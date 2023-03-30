Поэзия хайкай: Басё пишет о буддийском ритуале о-мидзутори

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Басё пишет о буддийском ритуале о-мидзуториКультура История
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水とりや氷の僧の沓の音
Мидзутори я
Коори-но со: но
Куцу-но ото
Водовзятие
Башмаки монахов стучат
По ледяным ступеням
(Мацуо Басё, 1685 г., сборник «В открытом поле» (Нодзараси кико), пер. Т. Л. Соколовой-Делюсиной)
В монастыре Тодайдзи в городе Нара с 1 по 14 день третьей луны проводится весенний ритуал Сюниэ, известный также под названием О-мидзутори. Каждую ночь в этот период монахи с большими факелами поднимаются в павильон Нигацудо и разбрасывают искры с галереи. Говорят, что если вы искупаетесь в огненных искрах, то весь год будете сохранять здоровье, поэтому там толпятся паломники. В Нигацудо в ходе ритуала монахи бегают, громко стуча башмаками. Название О-мидзутори, «Набирание воды», связано с тем, что ранним утром в 13-й день для подношения Каннон набирают священную воду из Вакасаи, Колодца молодости, расположенного рядом с павильоном.
Басё предваряет это хайку словами: «Уединившись в Нигацудо» – таким образом, он оставался в Нигацудо и слышал, как «башмаки монахов стучат». Первая строка «Мидзутори я» передаёт эмоции Басё, соприкоснувшегося с ритуалом. Вторая строка коори-но со: но, «ледяные монахов…» можно в том числе воспринять и как намёк на ледяную строгость ритуала.
Однако на самом деле в словосочетании мидзутори скрывается ещё одно возможное прочтение – «водяная птица». Басё намекает на сходство формы водоплавающих птиц с башмаками. Он выбирает два слова, ассоциирующиеся с такими птицами – «лёд» и «башмаки». На поверхности Басё показывает явный смысл стихотворения – свой опыт того, как, затворившись в Нигацудо, он слышит леденящий душу стук башмаков монахов, но за ним скрывается и другой – «На замёрзшем пруду водоплавающие птицы выглядят, как изящная обувь, своего рода “ледяная обувь”». Очень тонкая игра слов создаёт скрытый смысл хайку.
Фотография к заголовку: PIXTA