Японские сказки

В светящемся стебле бамбука старик обнаружил крошечную девочку. Когда она выросла, отовсюду стали собираться женихи, чтобы просить её руки, и сам император воспылал любовью к ней. Но на самом деле она не принадлежала этому миру и скоро должна была его покинуть...

Сияющая принцесса

Давным-давно был старик, который жил тем, что резал бамбук. Однажды он, как обычно, пошёл в лес, чтобы делать свою работу, и заметил, что один из бамбуков излучает свет. Подойдя поближе, он обнаружил внутри ствола бамбука крошечную девочку. Детей у старика не было, и он унёс её домой, чтобы растить вместе со своей женой как собственную дочь.

После этого у резчика бамбука наступили благословенные дни – он постоянно находил золото в срезанных стеблях. Вскоре он чрезвычайно разбогател. Девушка чудесным образом выросла за три месяца и стала взрослой, наполнив светом дом пожилой пары. К этому времени благодаря богатству старика он стал важным человеком в государстве, а его дочь получила имя Кагуя-химэ, «сияющая принцесса».

Женихи

Слухи о красоте принцессы разошлись по всей стране, аристократы и сановники мечтали жениться на ней. Десятки женихов стекались к её дому, пытаясь как-то передать принцессе весть и выразить свою страсть, но, не добившись благосклонности принцессы, большинство из них в конце концов отказались от всяких надежд. Только пять чиновников высшего ранга по-прежнему были полны решимости продолжать ухаживания. Каждый из них умолял резчика бамбука отдать им свою дочь, но он сказал, что решать должна она сама.

Принцесса Кагуя поручила каждому из них достать различные легендарные предметы. Первым двум было необходимо принести каменную чашу для подаяний, принадлежавшую Будде, и украшенную драгоценностями ветвь с горы Пэнлай, далёкой вершины острова бессмертных. Они добыли подделки, но обман вскоре раскрылся. Третий должен был принести шкуру огненной мыши, но его самого обманул торговец, продавший ему подделку, что и выяснилось, когда Кагуя распорядилась бросить её в огонь. Четвёртый искал драгоценный камень дракона, но отказался от поисков, когда столкнулся со штормом на море, а пятый упал и повредил спину, пытаясь вынуть амулет из ласточкиного гнезда.

После неудачи этих женихов сам император пожелал, чтобы Кагуя служила при дворе, но она отказалась встретиться с почётной служанкой, которую он послал. Император послал за стариком и предложил ему придворный ранг, если он заставит её пойти на службу. «Если ты вынудишь меня пойти туда, я растаю, – сказала она. – Я умру». Тогда резчик бамбука ответил ей, что ему не нужен ранг, если он потеряет её.

Однако император жаждал хотя бы увидеть её лицо. Он договорился со стариком, что придёт к нему во время императорской охоты. При первом взгляде на принцессу Кагуя он был поражён её сиянием. «Ты должна пойти со мной», – настаивал он, приказав принести паланкин, но она тут же растворилась в тени, и он осознал её сверхъестественную природу. Когда он отказался от намерений отвезти её во дворец, она приняла свой первоначальный облик.

Лунный дворец

В течение трёх лет император обменивался письмами с принцессой Кагуя. Он потерял всякий интерес к другим женщинам, а она как-то весной начала каждую ночь смотреть на луну и тихо плакать. Прошло ещё несколько месяцев, и вот в одну лунную ночь она залилась слезами и обратилась к своим родителям: «Я должна наконец сказать вам, что я пришла в этот мир из лунного дворца и скоро вернусь туда».

Кагуя сказала, что в ночь следующего полнолуния спустятся посланцы, чтобы её забрать. Услышав об этом, император к указанному времени послал две тысячи человек с луками и стрелами, чтобы защитить её, но Кагуя сказала, что это бесполезно: «Вы не можете сражаться с ними своим оружием, и даже если вы запрёте меня в комнате, это не помешает им найти меня».

Той ночью в небе внезапно воссиял ослепительный свет. Мужчины в великолепных одеждах спустились сквозь облака. Будто околдованные, воины императора едва могли сопротивляться, и несколько стрел, выпущенных ими вверх, отскакивали от сверхъестественных существ, не причиняя вреда. «Где она?» – крикнул их предводитель, властитель Луны. Внезапно все двери усадьбы старика распахнулись.

«Я здесь», – сказала Кагуя, выходя на улицу. Рядом с ней приземлился паланкин, и владыка заставил её выпить эликсир, чтобы восстановить силы после пребывания на Земле. Он собирался накинуть ей на плечи накидку с перьями, но она остановила его: «Позвольте мне сначала написать письмо. Я знаю, что эта накидка изменит меня!» Она написала послание императору, передав ему остаток эликсира. Затем она надела пернатое одеяние и забыла обо всех своих заботах и привязанностях к этому миру.

После того, как паланкин с принцессой Кагуя поднялся в небо, и все лунные люди исчезли, один из воинов императора отнёс ему последнее письмо принцессы. В нём она объясняла, что дарит ему эликсир бессмертия, но император не желал вечно жить без неё. Он приказал отнести и письмо, и кувшин на вершину горы и сжечь. С тех пор эту гору называют Фудзи, или «Бессмертная».

Текст: Ричард Медхарст

Иллюстрации: Стюарт Эйр