Поэзия хайкай: Бусон говорит о камышовке в старом саду, намекая на старый пруд и лягушку

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Бусон говорит о камышовке в старом саду, намекая на старый пруд и лягушкуКультура История
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古庭（ふるにわ）に鶯（うぐいす）啼（な）きぬ日もすがら
Фурунива ни
Угуису накину
Хи мо сугара
В старом саду
Камышовка поёт
От зари до зари
(Бусон, 1744, «Ежегодный сборник за 4 год Кампо»)
На первый взгляд, это стихотворение Бусона несёт очень простой смысл – в старом саду целый день щебечет камышовка. «Старый сад» – вероятно, сад при старинной усадьбе, и старые сливовые деревья, вероятно, сейчас в полном цвету. Описан тихий весенний день, когда певчие птицы щебечут от зари до зари.
Это хайку включено в «Ежегодный сборник за 4 год Кампо», который был первым из составленных Бусоном. Это также первое хайку, в котором используется псевдоним «Бусон», ранее он пользовался именем «Сайтё». Интересно, что сборник начинается с хайку Сайтё о курице и заканчивается стихотворением Бусона о камышовке – в стихах под старым и новым псевдонимом фигурируют птицы, и он шутливо указывает на преемственность псевдонимов. Поскольку это хайку вошло в настолько значимый сборник, это стихотворение недостаточно воспринимать просто как ещё одно пейзажное хайку.
Думается, что это хайку связано со знаменитым хайку Басё: «Старый пруд // Прыгнула в воду лягушка // Всплеск в тишине» (Фуруикэ я // кавадзу тобикому // мидзу-но ото, пер. В. Марковой). У Бусона вместо старого пруда и лягушки – старый сад и камышовка. В предисловии к созданному в X веке стихотворному «Собранию старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю) лягушки и камышовки упоминаются как существа, создающие свои песни: «Слушая трели соловья, что распевает среди цветов, или голоса лягушек, обитающих в воде, понимаем мы, что каждое живое существо слагает свои песни» (перевод А. А. Долина), и они в некотором смысле являются взаимодополняющими персонажами японской поэзии. В первом хайку, опубликованном под новым псевдонимом, Бусон отдаёт дань уважения Басё. Возможно, что образ поющей от зари до зари камышовки отражает желание Бусона неутомимо продолжать поэтическое творчество.
Фотография к заголовку: PIXTA