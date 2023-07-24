Поэзия хайкай: Тэйтоку и цветы унохана

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Тэйтоку и цветы уноханаКультура История
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雪月花（せつげつか）一度にみする卯木（うつぎ）哉（かな）
Сэцугэцука
Итидо ни ми суру
Уцуги кана
Снег, луну, цветы
Увидеть в одночасье
В цветах унохана
(Тэйтоку, «Сборник Куньшань» (Кондзансю), выпуск 1651 г.)
Тэйтоку, умерший в 1653 году в возрасте 83 лет, слагал стихи в жанрах вака, рэнга и хайкай. Он написал много комментариев к произведениям классической литературы и возглавлял поэтическую группу Тэймон жанра хайкай в Киото. Особенностью стихов Тэймон является изящный и спокойный стиль, умело обыгрывающий традиционные образы поэзии вака. Ярким примером этого стиля стало и это стихотворение.
Уцуги (Deutzia crenata) – это дерево высотой от 1 до 2 метров, которое часто сажают в качестве живой изгороди. Их цветы, распускающиеся в начале лета, называются унохана, и они с древних времён упоминаются в японской поэзии. Прекрасные белоснежные цветы распускаются на кончиках ветвей, скрывая их белым покровом, отчего цветы унохана во многих стихах сравнивают с полностью белыми объектами – снегом и луной. Во многих стихах цветы уподобляют свежевыпавшему снегу, или же ночному пейзажу, освещённому белым сиянием луны.
«Снег» является зимним сезонным словом, «луна» – осенним, а «цветы» – летним. Тэйтоку изящно намекает, что в цветах дерева уцуги можно увидеть сразу три времени года. В японских сказках немало историй, где главный герой попадает в фантастическое пространство, где можно видеть прекрасные пейзажи сразу четырёх времён года, и Тэйтоку воспевает уцуги, говоря о нём как об удивительном растении, воплощающем красоту лета, осени и зимы.
Фотография к заголовку: PIXTA