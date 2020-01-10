Японские сказки

В этой старинной сказке молодой рыбак по имени Урасима Таро отправляется во дворец Царя-Дракона и возвращается оттуда с подарком... Это дар или проклятие?

Черепаха

Давным-давно рыбак, которого звали Урасима Таро, жил со своими родителями в маленькой деревне. Он был известен своим умением ловить любую рыбу, а также своей добросердечностью. Однажды вечером он шёл домой вдоль берега и увидел группу мальчишек, собравшихся вокруг большой морской черепахи с криками и смехом. Двое из них тащили животное по земле, а ещё один колотил по панцирю палкой.

«Перестань! – закричал Таро. – Как ты смеешь мучить невинное существо?». Когда он подошёл, дети разбежались, а черепаха поползла к морю и уплыла прочь.

На следующий день, когда Таро, как обычно, отправился на рыбалку, он ушёл в море дальше, чем другие лодки, пока не потерял их из вида. Море было спокойным, и он тоже чувствовал удивительное умиротворение, погрузившись в задумчивость и наблюдая проплывающие над головой облака. Затем из моря послышался голос: «Урасима Таро! Урасима Таро! –это была черепаха, которую он спас накануне. – Вы спасли мою жизнь! Позвольте мне отблагодарить вас и сопроводить во дворец Царя-Дракона!».

Поражённый Таро ответил: «Но как я туда доберусь? Я не могу так глубоко нырять!».

«Просто садись мне на спину, я отвезу тебя! – сказала черепаха. – Мы доберёмся очень быстро!». Таро забрался на панцирь черепахи, и она нырнула в пучину.

Подводный дворец

Черепаха плыла, и через какое-то время вдали показались ворота, а за ними – великолепный дворец из красных и белых кораллов. Вскоре они остановились у входа во дворец, где Таро встретила молодая женщина в прекрасных малиновых и зелёных одеждах. «Я принцесса Отохимэ, очень рада вас видеть!» – сказала она. Придворные дамы вокруг нее улыбались юноше, а вокруг плавала рыба.

Внутри главного пиршественного зала были накрыты столы со всеми видами морских деликатесов и изысканного сакэ. Вскоре танцоры в развевающихся одеждах стали кружиться под музыку цитр и флейт. «Невероятно, – прошептал Таро принцессе Отохимэ, сидевшей рядом с ним. – Я никогда не думал, что существует такое великолепие!». За развлечениями пролетали дни и недели.

Однажды утром Таро проснулся и внезапно вспомнил отца и мать, их простую хижину и скудную трапезу вместе. «Я должен пойти к своим родителям», – сказал он Отохимэ.

«Но вы только что прибыли! – сказала она. – Зачем вы так скоро уходите?».

Как бы Отохимэ ни пыталась убедить его остаться, Таро не изменил своего решения. Наконец она сказала: «Ничего не поделаешь. Но примите это на память о дворце Царя-Дракона! Вспоминайте обо мне, когда посмотрите на это, но ни за что не открывайте!». Она протянула ему богато украшенную лакированную коробку.

Деревня незнакомцев

Таро снова взобрался на спину черепахи, и она понесла его к берегу, туда, где он впервые встретился с ней. Возможно, в странствиях он просто запамятовал, но пейзаж казался не таким знакомым, как должен был бы. Таро повернулся, чтобы спросить черепаху, не ошиблась ли она местом, но она уже тихо уплыла.

Он поспешил к хижине своих родителей, но она исчезла. Не было никаких признаков его отца или матери. Даже несколько деревенских жителей, которых он проходил, были ему незнакомы.

«Извините, – сказал он седобородому старцу, сидящему у дороги. – Вы не знаете, где находится дом Урасимы Таро?».

«Я никогда не слышал о нём, хотя живу здесь всю жизнь. А кто ты вообще такой?».

Таро поспешил прочь, обратно на берег, там он вглядывался в волны и горизонт за ними. Что же случилось? Он и не догадывался, но дни и месяцы, которые он провел в царстве драконов, были годами и веками в верхнем мире. Триста лет прошло!

Таро только знал, что он оказался в странном месте с небольшим количеством вещей. Среди них была коробка, которую подарила ему Отохимэ. Он разглядывал её блестящую чёрную поверхность и вспоминал ясные глаза принцессы. Она запретила ему открывать коробку – но может быть, в ней крылось спасение от нынешних тягот?

Он медленно снял крышку. В воздух вылетел завиток белого дыма, и через несколько мгновений его настигло время, проведённое под волнами, и он превратился в седобородого старика.

Текст: Ричард Медхарст

Иллюстрации: Стюарт Эйр