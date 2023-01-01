Хайку недели: «Весеннее утро» Басё

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Хайку недели: «Весеннее утро» БасёКультура История
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誰やらが形に似たり今朝の春
Тарэ яра
Катати ни нитари
Кэса-но хару
Кто бы это мог быть?
На кого он похож?
Весеннее утро
(Мацуо Басё, 1687, сборник «Продолжение Полых каштанов», Дзоку минасигури)
Сейчас в Японии используют солнечный календарь, и наступление первого месяца года приходится на середину зимы, через 10 дней после зимнего солнцестояния 21 декабря. Однако до конца периода Эдо (1603-1868) использовался лунный календарь, в котором первый день первой луны был днём новолуния, близкого к началу весны (около 4 февраля), и считалось, что новый год наступает с началом весны. Поэтому здесь «весеннее утро» означает «утро Нового года».
Возраст в то время считали так – на момент рождения младенец считался годовалым, а с наступлением нового года к возрасту прибавлялся один год. Такая система определения возраста человека называется кадзоэдоси. Стихотворение наводит на мысли, что Басё как будто гадает, на кого же он становится похожим, когда в новогоднюю ночь к возрасту прибавляется очередной год.
Тарэ яра – «Это вообще кто?». Здесь поэт, похоже, намеренно выражается неопределённо и туманно, но скорее всего он думал что-то вроде «Оставаясь собой, я стал похож на отца».
Предполагают, что его отец умер, когда Басё было тринадцать лет. В год написания стихотворения Басё исполнилось 44 года. Детям родители кажутся старыми, и в новогоднее утро, когда ему исполнилось примерно столько же, сколько было отцу, когда тот умер, Басё видит в зеркале человека, напоминающего отца. Он всматривается в его лицо с печалью о прошлом и, наверное, осознаёт собственное старение…
Фотография к заголовку: PIXTA