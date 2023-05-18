Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай и кошачьи свадьбы: как понять, кто жених, а кто невеста?Культура История
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両方に髭（ひげ）がある也（なり）猫の妻
Рё:хо: ни
Хигэ га ару нари
Нэко-но цума
У мужа и у жены
Усы на лице!
Кто из кошек жена?
(Райдзан, «Записки из Имамия» (Имамиягуса) )
В наше время в хайку о кошках, у которых весной наступает брачный сезон, в качестве сезонных слов используются слова «влюблённая кошка» (коинэко) или «кошачья любовь» (нэко-но кои), а в классических хайкай можно увидеть и выражение «кошка-жена» (猫の妻, нэко-но цума), которое иногда записывается с иероглифом «муж» (猫の夫), хотя читается всё равно точно так же, нэко-но цума. Неясно, использовалось ли написание по-разному для самцов и самок, но в этом хайку Райдзин отмечает, что не только у котов, но и у кошек тоже есть усы. Суть стихотворения в том, что у кошачьих пар усы есть у обоих и сложно отличить самца от самки. Это кажется вполне очевидным замечанием, но эти стихи весьма необычны среди других хайку о кошках. В хайку обычно описывают изнурённых долгими скитаниями кошек, их целеустремлённость или назойливый громкий голос, но здесь всё иначе.
Автор, Райдзан (1654-1716), был популярным поэтом хайку в Осаке. Стихи написаны умело, а их сопровождает примечание: «У кошек непросто отличить самца от самки. Одна монахиня искренне верила, что божества Эбису и Дайкоку были мужем и женой. Что бы ей ни говорили, убедить в обратном не могли. Сложив хайку об усах у обоих на лицах, вспомнил об этом и здесь записал». Эта запись тоже очень интересна. У Эбису и Дайкоку есть усы, они похожи и очертаниями. Сборник «Записки из Имамия» (Имамиягуса), где размещены эти стихи, был составлен учениками Райдзана после его смерти, и дата создания этого хайку, к сожалению, неизвестна.
Обладая удивительной проницательностью и прекрасным чувством юмора, Райдзан сочинял как очень изощрённые, так и смелые хайку, используя понятный язык. Одно из его знаменитых произведений – «Белые рыбки – // как будто // движется сама вода» (Сирауо я // санагара угоку // мидзу-но иро) («Продолжение записок из Имамия», Дзоку имамиягуса).
Фотография к заголовку: PIXTA