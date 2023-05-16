Поэзия хайкай: Бусон говорит о камышовке в старом саду, намекая на старый пруд и лягушку

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом семнадцатого стихотворения цикла является «угуису» – «камышовка».

古庭（ふるにわ）に鶯（うぐいす）啼（な）きぬ日もすがら Фурунива ни

Угуису накину

Хи мо сугара В старом саду

Камышовка поёт

От зари до зари (Бусон, 1744, «Ежегодный сборник за 4 год Кампо»)

На первый взгляд, это стихотворение Бусона несёт очень простой смысл – в старом саду целый день щебечет камышовка. «Старый сад» – вероятно, сад при старинной усадьбе, и старые сливовые деревья, вероятно, сейчас в полном цвету. Описан тихий весенний день, когда певчие птицы щебечут от зари до зари.

Это хайку включено в «Ежегодный сборник за 4 год Кампо», который был первым из составленных Бусоном. Это также первое хайку, в котором используется псевдоним «Бусон», ранее он пользовался именем «Сайтё». Интересно, что сборник начинается с хайку Сайтё о курице и ​​заканчивается стихотворением Бусона о камышовке – в стихах под старым и новым псевдонимом фигурируют птицы, и он шутливо указывает на преемственность псевдонимов. Поскольку это хайку вошло в настолько значимый сборник, это стихотворение недостаточно воспринимать просто как ещё одно пейзажное хайку.

Думается, что это хайку связано со знаменитым хайку Басё: «Старый пруд // Прыгнула в воду лягушка // Всплеск в тишине» (Фуруикэ я // кавадзу тобикому // мидзу-но ото, пер. В. Марковой). У Бусона вместо старого пруда и лягушки – старый сад и камышовка. В предисловии к созданному в X веке стихотворному «Собранию старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю) лягушки и камышовки упоминаются как существа, создающие свои песни: «Слушая трели соловья, что распевает среди цветов, или голоса лягушек, обитающих в воде, понимаем мы, что каждое живое существо слагает свои песни» (перевод А. А. Долина), и они в некотором смысле являются взаимодополняющими персонажами японской поэзии. В первом хайку, опубликованном под новым псевдонимом, Бусон отдаёт дань уважения Басё. Возможно, что образ поющей от зари до зари камышовки отражает желание Бусона неутомимо продолжать поэтическое творчество.

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