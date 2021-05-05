Японские сказки

История о мальчике Момотаро, рождённом из персика, и его приключениях на острове, где хозяйничали демоны они – одна из самых известных сказок Японии.

Мальчик из персика

Давным-давно в одной японской деревне жили старик со старухой. Каждый день мужчина ходил в горы за дровами, а его жена шла к ручью, чтобы постирать. Однажды она, как обычно, выжимала одежду на берегу ручья, когда вдруг заметила плывущий по воде огромный персик. «Какое чудо! – воскликнула она и подумала о муже – Он порадуется такому вкусному сюрпризу».

Старуха наклонилась и вытащила персик из ручья, положив увесистый фрукт в корыто с одеждой. Ей пришлось потрудиться, но в конце концов она принесла его домой. Вернувшись под вечер, муж её поприветствовал ещё с улицы, подходя к своей убогой хибарке, а жена крикнула: «Сегодня я нашла кое-что особенное на ужин!» Услышав возбуждение в её голосе, мужчина поспешно снял соломенные сандалии и вошёл в дом.

Муж и жена разглядывали огромный персик. Удивлённый рассказом жены мужчина поднял плод, прикидывая вес, и тут персик распался надвое, а внутри оказался здоровый мальчик. «Уа! Уа!» – кричал он, возвещая о своём появлении в мире. Пожилая пара была в восторге от неожиданного прибавления в семье, и они назвали его Момотаро в честь персика (момо), из которого он родился.

Навстречу приключениям

Момотаро вырос большим и сильным. Он был намного сильнее, чем другие дети в деревне, и никто не мог сравниться с ним в борьбе во всей округе. Несмотря на это – а может быть, и благодаря этому – он был добр к другим и предан старику и старухе. Однако он хотел испытать себя, и когда услышал об Онигасима, Острове демонов, и населяющих его свирепых чертях они, он решил отправиться туда.

«Они живут на острове далеко за морем, – сказал он старику и старухе. –Там большой чёрный замок, полный драгоценных сокровищ, украденных ими из разных стран». Старик пожелал ему удачи в поисках, а старуха сказала, что он наверняка проголодается, поэтому она приготовила ему в дорогу пшённые клецки. С этими припасами он отправился на поиски Онигасимы.

Момотаро переходил большой холм, когда позади него раздался лай. Он повернулся и увидел собаку, которая поклонилась, как будто это было совершенно в порядке вещей, и спросила: «Момотаро, куда ты идёшь? Дай мне клецки, и я пойду с тобой».

Он сказал собаке, что собрался на поиски они, и дал ей клецки. Они пошли дальше, пока не достигли огромного леса, откуда выбежала обезьяна и сказала: «Момотаро, куда ты идёшь? Дай мне клецки, и я пойду с тобой».

Он рассказал, куда идёт, и дал клецки. Втроём они двинулись дальше и пересекали широкую равнину, когда выскочил фазан и заговорил: «Момотаро, ты куда? Дай мне клецки, и я пойду с тобой». Тот сказал, куда идёт, и накормил птицу клецками. Теперь у него было трое верных вассалов.

Замок они

Остров Онигасима находился далеко за морем, но с обезьяной и собакой, которые гребли и правили лодкой, и фазаном, летящим над головой, чтобы указывать путь, компания Момотаро достигла пункта назначения в мгновение ока. Чёрный замок они высился перед ними, а вход закрывали крепкие ворота. Как Момотаро ни стучал кулаками по толстому дереву, сделать ничего не мог.

«Подожди минутку», – сказал фазан, перелетел через стену и стал клевать охранявших ворота стражников. Обезьяна вскарабкалась и отперла ворота с другой стороны, чтобы Момотаро мог прорваться вместе с лающей у его ног собакой. Разъярённые вторжением они окружили их, размахивая своими тяжёлыми железными дубинками, но им не хватало сил одолеть Момотаро и его трёх животных-вассалов.

После короткой схватки главный они крикнул: «Мы сдаёмся. Забирай наши сокровища и убирайся отсюда!»

Момотаро, собака, обезьяна и фазан складывали монеты, драгоценности и другое добро в свою лодку, пока та не осела в воде. Затем они покинули остров и с триумфом вернулись домой через море.

Текст: Ричард Медхарст

Иллюстрации: Стюарт Эйр