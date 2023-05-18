Поэзия хайкай и кошачьи свадьбы: как понять, кто жених, а кто невеста?

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом тринадцатого стихотворения цикла является «нэко-но цума» – «кошка-жена».

両方に髭（ひげ）がある也（なり）猫の妻 Рё:хо: ни

Хигэ га ару нари

Нэко-но цума У мужа и у жены

Усы на лице!

Кто из кошек жена? (Райдзан, «Записки из Имамия» (Имамиягуса) )

В наше время в хайку о кошках, у которых весной наступает брачный сезон, в качестве сезонных слов используются слова «влюблённая кошка» (коинэко) или «кошачья любовь» (нэко-но кои), а в классических хайкай можно увидеть и выражение «кошка-жена» (猫の妻, нэко-но цума), которое иногда записывается с иероглифом «муж» (猫の夫), хотя читается всё равно точно так же, нэко-но цума. Неясно, использовалось ли написание по-разному для самцов и самок, но в этом хайку Райдзин отмечает, что не только у котов, но и у кошек тоже есть усы. Суть стихотворения в том, что у кошачьих пар усы есть у обоих и сложно отличить самца от самки. Это кажется вполне очевидным замечанием, но эти стихи весьма необычны среди других хайку о кошках. В хайку обычно описывают изнурённых долгими скитаниями кошек, их целеустремлённость или назойливый громкий голос, но здесь всё иначе.

Автор, Райдзан (1654-1716), был популярным поэтом хайку в Осаке. Стихи написаны умело, а их сопровождает примечание: «У кошек непросто отличить самца от самки. Одна монахиня искренне верила, что божества Эбису и Дайкоку были мужем и женой. Что бы ей ни говорили, убедить в обратном не могли. Сложив хайку об усах у обоих на лицах, вспомнил об этом и здесь записал». Эта запись тоже очень интересна. У Эбису и Дайкоку есть усы, они похожи и очертаниями. Сборник «Записки из Имамия» (Имамиягуса), где размещены эти стихи, был составлен учениками Райдзана после его смерти, и дата создания этого хайку, к сожалению, неизвестна.

Обладая удивительной проницательностью и прекрасным чувством юмора, Райдзан сочинял как очень изощрённые, так и смелые хайку, используя понятный язык. Одно из его знаменитых произведений – «Белые рыбки – // как будто // движется сама вода» (Сирауо я // санагара угоку // мидзу-но иро) («Продолжение записок из Имамия», Дзоку имамиягуса).

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