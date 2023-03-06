Поэзия хайкай: Нодзава Бонтё смотрит на реку и снег

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы погрузимся в очарование хайку, – самых коротких в мире стихотворений. На протяжении года мы будем читать соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомиться с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом седьмого стихотворения цикла является «снежная равнина» (юки-но хара).

ながながと川一筋や雪の原 Наганага то

Кава хитосудзи

Юки-но хара Всё вдаль и вдаль

Река протянулась

По снежной равнине (Нодзава Бонтё, возможно 1690 г., сборник «Соломенный плащ обезьяны»)

Зимой, когда выпадает снег, пейзаж меняется до неузнаваемости. В классической японской литературе, развивавшейся в основном в районе Киото, где редко бывает снег, часто писали о тоске по снегу, который приносил ощущение свежести в монотонность повседневной жизни. Автор этого хайку, Бонтё, был жителем Киото и одним из учеников Басё.

Пейзаж, изображённый в этом хайку, очень прост – на белой снежной равнине видна чёрная длинная полоса, а приглядишься – это река. Вероятно, это где-то поблизости от Киото, где снег превратил луга и рисовые поля в потусторонний пейзаж и река, до этого не бросавшаяся в глаза, теперь притягивает взгляд, контрастируя с белой равниной.

На самом деле, примерно за четыре года до создания этого хайку другой ученик Басё, Отокуни, сочинил очень похожие стихи: «Теченье реки // распрямилось // на снежном поле» (Кавасудзи но // тадасику нари // юкино кана). Разница между стихами Бонтё и Отокуни заключается в использовании или исключении слова «распрямилось», напоминающего логическое суждение. Отокуни ограничился подачей собственного взгляда на пейзаж, тогда как Бонтё, придерживаясь описания видимого ландшафта, сумел пробудить в каждом читателе уникальное для него ощущение снежного дня.

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