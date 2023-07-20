Поэзия хайкай: семейная пара переоделась в летнюю одежду

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцать третьего стихотворения цикла является «коромогаэ» – «смена одежды».

御手討（おてうち）の夫婦（めおと）なりしを更衣（ころもがえ） О-тэути но

Мэотонариси о

Коромогаэ Повинны смерти –

Но поженились,

С приходом лета меняют одежды (Бусон, около 1774., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю) )

Во многих школах школьные правила предписывают переходить на летнюю школьную форму с 1 июня. Вид белых блузок с короткими рукавами летом освежает. Однако в период Хэйан люди надевали летнюю одежду в первый день четвёртой луны (в 2023 году – 20 мая) по лунному календарю, а зимнюю – с первого дня десятой луны (13 ноября 2023 г.). В период Эдо с началом четвёртой луны люди переодевались в авасэ, кимоно с подкладкой. Поэтому в поэзии слово коромогаэ, «смена одежды», закрепилось за переходом на летнюю одежду в первый день четвёртой луны, и эта поэтическая тема вызывает ощущение лёгкости и свежести, душевного и физического оживления.

Взяв эту тему за основу, Бусон создает хайку, которое разворачивается как театральное действо. В стихотворении он говорит о тех, которые должны были понести наказание, то есть казнены (рукой хозяина дома), но получили прощение, стали супругами и сейчас меняют одежду на летнюю. Речь, вероятно, идёт о служащих в самурайском доме – например, молодом самурае и служанке. Правила того времени запрещали служащим самовольно вступать в любовную связь, это считалось аморальным, и двое виновных вполне могли быть лишены жизни в наказание за это. Однако влюблённых простили, и они смогли пожениться.

Смерть казалась неминуемой, но двое влюблённых спаслись, день за днём ведут обычную жизнь, радуясь вновь возможности облачиться в летнее кимоно. Коромогаэ – это время, когда люди сбрасывают одежды, в которых пережили холода и тяготы зимы, и возрождаются к новому лету. Яркость и свежесть этого времени года перекликается с чувствами пары, о которой повествует стихотворение.

В классическом хайкай подобные хайку с выдуманными историями не редкость, но Бусон особенно ценил образы, вытекающие из сезонной темы. Это – один из примеров того, как он придумывал подходящую ко времени года историю. Не может не вызвать восхищение то мастерство, с которым он раскрывает сложный сюжет, используя настолько короткую форму стихотворения, состоящего из семнадцати слогов.

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