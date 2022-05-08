Ханасака дзии-сан: старик и цветущие деревья

Японские сказки

Добрый старик получает награду за своё добросердечие, но это вызывает зависть у соседа…

Брошенный щенок

Давным-давно, как-то зимой один честный старик брёл по снегу, и по дороге увидел брошенного белого щенка. «Бедняжка», – пробормотал он, засунул его за пазуху и забрал домой. Его жена, увидев щенка, пришла в восторг. Они решили назвать его Сиро и заботились о нём, как о собственном ребенке.

Однажды, когда старик возделывал своё поле, Сиро начал лаять сильнее, чем обычно. Собака бегала по кругу, обнюхивала и рыла землю. Старик вытер пот со лба и подошёл к Сиро, который не находил себе места и, казалось, призывал его копать. Он начал бить мотыгой землю, и вскоре наткнулся на что-то твёрдое. К своему изумлению, он обнаружил десятки золотых монет.

Однако у старика был жадный сосед, который завидовал, узнав об этих чудесных богатствах. Он заставил стариков одолжить ему Сиро, чтобы тот поискал сокровища на его поле. Он часами таскал бедную собаку с места на место. Когда Сиро от истощения перестал двигаться, сосед подумал, что здесь зарыты сокровища, и начал копать. Вместо золота он обнаружил шевелящуюся массу змей, многоножек и коровьего навоза. В ярости он ударил Сиро мотыгой...

Чудесное дерево

Добрые старик и старуха со слезами похоронили Сиро в углу своего поля. Потом в память о своём любимце посадили там сосну. Пока они молча стояли, ствол саженца на глазах начал утолщаться и тянуться к небу, расправляя ветви. За какой-то миг сосна стала большим деревом.

Старики на несколько мгновений потеряли дар речи и стояли в благоговейном трепете. Затем старик заговорил: «Должно быть, это сделал Сиро. Я сделаю из этого дерева ступку на память о нашей собаке», и вырезал большую ступку для приготовления рисовых лепёшек моти. Однако, как только он наполнил её клейким рисом и начал стучать по нему молотком, он обнаружил, что рис разбух и превратился в множество золотых монет.

Сосед, услышав об этом, стал завидовать ещё больше, и потребовал одолжить ему ступку. Он отнёс её к себе домой и начал готовить моти, как это делал добрый старик. Однако вскоре комнату наполнил неприятный запах, и он обнаружил, что рис превратился в гнилое мясо и рыбу. Разъярённый сосед изрубил ступу на дрова и сжёг, остался от неё один лишь пепел.

Цветы из пепла

Когда добрый старик пошёл за своей ступкой, он с изумлением обнаружил, что вместо неё получил лишь пепел. Делать было нечего, он собрал пепел в корзину и отнёс домой. «Это всё, что осталось от дерева Сиро», – сказал он жене, и решил посыпать пеплом могилу собаки.

Пока он шёл к могиле, сильный порыв ветра подхватил пепел и развеял его во все стороны. Местами он попал на сливовые и вишнёвые деревья, и там, где их коснулся пепел, на голых зимних ветвях распустились цветы. «Это сделал Сиро!, – решил старик, и начал сыпать пепел на другие деревья. – Цветы, расцветайте! Цветите по моему слову!», – кричал он.

Как раз тогда мимо проезжал правитель княжества со свитой вассалов. «Как чудесно!» – сказал он, любуясь цветущими деревьями. Он едва поверил своим глазам, когда увидел старика, который заставлял деревья цвести. «Этот ханасака-дзиисан, “старик, заставляющий деревья цвести”, наградите его как следует!» – сказал он. Слуги бросились выполнять указание.

Сосед ещё больше позавидовал такому повороту событий. Он собрал столько оставшегося пепла, сколько мог, и стал бросать на свои деревья: «Цветите, если у него цветут!», – кричал он, но пепел остался пеплом – а что ещё хуже, так ветер засыпал пеплом правителя и его слуг. Тот так разозлился, что завистливый сосед едва унёс ноги.

Текст: Ричард Медхарст

Иллюстрации: Стюарт Эйр