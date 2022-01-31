Благодарный журавль

Японские сказки

Однажды снежной ночью к старику и старухе приходит молодая женщина... Эта классическая японская сказка – история о доверии и тайнах.

Ночная гостья

Давным-давно жили старик со старухой – жили бедно, едва сводя концы с концами. Старик собирал дрова поблизости в горах, а старуха ткала на своём ткацком станке. Однажды, продав в городе дрова, старик возвращался домой, и заметил попавшего в ловушку журавля. Чем упорнее он пытался вырваться, тем крепче держала его ловушка. laquo;Тише, не двигайся», – прошептал старик. Он освободил птицу одним взмахом ножа, и она улетела в сторону холмов.

Когда он вернулся домой, уже стемнело, и уже некоторое время шёл снег. Пока он рассказывал жене о случившемся, в дверь постучали, и старуха открыла, недоумевая, кто там может быть. «Извините, что беспокою вас так поздно, но я заблудилась в метель, – сказала девушка, стоящая на снегу. – Могу я остаться здесь на ночь?». Пожилая пара сразу же согласилась.

Снег продолжал падать и на следующий день, и потом. Девушка оставалась со стариками – готовила еду, стирала, разминала им спины перед сном. Они полюбили её и со временем стали думать о ней как о собственной дочери.

Однажды утром девушка сказала, что хотела бы соткать ткань. «Но вы должны пообещать не заглядывать в комнату, когда я сижу за станком, чтобы увидеть, что я делаю». Старик со старухой согласились.

Стук ткацкого станка

Девушка работала целый день до поздней ночи. Стук ткацкого станка почти не стихал целых три дня, пока старуха возилась с делами в большой комнате. Наконец, на третий вечер девушка вышла с рулоном ткани и сказала: «Отнесите завтра это в город и продайте». Это была самая красивая ткань, которую старик со старухой когда-либо видели.

На следующий день старик пошёл в город с этой тканью. Когда он договорился о продаже, его поразила цена. Торговец заставил его пообещать, что тот снова придёт, если у него снова появится такой прекрасный материал. Старик со старухой с удивлением обсудили то, насколько может улучшиться их жизнь, и нерешительно спросили девушку, может ли она сделать ещё один рулон ткани.

Дом снова наполнился грохотом ткацкого станка. Старуха каждый день слушала звуки через закрытую дверь, а когда на третий вечер её муж вечером пришёл домой, она сказала ему: «Интересно, как она это делает!». В этот момент девушка вышла со вторым рулоном ткани.

«Всё, это последний», – сказала она старикам. В тусклом свете казалось, что она как-то съёжилась. Но после того, как старик продал второй рулон ткани, старики снова спросили, может ли она сделать ещё один.

Неожиданное открытие

Девушку пришлось уговаривать, но в конце концов она согласилась. Старик каждый день после сбора дров приходил домой раньше обычного, так ему не терпелось увидеть очередной рулон ткани. На третий вечер пожилая пара перешёптывалась, недоумевая, как можно производить такой великолепный материал на их обычном ткацком станке. «Мы можем просто приоткрыть дверь, хоть на чуть-чуть, – сказал старик. – Она вообще ничего не заметит».

Однако, когда они тихонько приотворили дверь и заглянули в щель, то их глазам открылось самое удивительное зрелище. Журавль выщипывал клювом свои перья и ткал их на станке. Несколько мгновений они замирали, глядя на птицу, пока мужчина не коснулся плеча жены, они отшатнулись назад, и он поспешно захлопнул дверь.

Вскоре девушка вышла, она выглядела ещё слабее, чем обычно. Она молча протянула старику третий рулон ткани. Затем она отвернулась. «Ты обещал, что не будешь смотреть, как я работаю, но нарушил свое слово. Я журавль, которого ты спас из ловушки, и я пришла сюда, чтобы отблагодарить вас, но я не могу больше жить с вами».

Она вышла из дома и обрела свой истинный облик. Когда старик спас её из ловушки, журавль был густо покрыт перьями, но теперь на её теле были голые участки. Журавль взмыл в небо и со звонким криком полетел, как стрела, к горизонту, а старики ещё долго смотрели ему вслед…

Текст: Ричард Медхарст

Иллюстрации: Стюарт Эйр