Поэзия хайкай: друг в полночь дарит Бусону рыбу

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: друг в полночь дарит Бусону рыбуКультура История
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鮎（あゆ）くれてよらで過行（すぎゆく）夜半（よわ）の門（もん）
Аю курэтэ
Ёра дэ сугиюку
Ёва-но мон
Подарил рыбу аю,
Не стал заходить и ушёл восвояси –
Ворота в полночный час
(Бусон, 1768 г., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю) )
Летом посреди ночи Бусон вдруг слышит стук в ворота. Он вышел посмотреть, кто это там в полночный час – а это оказался его друг, который наловил рыбы аю. Отдав часть улова в воротах, он не стал заходить и ушёл домой. Гость принёс рыбу не затем, чтобы вместе выпить и закусить, и хозяин особо не зазывает его в дом. Такое безыскусное общение между хозяином и гостем прекрасно гармонирует с освежающим чувством, которое возникает при виде рыбы аю, живущей в чистой проточной воде. Аю вызывает особые ассоциации, совсем не такие, как при упоминании, например, карпа или морского леща.
На самом деле, это хайку основано на известном историческом рассказе о человеке по имени Ван Цзыю (?~388), который жил в Китае. Однажды ночью залитый лунным светом снежный пейзаж был прекрасен, и поэтому Ван Цзыю решил навестить своего друга Дай Аньдао. Он сел в лодку и на рассвете подплыл к дому Аньдао, подошёл к воротам... и вернулся домой. В этой истории говорится, что когда его спросили, почему он так поступил, он ответил: «Я приехал, потому что расчувствовался, а вернулся, потому что чувство уже прошло».
Бусон восхищался таким свободным и беззаботным отношением, когда человек не заботится о том, как он выглядит с точки зрения общепринятого «здравого смысла». Хайку Бусона является переделкой старого сюжета о Ван Цзыю, при этом он заменил снежный пейзаж на рыбу аю – такая замена снега на пищевой продукт придаёт конкретность и реальность, столь характерную для поэзии хайкай. И друг, который подарил рыбу, выглядит несколько приятнее, чем Ван Цзыю, который просто ушёл, ничего не сделав.
Фотография к заголовку: PIXTA