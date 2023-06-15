Поэзия хайкай: Бусон вспоминает дороги родной деревни

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом девятнадцатого стихотворения цикла является «ханаибара» – «дикая роза».

花茨（はないばら）故郷（こきょう）の路（みち）に似たるかな Ханаибара

Кокё:-но мити ни

Нитару кана Совсем как при дороге

В деревне родной –

Дикие розы (Бусон, 1774., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю) )

У каждого человека, наверное, есть незабываемые воспоминания и навсегда запечатлевшиеся в памяти пейзажи родных мест, где прошли детские годы. Бусону о родной деревне напоминали цветы шиповника – дикой розы, и смысл стихотворения в том, что дорога, у которой цветёт шиповник, очень похожа на дороги в родной деревне, где он играл в детстве. Шиповник в начале лета цветёт белыми ароматными цветами, и Бусону о родных местах напоминает не только их форма и цвет, но и сладкий аромат.

Бусон родился в деревне Кэма на берегу реки Ёдо, протекающей по окраинам Осаки. В письме своим ученикам он писал, как в детстве часто играл со своими друзьями у реки. Цветы дикой розы, вероятно, цвели и благоухали у дороги над рекой.

У этого хайку есть предисловие: «Взбираясь на тот восточный пригорок». «Восточный пригорок» упоминается в стихотворении «Домой к себе» китайского поэта Тао Юаньмина, которое он написал, когда оставил службу в правительственном учреждении и вернулся в родные места. Тао Юаньмин описывает, как он взбирается на небольшой холм к востоку от родной деревни, преисполненный радости возвращения домой. Однако Бусон, покинув деревню Кэма в молодости, больше никогда туда не возвращался. Хотя он иногда путешествовал из Киото в Осаку, Бусон никогда не посещал ту деревню, находившуюся по пути. Возможно, у него была причина, по которой даже при большом желании просто не мог туда вернуться.

Даже если пройти по дороге, напоминающей о родных местах, и взобраться на пригорок, как Тао Юаньмин, деревню Кэма не увидать. Однако воспоминания о детстве со всей яркостью оживают в душе. В этом стихотворении выражена снедавшая Бусона тоска по родным местам.

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