечатлевает реальность, но и, благодаря свету и композиции, может идеализировать персонажей и наделять их привлекательностью, выходящей за рамки реальности. Танидзаки видел в кино потенциал для воплощения «идеальной красоты». Другими словами, для Танидзаки искусство заключалось не в точном воспроизведении реальности, а в выделении скрытой под ней идеальной формы и её внешнем воплощении в произведении искусства. На этот образ мышления повлияла платоновская теория форм, и эта одержимость «идеальным образом женщины» не ограничивалась его работами, а глубоко переплелась с собственным подходом Танидзаки к любви и браку.

Новое открытие красоты японских традиций через призму западной культуры

После Великого землетрясения Канто 1923 года Танидзаки переехал в регион Кансай, жил в Кобэ и Киото. Эта смена обстановки стала важным поворотным моментом в эстетических взглядах Танидзаки. По сравнению с Канто, который обратился в пепел, Кансай сохранил старый добрый облик. Одним из произведений, ознаменовавших поворотный момент в открытии Танидзаки традиционной японской красоты, является «Кому-то и полынь сладка» (Тадэ куу муси, 1929), в сюжете которого фигурирует кукольный театр Бунраку.



Спустя семь лет после первого издания издательство «Согэнся» выпустило роскошное издание «Кому-то и полынь сладка», подготовленное под руководством Танидзаки (из собрания автора)



Издание отличается горизонтальным форматом и изысканным переплётом с использованием бумаги васи. Дизайн обложки и иллюстрации выполнил Коидэ Нарасигэ (из собрания автора)

После отдаления от современной городской культуры Токио и погружения в обычаи и традиционную культуру региона Кансай интересы Танидзаки постепенно сместились в сторону японской классики и истории. Его перевод на современный язык «Повести о Гэндзи», который он неоднократно перерабатывал с 1935 года до последних лет жизни, вероятно, не состоялся бы без его переезда в Кансай.

Этот сдвиг отчётливо отражён в его работах. Если он изображал современную культуру в таких произведениях, как «Любовь глупца» (1925), то более поздние работы, такие как «Рассказ слепого» (1931) и «Асикари» (1932), переносят нас в средневековый период и Новое время, отражая японские эмоции и эстетику. Более того, в «Истории Сюнкин» (Сюнкинсё, 1933) Танидзаки символически демонстрирует, что красота существует не в реальности, а за её пределами. Когда Сюнкин получает ожоги лица и теряет свою красоту, её ученик Сасукэ ослепляет себя, вонзив швейную иглу себе в глаза, чтобы сохранить её прекрасный образ в своей памяти.

Прежде чем увидеть преображённую Сюнкин, он сохраняет «вечную женскую красоту» той Сюнкин, которая существует в его памяти и воображении.

Более того, Танидзаки считал, что красота, изображённая в его произведениях, становится полной только тогда, когда она обретает вид оформленной книги, а не просто выходит в печать.

С середины 1920-х годов он начал давать подробные указания мастерам и художникам по всем вопросам — от переплёта и иллюстраций до печати, выпуская книги как воплощение своих эстетических взглядов.



Первое издание «Истории Сюнкин», опубликованное издательством «Согэнся» в 1933 году. Обложка покрыта лаком, дизайн разработал Танидзаки (из собрания автора)

Для Танидзаки женщины были не просто реальными, существующими личностями, но и существами, воплощающими его идеал красоты. Его личную жизнь часто описывают в скандальных тонах, упоминая о таких событиях, как передача его первой жены близкому другу Сато Харуо с согласия всех троих, но даже в этом случае мы видим, как Танидзаки колеблется между реальными человеческими отношениями и своим идеалом красоты. Он был сильно привязан к Нэдзу Мацуко, которая впоследствии стала его третьей женой, и изображал её как идеальную женщину в своих работах, но он представлял её не как реальную личность, а скорее как образ, отточенный в сознании художника, – эта его черта неизменно характеризует творчество Танидзаки с самых ранних его работ.

Красота, которая проявляется в полумраке

В своем сборнике эссе «Похвала тени», опубликованном в период с 1933 по 1934 год, Танидзаки лаконично демонстрирует свою эстетическую чувствительность, согласно которой японская красота сияет не в ярком свете, а в тени.Предметы, украшенные золотым маки-э, и лакированная утварь могут казаться плоскими при ярком освещении, но в полумраке приобретают глубину и насыщенность.

Их красота постепенно проявляется в мягком свете, проникающем сквозь ширмы сёдзи, и в тенях внутренних помещений традиционных японских домов. Идея заключается в том, что намеренное сокрытие некоторых частей может помочь воспринять более глубокую и богатую красоту, незаметную при ярком свете.

Однако Танидзаки вовсе не отринул Запад, полностью переключившись на Японию; скорее можно сказать, что знакомство с западной культурой помогло ему открыть для себя природу красоты, которую он искал в японской традиции. Даже в ней красота не просто существует такой, какая она есть в реальности. Красота заключается не в принятии реальности такой, какая она есть, а скорее в отбрасывании ненужных частей, иногда намеренном их сокрытии, чтобы она предстала в виде идеализированной «формы».

Неустанное стремление к Эросу и желанию

В 1943 году, во время Второй мировой войны, Танидзаки начал публиковать по частям свой роман «Мелкий снег», но военные остановили печать на том основании, что его красочное содержание неуместно в военное время. После поражения Японии публикация романа возобновилась. Действие романа разворачивается в старинной осакской семье, он рассказывает историю о жизни четырёх прекрасных сестёр с 1936 по 1941 год, изображая исчезновение культуры в быстро модернизирующейся Осаке через призму их повседневной жизни.

В послевоенный период Танидзаки остро осознал последствия своего старения, вызванного гипертонией и параличом правой руки. Однако его творческий порыв не ослабел, а, наоборот, усилился, и он ещё глубже погрузился в тему эроса и сексуального желания. В «Ключе» (1956) и «Дневнике безумного старика» (1961) он смело связал старение и сексуальность, а откровенные описания сексуальности вызывали споры во время их публикации. Именно стареющее тело обостряло чувственные порывы, и через эрос его произведения подступали к самой сути человеческого существования. Танидзаки умер в 1965 году в возрасте 79 лет. До самой смерти он оставался писателем, последовательно стремившимся к «красоте за пределами реальности», выражая её через чувственность.



Памятная фотография Кусабуэ Мицуко (слева) и Цукасы Ёко, сделанная в его усадьбе «Сэнкантэй» в Киото за несколько месяцев до его смерти. Обе актрисы снялись во многих фильмах и телесериалах по произведениям Танидзаки и были его близкими друзьями («Санкэй симбун»)

Изображение к заголовку создано на основе портретной фотографии Танидзаки Дзюнъитиро в возрасте 74 лет (Jiji Press)