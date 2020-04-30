Cупруги Такада и их надежды на паралимпийское золото

Неразлучная пара

Во время интервью Тиаки активно отвечает на вопросы и быстро жестикулирует, помогая мужу принять участие в беседе. Супруг даёт подробые комментарии и периодически сообщает жене о реакции окружающих. Они как дружные одноклассники – то смеются вместе, то спорят, наблюдать за ними – одно удовольствие.

«Мы как две половинки», – говорят о себе 35-летний Юдзи с врождённым пороком слуха и 35-летняя Тиаки, инвалид по зрению. Муж стал глазами жены, а жена – его ушами.

Оба супруга – обладатели национальных рекордов по лёгкой атлетике. Тиаки заняла 8 место в разряде Т11 (полная слепота) по прыжкам в длину во время дебюта на Паралимпиаде-2016 в Рио. На Чемпионате мира по лёгкой атлетике в ноябре 2019 года она стала четвёртой. Тиаки улучшила свой олимпийский результат на 24 сантиметра, прыгнув на 4 метра 69 сантиметров. До бронзовой медали ей не хватило 5 сантиметров, однако благодаря этому результату она оказалась в составе национальной сборной Токийской Паралимпиады. Помимо прыжков в длину Тиаки обладает национальным рекордом в беге на 100 метров. Юдзи – рекордсмен Японии в беге на 400 метров с барьерами. Он три раза подряд выступал на Сурдлимпиаде – чемпионате для инвалидов по слуху. Супруги – сильнейшие паралимпийцы мирового уровня.

Инвалиды по слуху не могут принимать участия в Паралимпиаде. «Паралимпиада достаточно популярна, однако мало кто знает о Сурдлимпиаде, которая проводится на следующий год после Олимпийских игр. Необходимо вести просветительскую работу, чтобы люди узнали о существовании Сурдлимпиады», – с сожалением отмечает Юдзи.

В последнее время Тиаки поступает множество предложений об участии в интервью и различных мероприятиях. Неразлучная парочка всегда приходит вдвоём и в своих рассказах уделяет внимание как Паралимпиаде, так и Сурдлимпиаде.

Мощная поддержка тренеров

После Олимпийских игр в Рио-де Жанейро к Тиаки пришла слава. Несмотря на дебют, она сумела войти в первую десятку в таком популярном виде спорта, как лёгкая атлетика. У японских спортсменов было мало шансов на беговой дорожке, однако многие болельщики надеялись на «тёмную лошадку». На Чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дубаи Тиаки сумела значительно улучшить свой результат и попала в состав национальной сборной, обеспечив себе участие на второй в своей жизни Паралимпиаде.

«Я расстроилась из-за четвёртого места, но обрела хорошую мотивацию для подготовки к Токийской Паралимпиаде, и медаль уже не кажется мне недоступной», – поделилась с нами спортсменка.

Каким образом Тиаки удалось улучшить свой результат после Олимпиады в Рио? На соревнованиях в прыжках в длину слепых спортсменов сопровождает штурман, который с помощью хлопков в ладоши и голосовых сигналов оповещает их о моменте начала разбега и толчке. Штурманом Тиаки был 47-летний Оомори Сигэкадзу, выступавший в беге на 400 метров на Олимпиаде в Барселоне и Атланте. Сначала Тиаки под руководством Оомори тренировалась в беге на 100 и на 200 метров, однако тренер отметил развиваемую спортсменкой высокую скорость и предложил Тиаки попробовать себя в прыжках в длину. Она быстро начала демонстрировать успехи, однако для дальнейшего развития требовался тренер по прыжкам в длину. Оомори обратился за помощью к Имура Кумико, обладательнице национального рекорда, участнице Олимпиады-2008 в Пекине. Встреча с Имура стала для Тиаки поворотным моментом.

«Мне пришлось переучивать даже положение тела в прыжке. Из-за слепоты я не сразу понимала инструкции Кумико. Если бы в детстве, когда у меня ещё было зрение, я видела прыжки в длину, то хотя бы имела представление о том, как это делается. Думаю, что Кумико пришлось нелегко».

Тиаки внимательно слушала инструкции тренера и дополняла услышанное тактильными ощущениями, ощупывая демонстрируемую Имура правильную позицию тела. Промежуток от толчка до приземления – это как несколько тысяч кадров фильма. И чтобы тело запомнило каждый кадр, нужно много тренироваться.

«В Дубаи я была готова только на 30-40%. К лету я хочу добиться 100% готовности».



