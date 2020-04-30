Cупруги Такада и их надежды на паралимпийское золото

Cупруги Такада и их надежды на паралимпийское золотоСпорт
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Неразлучная пара
Во время интервью Тиаки активно отвечает на вопросы и быстро жестикулирует, помогая мужу принять участие в беседе. Супруг даёт подробые комментарии и периодически сообщает жене о реакции окружающих. Они как дружные одноклассники – то смеются вместе, то спорят, наблюдать за ними – одно удовольствие.
«Мы как две половинки», – говорят о себе 35-летний Юдзи с врождённым пороком слуха и 35-летняя Тиаки, инвалид по зрению. Муж стал глазами жены, а жена – его ушами.
Оба супруга – обладатели национальных рекордов по лёгкой атлетике. Тиаки заняла 8 место в разряде Т11 (полная слепота) по прыжкам в длину во время дебюта на Паралимпиаде-2016 в Рио. На Чемпионате мира по лёгкой атлетике в ноябре 2019 года она стала четвёртой. Тиаки улучшила свой олимпийский результат на 24 сантиметра, прыгнув на 4 метра 69 сантиметров. До бронзовой медали ей не хватило 5 сантиметров, однако благодаря этому результату она оказалась в составе национальной сборной Токийской Паралимпиады. Помимо прыжков в длину Тиаки обладает национальным рекордом в беге на 100 метров. Юдзи – рекордсмен Японии в беге на 400 метров с барьерами. Он три раза подряд выступал на Сурдлимпиаде – чемпионате для инвалидов по слуху. Супруги – сильнейшие паралимпийцы мирового уровня.
Инвалиды по слуху не могут принимать участия в Паралимпиаде. «Паралимпиада достаточно популярна, однако мало кто знает о Сурдлимпиаде, которая проводится на следующий год после Олимпийских игр. Необходимо вести просветительскую работу, чтобы люди узнали о существовании Сурдлимпиады», – с сожалением отмечает Юдзи.
В последнее время Тиаки поступает множество предложений об участии в интервью и различных мероприятиях. Неразлучная парочка всегда приходит вдвоём и в своих рассказах уделяет внимание как Паралимпиаде, так и Сурдлимпиаде.
Мощная поддержка тренеров
После Олимпийских игр в Рио-де Жанейро к Тиаки пришла слава. Несмотря на дебют, она сумела войти в первую десятку в таком популярном виде спорта, как лёгкая атлетика. У японских спортсменов было мало шансов на беговой дорожке, однако многие болельщики надеялись на «тёмную лошадку». На Чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дубаи Тиаки сумела значительно улучшить свой результат и попала в состав национальной сборной, обеспечив себе участие на второй в своей жизни Паралимпиаде.
«Я расстроилась из-за четвёртого места, но обрела хорошую мотивацию для подготовки к Токийской Паралимпиаде, и медаль уже не кажется мне недоступной», – поделилась с нами спортсменка.
Каким образом Тиаки удалось улучшить свой результат после Олимпиады в Рио? На соревнованиях в прыжках в длину слепых спортсменов сопровождает штурман, который с помощью хлопков в ладоши и голосовых сигналов оповещает их о моменте начала разбега и толчке. Штурманом Тиаки был 47-летний Оомори Сигэкадзу, выступавший в беге на 400 метров на Олимпиаде в Барселоне и Атланте. Сначала Тиаки под руководством Оомори тренировалась в беге на 100 и на 200 метров, однако тренер отметил развиваемую спортсменкой высокую скорость и предложил Тиаки попробовать себя в прыжках в длину. Она быстро начала демонстрировать успехи, однако для дальнейшего развития требовался тренер по прыжкам в длину. Оомори обратился за помощью к Имура Кумико, обладательнице национального рекорда, участнице Олимпиады-2008 в Пекине. Встреча с Имура стала для Тиаки поворотным моментом.
«Мне пришлось переучивать даже положение тела в прыжке. Из-за слепоты я не сразу понимала инструкции Кумико. Если бы в детстве, когда у меня ещё было зрение, я видела прыжки в длину, то хотя бы имела представление о том, как это делается. Думаю, что Кумико пришлось нелегко».
Тиаки внимательно слушала инструкции тренера и дополняла услышанное тактильными ощущениями, ощупывая демонстрируемую Имура правильную позицию тела. Промежуток от толчка до приземления – это как несколько тысяч кадров фильма. И чтобы тело запомнило каждый кадр, нужно много тренироваться.
«В Дубаи я была готова только на 30-40%. К лету я хочу добиться 100% готовности».
Воспоминания из детства – суровое воспитание и вкусные шарики «Тамаго Боро»
Супруги отличаются лёгким характером, и находясь с ними, невольно вовлекаешься в беседу. Глухой Юдзи обладает хорошо развитой речью, а невидящая Тиаки владеет языком жестов. Обычно глухим людям трудно выговаривать слова, а слепые редко овладевают сурдопереводом. Однако «две половинки» способны преодолеть любые трудности.
По словам Юдзи, он во многом обязан своим родителям. Мальчик родился глухим, однако родители заметили патологию не сразу. «В два года, когда пятилетняя сестра разбила чашку, я не отреагировал на звук, и родители, заподозрив неладное, отвели меня в больницу. Там им сообщили, что я глухой и это неизлечимо».
После диагноза мать начала усиленно заниматься с сыном, чтобы мальчик научился говорить. Она учила его произносить звуки, имитируя форму губ.
«Я ничего не помню, но мать рассказывала, что я не понимал, насколько хорошо получается произношение, потому что не слышал собственной речи. Когда я чисто выговаривал слова, мать награждала меня детским печеньем «Тамаго Боро», – с улыбкой рассказывает Юдзи.
Чтобы Юдзи вырос самостоятельным, родители воспитывали его в строгости. «Глухота – это не оправдание», – повторяли родители, и всегда требовали от сына только отличных отметок.
Благодаря семье Юдзи научился говорить, в средней школе увлёкся бейсболом и даже хотел стать бейсболистом, однако травма плеча нарушила все мечты. Юдзи решил стать преподавателем и поступил в государственный университет Йокогама. Перед переездом в общежитие он получил напутствие матери: «18 лет я воспитывала тебя в строгости, но больше не скажу ни слова. Это твоя жизнь, живи как хочешь».
Юдзи с грустью отмечает, что с того дня мать как будто перегорела, притихла и ссутулилась.
В университете он поступил в клуб по лёгкой атлетике. Быстрые ноги и натренированное во время занятий бейсболом тело обеспечили Юдзи успех на эстафете 4х400 метров и на 400-метровке с препятствиями.
Конкуренция за первое золото
Тиаки росла почти в такой же атмосфере, что и Юдзи. Она была старшей из трёх сестёр. В 5 лет девочке диагностировали дегенерацию макулы – центральной зоны сетчатки, которая прогрессирует с возрастом. Болезнь приводит к полной слепоте, поэтому родители старались показать дочери как можно больше, пока зрение хоть немного сохранилось, и учили её распознавать окружающий мир с помощью других органов чувств. «Родители умирают раньше своих детей. Поэтому ты должна делать сама то, что уже можешь. Если не получается – придумай способ, чтобы получилось», – вспоминает Тиаки слова родителей.
Тиаки выросла самостоятельной, однако после поступления в среднюю школу для слепых столкнулась с другой системой ценностей. Многие одноклассники воспринимали помощь от окружающих как само собой разумеющееся, их встречали и провожали на машине. В старших классах Тиаки пробовала себя в различных видах спорта, однако после поступления на работу решила сосредоточиться на лёгкой атлетике и записалась в спортивный клуб к тренеру Оомори.
Юдзи и Тиаки встретились в 2006 году на национальном первенстве для инвалидов. Их притянуло друг к другу как магнитом, в 2008 году они сыграли свадьбу и почти сразу узнали о беременности. Родители молодожёнов были против родов. Они беспокоились, что молодые не справятся с воспитанием ребёнка, если он родится инвалидом. Однако воспитанные в строгости супруги отличались сильным характером и не послушали родителей. На следующий год у них родился сын, которого назвали Сатоки. Сейчас дедушки и бабушки соревнуются друг с другом за право понянчиться с внуком.
На выпускном празднике в детском саду Сатоки сообщил, что хочет стать врачом. Родители заволновались, что их инвалидность причиняет ребёнку страдания. Однако сын, улыбаясь, сказал: «Я хочу сделать так, чтобы любимый папа услышал мой голос, а мама увидела моё лицо».
Приближение Олимпиады подогревает конкуренцию между супругами за право первым повесить на шею единственного сына золотую медаль. Тиаки уже стала членом национальной сборной по прыжкам в длину и имеет шанс на участие в беге на 100 метров. Юдзи стремится поехать на Сурдолимпиаду-2021 в Бразилии, чтобы завоевать медали в беге на 400 метров с барьерами и эстафете 4х400 метров. Стоит Тиаки упомянуть, что она получит медаль, прыгнув на 5 метров, Юдзи отвечает, что имеет гораздо больше шансов на медаль в эстафете, и этот милый спор никак не прекращается. Первой в борьбу за золото включится Тиаки – участница Токийской Паралимпиады.
Фотографии: Ханаи Томоко
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