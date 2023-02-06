Поэзия хайкай: Басё и скатанный из снега шар

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы погрузимся в очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений. На протяжении года мы будем читать соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомиться с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом пятого стихотворения цикла является «снежный шар» (юки-маругэ).

きみ火をたけよき物見せん雪まるげ Кими хи о такэ

Ёки моно мисэн

Юкимаругэ Ты огонь разожги,

А что я тебе покажу!

Из снега скатанный шар! (Мацуо Басё, ок. 1686 г., сборник «Продолжение Полых каштанов», Дзоку минасигуриБасё)

Сора был учеником Басё, он известен в том числе тем, что сопровождал Басё в странствии, отражённом в сборнике «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити). В этом стихотворении Басё обращается к нему на «ты» (кими). Он был на пять лет младше Басё и в то время был ронином, то есть ни у кого не служил, хотя и принадлежал к сословию самураев.

Существует комментарий к стихотворению, где говорится, что Сора жил неподалёку и они с Басё постоянно ходили друг к другу в гости, разводили огонь для приготовления еды. Сора навещал Басё, когда тот вечером заваривал чай. Кроме того, Сора имел склонность к отшельнической жизни и поддерживал хорошие отношения с Басё, не омрачённые меркантильными интересами.

Однажды вечером, когда Сора зашёл в Басёан («Банановую хижину», где жил Басё), шёл снег, и тогда была сложена эта хайку. Первом же предложении Басё просит его развести огонь, чтобы заварить чай, поскольку в тот вечер он хотел бы вместе с ним полюбоваться снежным пейзажем.

Басё говорит: «А что я тебе покажу!» – и скатывает снежный шар специально для гостя. Эта фраза подчёркивает непринуждённость и душевный характер их общения, и вместе с тем Басё как бы посмеивается, намекая, что если разжечь огонь, то слепленный им снежный шар растает.

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