Поэзия хайкай: Нодзава Бонтё смотрит на реку и снег

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Нодзава Бонтё смотрит на реку и снегКультура История
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ながながと川一筋や雪の原
Наганага то
Кава хитосудзи
Юки-но хара
Всё вдаль и вдаль
Река протянулась
По снежной равнине
(Нодзава Бонтё, возможно 1690 г., сборник «Соломенный плащ обезьяны»)
Зимой, когда выпадает снег, пейзаж меняется до неузнаваемости. В классической японской литературе, развивавшейся в основном в районе Киото, где редко бывает снег, часто писали о тоске по снегу, который приносил ощущение свежести в монотонность повседневной жизни. Автор этого хайку, Бонтё, был жителем Киото и одним из учеников Басё.
Пейзаж, изображённый в этом хайку, очень прост – на белой снежной равнине видна чёрная длинная полоса, а приглядишься – это река. Вероятно, это где-то поблизости от Киото, где снег превратил луга и рисовые поля в потусторонний пейзаж и река, до этого не бросавшаяся в глаза, теперь притягивает взгляд, контрастируя с белой равниной.
На самом деле, примерно за четыре года до создания этого хайку другой ученик Басё, Отокуни, сочинил очень похожие стихи: «Теченье реки // распрямилось // на снежном поле» (Кавасудзи но // тадасику нари // юкино кана). Разница между стихами Бонтё и Отокуни заключается в использовании или исключении слова «распрямилось», напоминающего логическое суждение. Отокуни ограничился подачей собственного взгляда на пейзаж, тогда как Бонтё, придерживаясь описания видимого ландшафта, сумел пробудить в каждом читателе уникальное для него ощущение снежного дня.
Фотография к заголовку: PIXTA