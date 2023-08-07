Поэзия хайкай: Саимаро о котёнке и улитке

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцать четвёртого стихотворения цикла является «катацубури» – «улитка».

猫の子に齅（かが）れて居るや蝸牛（かたつぶり） Нэко но ко ни

Кагарэтэ иру я

Катацубури Котёнок

Остановился

Понюхать улитку (Саимаро, до 1697 г., «Кулики земли Муцу» (Муцу тидори) )

Дети очень любят улиток из-за их забавного вида и неспешных движений, что уж говорить о том, как они втягивают глаза, если коснуться улитки. В «Тайнике песен» (Рёдзинхисё), сборнике стихов позднего периода Хэйан (794-1192), приведена детская песенка: «Танцуй, танцуй, улитка! Если не станцуешь, скормлю тебя жеребёнку или телёнку, растопчу ракушку!». Весьма жестокая песня, в которой то, как улитка поводит рожками, уподобляется танцу. Телёнок здесь упомянут, вероятно, оттого, что у улитки тоже есть рога и иероглифами «улитка» (蝸牛, катацубури) записывается с использованием знака «корова» (牛). Дзякурэн хоси, поэт позднего периода Хэйан, в «Собрании стихов Дзякурэн хоси» (Дзякурэн хоси сю) также упоминает телёнка, предостерегая улитку от чрезмерной самонадеянности: «Под копыто телёнку // не попадись, // улитка в саду – // пускай у тебя и рога, // не стоит на них уповать» (Уси но ко ни // фумару на нива-но // катацубури // цуно ари тотэ мо // ми о на таноми со).

Приведенное выше хайку Саимаро является новаторским – улитка, которую в песенке грозятся бросить под копыта телёнку, здесь выступает как объект, который обнюхивает котёнок. Стихотворение интересно и само по себе, даже если отвлечься от его техники: любопытный котёнок, родившийся этой весной, нашёл улитку и увлечённо обнюхивает её, пытаясь понять, что это такое. Для улитки же это помеха – убежать она не может, приходится запереться и ждать в своей раковине.

Саимаро (1656-1738) – поэт, слагавший стихи в жанре хайку и в молодые годы вместе с Басё в Эдо искавший новые стили в этом жанре. Позже он стал знаменитым мастером, и в Осаке у него было множество учеников.

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