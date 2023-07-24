Поэзия хайкай: Тэйтоку и цветы унохана

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцать пятого стихотворения цикла является «унохана» – «цветы дерева уцуги (Deutzia crenata)».

雪月花（せつげつか）一度にみする卯木（うつぎ）哉（かな） Сэцугэцука

Итидо ни ми суру

Уцуги кана Снег, луну, цветы

Увидеть в одночасье

В цветах унохана (Тэйтоку, «Сборник Куньшань» (Кондзансю), выпуск 1651 г.)

Тэйтоку, умерший в 1653 году в возрасте 83 лет, слагал стихи в жанрах вака, рэнга и хайкай. Он написал много комментариев к произведениям классической литературы и возглавлял поэтическую группу Тэймон жанра хайкай в Киото. Особенностью стихов Тэймон является изящный и спокойный стиль, умело обыгрывающий традиционные образы поэзии вака. Ярким примером этого стиля стало и это стихотворение.

Уцуги (Deutzia crenata) – это дерево высотой от 1 до 2 метров, которое часто сажают в качестве живой изгороди. Их цветы, распускающиеся в начале лета, называются унохана, и они с древних времён упоминаются в японской поэзии. Прекрасные белоснежные цветы распускаются на кончиках ветвей, скрывая их белым покровом, отчего цветы унохана во многих стихах сравнивают с полностью белыми объектами – снегом и луной. Во многих стихах цветы уподобляют свежевыпавшему снегу, или же ночному пейзажу, освещённому белым сиянием луны.

«Снег» является зимним сезонным словом, «луна» – осенним, а «цветы» – летним. Тэйтоку изящно намекает, что в цветах дерева уцуги можно увидеть сразу три времени года. В японских сказках немало историй, где главный герой попадает в фантастическое пространство, где можно видеть прекрасные пейзажи сразу четырёх времён года, и Тэйтоку воспевает уцуги, говоря о нём как об удивительном растении, воплощающем красоту лета, осени и зимы.

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