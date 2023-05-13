Поэзия хайкай: бабочка Чжуан-цзы и Соин

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: бабочка Чжуан-цзы и СоинКультура История
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世中（よのなか）よ蝶々（ちょうちょう）とまれかくもあれ 宗因
Ё-но нака ё
Тё:тё: томарэ
каку мо арэ
Что бы ни делалось в мире,
Бабочка, замри,
Позабудь о нём!
(Соин, 1676 г.)
Томарэ каку мо арэ является сокращением от то мо арэ каку мо арэ, означающим «во всяком случае», «как бы там ни было». При этом томарэ – это также «остановись». В это предложение вставлено слово «бабочка», и выражение обретает смысли «бабочка, остановись!», как и в современной японской детской песне о бабочке, которую просят сесть на травинку. Таким образом, томарэ здесь является какэкотоба, то есть используется сразу в двух смыслах. Если дословно перевести это стихотворение, то его смысл будет таким: «Отложи все мирские дела, остановись, бабочка!».
В основе замысла стихотворения лежит древняя история «Сон о бабочке». Эта история записана в древнекитайской философской книге «Чжуан-цзы», автору которой, Чжуан Чжоу, приснилось, будто бы он превратился в бабочку. Когда он пробудился ото сна,то обнаружил, что он человек, однако сам он уже не понимал, кто он – бабочка или человек. Соин говорит: «Не лучше ли не слишком переживать о происходящем в мире? Поживём весело, как бабочка – я ведь даже не знаю, то ли я человек, то ли порхающая бабочка. Давай, бабочка, садись на палец. Из чьего ты сна, бабочка?».
Соин родился в 1605 и умер в 1682 году, он был поэтом жанров рэнга и хайкай. Это стихотворение было дописано к тексту «Славословие Чжуан-цзы» (Содзи дзосан), который он подарил своему ученику Итю, обучавшемуся у него стихам хайкай.
Фотография к заголовку: PIXTA