Поэзия хайкай: Бусон в соломенном плаще идёт любоваться снегом

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом шестого стихотворения цикла является «любование снегом» (юкими).

いざ雪見容す蓑と笠 Идза юкими

Кататидзукури су

Мино то каса Идём любоваться снегом!

Время принарядиться

В соломенный плащ и шляпу (Ёса Бусон, 1751 г., сборник «Тетрадь стихов, собственноручно записанных Бусоном»)

В поэзии вака и хайкай снег наряду с луной и цветами упоминается как объект, которым любуются. Бусона тоже охватило желание полюбоваться снегом, и он говорит: «Пришло время любоваться снегом! Нужно принарядиться – пожалуй, подойдут соломенные плащ и шляпа!».

Самое интересное в этом стихотворении – это, наверное, выражение «принарядиться», кататидзукури-су (容す). В китайском памятнике классической литературы «Мэнцю» оно используется в значении «прихорашиваться, чтобы выглядеть красивой» (о женщинах). Соломенные плащ и шляпа – действительно подходящая одежда для снежной погоды, но это дешёвые вещи, их не назовёшь особо изысканными. Несмотря на это, неожиданно использовано утрированное «принарядиться», расходящееся с представлениями об этой одежде, что заставляет невольно засмеяться.

Во-вторых, стихотворение основано на хайку Басё. Одно – это «А ну, скорее, друзья! // Пойдём по первому снегу бродить, // Пока не свалимся с ног» (Идза юкаму // юкими ни коробу // токоро мадэ, перевод В. Марковой), здесь совпадают идза…юкими. Так и представляется «принарядившийся» Бусон, бегущий вдогонку за Басё, который выскочил на улицу, чтобы бежать по снегу, пока не свалится с ног. Это тоже смешно.

Стихотворение может также подразумевать хайку Басё о знаменитой красавице Оно-но Комати в старости: «Носит с достойным видом // соломенный плащ и шляпу // даже в бесснежные дни» (То:тоса я // юки фурану хи мо // мино то каса). В пьесе театра Но «Сотоба Комати» прекрасная Комати изображена в старости, на ней износившиеся плащ и шляпа, она вступает в философские дебаты с буддийским монахом и побеждает в дискуссии. Таким образом, «плащ и шляпа» могут служить атрибутом просветлённого человека, отринувшего мирские страсти. Как раз поэтому для поэта хайку, бегущего от мира и занятого изысканными развлечениями, это подходящая одежда. В этом случае усиливающее смысл стихотворения «принарядиться» выглядит естественно. В стихотворении также видно, как Бусон отдаёт Басё дань уважения.

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