Буддизм в Японии (4): эзотерический буддизм и его связи с государством

Японский буддизм

Эзотерический буддизм был завезён в Японию из Китая в конце VIII и начале IX веков. После этого Тэндай и Сингон, две основных ветви эзотерического буддизма, сосуществовали и соперничали в условиях господства придворной аристократии. Здесь я расскажу об эзотерическом буддизме в Японии.

Отсутствие общебуддийской идеологической системы

В середине VIII века, в период Нара (710-794), Японии удалось официально учредить три основных элемента буддизма (буппосо:) – буддийские статуи, писания и сангху, общину монахов, в рамках которой осуществлялась буддийская практика – и официально стать буддийской страной. Однако это не означает, что в Японию был привезён изначальный буддизм, созданный Шакьямуни. Объектами поклонения стали многие будды, собранные буддизмом Махаяны и обладающие мистической магической силой, подобной силам местных японских богов, и монахи были исполнителями магических ритуалов, призванных активировать эту силу. Мы не можем там видеть изначальный образ монаха, который посвящает себя практике в сангхе, чтобы избавиться от своих мирских желаний.

Императорский двор Нара создал учреждение для обучения монахов, чтобы привлечь внимание мира к магической силе буддизма, которая бы эффективно защищала страну. Там по отдельности преподавали различные буддийские философские системы шести разных школ буддизма и заповеди – считалось, что изучение этих эзотерических доктрин доказывает особые способности монахов. Общее название «Шесть школ Южной столицы» (нанто рокусю:) включало учения школ Санрон, Дзёдзицу, Хоссо, Куся, Кэгон и Рицу.

Однако это были не более чем утверждённые государством квалификационные учебные программы, а не всеобъемлющая образовательная система, которая позволяла бы всесторонне понять буддизм в целом. В то время в Японии не существовало идеологической системы, благодаря которой можно было бы взглянуть на буддизм в целом с высоты птичьего полёта и охватить его целиком.

Иерархия священных писаний с Сутрой Лотоса во главе

Такая ситуация сохранялась до конца VIII и начала IX веков, когда столицу Японии перенесли из Нары в Киото, и как раз тогда из Китая практически одновременно были привезены две буддийских школы, воплощавшие суть буддизма того времени. Одна из них – учение направления Тэндай, привезённое монахом Сайтё (767-822), а другое – Сингон, которое привёз монах Кукай (774-835). Эти два учения легли в основу последующего японского буддизма.

Школа Тэндай зародилась в Китае и в то время представляла самое передовое течение буддийской мысли. Она вобрала в себя все разнообразные буддийские идеи, приходившие из Индии в Китай с I века нашей эры, и установила между ними сложные логические отношения, чтобы целиком понять огромный мир буддизма. Само собой разумеется, эти разнообразные буддийские воззрения изначально были созданы в Индии индивидуально разными людьми в разное время, поэтому их не следовало бы интегрировать в одно. Однако школа Тэндай пыталась объединить их при помощи сложного использования различных теорий, помещая на вершине иерархии буддийской мысли Сутру Лотоса. Иначе говоря, школа Тэндай была особенной китайской буддийской школой, создавшей иерархию священных писаний, на вершине которой была Сутра Лотоса.

Когда Сайтё в подробностях представил в Японии воззрения этой школы, японский буддийский мир воодушевлённо приветствовал её, поскольку если раньше буддизм воспринимался лишь фрагментарно, то теперь его стало возможно понять как единую систему.

Восхищение школой Сингон как высшим достижением буддийской мысли

Однако сразу после этого Кукай привёз в Японию учение направления Сингон. В отличие от школы Тэндай, являвшейся собранием различных учений, Сингон был единой мировоззренческой системой, это был эзотерический буддизм (яп. миккё:), возникший на завершающей стадии процесса трансформации буддизма в Индии. Эзотерический буддизм, возникший в результате многократных усилий по созданию идей более высокого уровня, опираясь на существовавшие ранее идеи, появился на заключительном этапе в истории буддизма и претендовал на то, чтобы стоять на вершине всей буддийской мысли, развивавшейся до того времени, и обладать высшей мистической силой.

Учение Шакьямуни, согласно которому в этом мире нет какого-то внешнего спасителя и направленное на самопреобразование собственными усилиями, впоследствии в буддизме Махаяны постепенно обретало мистический характер, и на заключительном этапе в эзотерическом буддизме человек обретал возможность стать буддой, осознав свою связь с космической энергией и становясь с ней единым целым. Учение изменилось настолько, что стало почти неотличимым от индуизма. Считалось, что глубинный смысл эзотерического буддизма не мог быть выражен в словах для широких масс, это было мистическое учение, которое могут воспринять лишь избранные, способные реализовать единение с энергией космоса.

Кукай вернулся в Японию из Китая и привёз этот эзотерический буддизм во всей его полноте в виде целостной системы. Японскому буддийскому миру, воспринимавшему буддизм как мистическую и магическую религию, эзотерический буддизм Кукая представлялся наиболее глубоким и действенным учением, он казался более мощным и неколебимым, чем школа Тэндай, создающая теоретические связи и интегрирующая различные учения. Ученики Сайтё в полной мере это понимали, и поэтому они добавили последние достижения мысли эзотерического буддизма в учение Тэндай, придав ему мистический характер эзотерического буддизма.

Таким образом в Японии появилось два различных варианта эзотерического буддизма – школа Тэндай, окутавшая эзотерическим смыслом собрание различных учений, и школа Сингон с её цельным эзотерическим учением, возникшим на завершающем этапе в истории буддизма.

Основатель Главный монастырь Учение Школа Тэндай Сайтё Хиэйдзан Энрякудзи (г. Киото преф. Киото и г. Оцу преф. Сига) Создание иерархической системы священных писаний с Сутрой Лотоса на вершине. Школа Сингон Кукай Коясан Конгобудзи (преф. Вакаяма) Заключительный этап процесса трансформации буддизма. Осознание связи с космической энергией.

Биполярная структура эзотерического буддизма – немногочисленные просветлённые и широкие народные массы

Следует особо отметить – японцы того времени не осознавали, что буддийская мысль со временем менялась. Они представляли это так: поскольку все пришедшие из Китая буддийские писания являются словами Будды, то все они, без сомнения, передают истинное буддийское учение, но одни из них более поверхностны, а другие содержат более глубокий смысл. Хотя все они являются словами Будды, на вопрос о том, какие из них содержат то, что Будда действительно хотел нам сказать нам, школа Тэндай называет Сутру Лотоса, а Сингон – Сутру о Великом Солнце (яп. Дайнитикё, санскр. Вайрочана бхисамбодхи сутра) или Сутру Алмазной вершины (яп. Конго тёгё, санскр. Ваджрасэкхара сутра) и другие сутры эзотерического буддизма. Необходимо помнить, что японцы не видели это в исторической перспективе и не думали, что эзотерический буддизм является новейшим достижением буддийской мысли, возникшим на заключительном этапе долгой истории буддизма.

Одной из характеристик эзотерического буддизма является тенденция придавать особое значение авторитетам. Хотя и считается, что каждый может стать буддой, слившись с изначальной космической энергией, само слияние с изначальной космической энергией является особой деятельностью, позволенной лишь тем, кто обладал особыми качествами или реализовал экстраординарную практику. Поэтому обычные люди должны просить этих особых людей о помощи в обретении буддийских заслуг (благодати) в этом мире. Согласно эзотерическому буддизму, основанному на принципе иерархической структуры, в этом мире есть два типа людей – небольшое количество возвышенных людей, которых можно назвать «живыми буддами», то есть практикующие, достигшие слияния с космической энергией, и широкие народные массы, которые просят этих возвышенных людей даровать им счастье. Такая особая структура сложилась совершенно естественно под влиянием индуизма, признающего религиозно-классовую сегрегацию, то есть кастовую систему.

Японские буддийские школы, возникшие после этого, в большей или меньшей степени все испытали влияние этого особого аспекта эзотерического буддизма. В результате каждая из школ имела в своей структуре тех, кто обладал особыми качествами или квалификацией (или линию наследования от таких людей), и простых людей, которые им подчиняются в надежде получить буддийские заслуги (благодать) от них. Типичным примером проявления такого взгляда на буддизм является во время Второй мировой войны решение на уровне государства о том, чтобы все буддийские школы в Японии признавали авторитет императора наравне с авторитетом Будды и оказывали поддержку военным действиям.

Две основные эзотерические школы, служившие аристократическому обществу

Начиная с VIII века в центре японского буддийского мира находились две основные школы – Тэндай и Сингон. Обеим было свойственно уважение к авторитету, и они естественным образом большое значение придавали связям с государственной властью, центром которой был император, из-за чего две школы соперничали в своём стремлении завоевать расположение императора. В этом противостоянии многие представители традиционного буддизма школ в Нара приняли сторону Сингон, поскольку школа Тэндай с центром в столице, Киото, к ним относилась пренебрежительно.

Таким образом, две основных эзотерических школы японского буддизма, Тэндай и Сингон, сосуществовали и соперничали в условиях аристократического общества, центром которого был император. Основные характерные черты японского буддизма на том этапе таковы:

Не существовало монашеской общины (сангха), живущей в соответствии с правилами «Корзины дисциплины» (санскр. Виная-питака, яп. Рицудзо), и не было строгих правил, регулирующих жизнь монахов. Эта черта японского буддизма сохраняется и по сей день. Хотя японский буддизм идеологически является наследником буддизма Махаяны, в его основе лежит структура эзотерического буддизма, признающего различие между людьми, обладающими особыми качествами или квалификацией (или линию наследования от таких людей), и обычными людьми. Японский буддизм стремится к связи с властью.

Такое положение сохранялось на протяжении трёх столетий, но после того, как центр политической власти переместился от аристократии к самураям (простонародью), эта структура постепенно менялась, в результате чего и появилось всё разнообразие японского буддийского мира. Об этом я расскажу в следующий раз.

Фотография к заголовку: Статуя Кукая (Pixta)