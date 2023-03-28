Поэзия хайкай: предсмертные стихи Бусона о сливе

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом девятого стихотворения цикла является «белая слива» (сираумэ).

しら梅に明る夜ばかりとなりにけり Сираумэ ни

Акуру ё бакари то

Нариникэри Белые сливы цветы

Ночь подходит к концу

Скоро рассвет (Ёса Бусон, 1784 г., сборник «Можжевельник» (Карахиба)

Ночью в 29 день 12 луны, по современному календарю 16 января 1784 года, на смертном одре Бусон подозвал учеников к своей постели, чтобы они записали две хайку с упоминанием камышовки угуису: «Зимняя камышовка // когда-то жила // на изгороди Ван Вэя» (Фуюугуису // мукаси оои га // какинэ кана) и «Камышовка – // неясные шорохи // в заиндевевших кустах» (Угуису я // нани госоцукасу // ябу-но симо). Оба стихотворения посвящены зимним певчим птицам – и в старой ограде дома Ван Вэя, поэта и художника времён династии Тан, и в кустах вокруг дома Бусона отдыхают и ждут весны камышовки. До Нового года осталось совсем немного. С нетерпением ждёт весны сам Бусон, а угуису – душа Бусона.

Затем Бусон пробормотал еще одну хайку о белой сливе, распорядившись добавить предисловие: «В начале весны», и на рассвете 25-го дня смежил веки и уснул вечным сном. Ему было 68 лет. Предисловие – это предложения и слова, которые пишут перед хайку – например, поясняющие обстоятельства, при которых были сложены стихи, или заглавие. Хайку – очень кроткая стихотворная форма, и чтобы понять смысл, иногда требуется такое предисловие.

Возможно, хайку про белую сливу является выражением желания камышовки, то есть Бусона: «Ночное небо начинает светлеть с той стороны, где цветёт белая слива. Наконец-то наступает долгожданная весна!». На рассвете, мечтая о белых цветах сливы и окутанный их ароматом, Бусон ушел в вечность, уверенный в скором приходе весны.

К слову, эта удивительно прекрасная последняя хайку Бусона пересказывается и в другом варианте, где в первой строке слоги немного другие – сирамумэ но, «Цветов белой сливы», и тогда между «цветами» и следующим за ними «рассветом» устанавливается прямая связь. Настоящее удовольствие от чтения классических хайку состоит в том числе и в том, чтобы обдумывать хайку и прикидывать, какой из вариантов правильнее и который из них интереснее.

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