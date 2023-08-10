Поэзия хайкай: Басё в сезон дождей

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцать восьмого стихотворения цикла является «самидарэ» – «дожди пятой луны», или «сезон дождей».

さみだれに鳰（にほ）のうき巣を見にゆかむ Самидарэ ни

Нио-но укису о

Ми ни юкаму В сезон дождей

Пойду поглядеть

На утку в плавучем гнезде (Басё, 1687 г., собственноручно записанные стихи)

По данным Японского метеорологического агентства, в среднем в последние 30 лет сезон дождей в регионе Канто начинается 7 июня и заканчивается 19 июля. Поскольку сезон дождей обычно приходился на пятый лунный месяц по лунному календарю, его издавна называют «дождём пятой луны» (五月雨, самидарэ), это летнее «сезонное слово» в японской поэзии.

Нио – старое название малой поганки, водоплавающей птицы, которая строит гнёзда, собирая водные растения на поверхности озёр и прудов. «Плавучее гнездо нио» был символом эфемерности и бренности бытия. Например, принцесса Сикиси, поэтесса раннего периода Камакура (1192-1333), сложила: «Сколь ненадёжно // влекомое ветром // плывущее по волнам // плавучее нио гнездо – // такова же и жизнь в этом мире» (Хаканаси я // кадзэ ни тадаёу // нами-но уэ ни // нио-но укису но // сат эмо ё ни фуру), – уподобляя быстротечную жизнь гнезду этой птицы.

Басё предлагает пойти посмотреть на плавучие гнёзда нио, которые вот-вот унесёт прибывающая вода сезона дождей. Этими словами он выражает призыв своими глазами убедиться в непостоянстве сущего. Сам Басё в трактате «Три тетради» (Сандзоси) об этом хайку говорит, что оно составлено только из слов, которые использовались в жанрах вака и рэнга, а хайку оно становится благодаря заключённому в нём призыву к действию, «пойдём!». Иными словами, в отличие от поэзии вака, подающей только традиционный образ плавучего гнезда нио, в хайкай выражено любопытство, побуждающее пойти и своими глазами увидеть то, о чём идёт речь. Басё очень ценил выражение в стихах такого побуждения, называя его суки, «интересом» к вещам и жизни.

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