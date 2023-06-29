Поэзия хайкай: Басё о ловле рыбы с бакланами

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцать девятого стихотворения цикла является «укаи» – «ловля рыбы с бакланом».

おもしろうてやがて悲しき鵜舟哉（かな） Омосиро:тэ

Ягатэ канасики

Укаи кана Сначала весело,

А потом грустно –

ловля рыбы с бакланом (Басё, 1688 г., «Собственноручные записи на бумаге кайси»)

Это хайку Басё сочинил, когда увидел ловлю рыбы с бакланом на реке Нагара. Такая рыбалка, когда при помощи бакланов ловят рыбу аю, до сих пор традиционно практикуется летом в различных частях Японии. Басё в предисловии пишет, что ловля рыбы с бакланами на реке Нагара в Гифу стала горячей темой, и она действительно настолько интересна, как о ней говорят, однако ему недостаёт таланта, чтобы как следует о ней рассказать. Возвращаясь домой по тёмной ночной дороге после наблюдения за ловлей рыбы с бакланом, он ощущает неудовлетворённость: он хотел бы показать это тому, кто способен оценить это зрелище.

Вторая половина этого предисловия и само хайку основаны на пьесе театра Но «Ловля рыбы с бакланом» (Укаи). Кульминацией этой пьесы является сцена, когда призрак рыбака, которого утопили в реке из-за ловли рыбы в запретном месте, демонстрирует своё искусство. И в конце предисловия Басё говорит, что огни рыбацких лодок погасли вдалеке, и он во мраке идёт по дороге, как будто бы отправляясь в загробный мир, ощущая сожаление.

Басё делает отсылку к пьесе Но в предисловии, а в самом стихотворении использует слова призрака, который в пьесе говорит об увлекательности своего занятия (омосиро-но арисама), и о своей печали (канасиса ё). С этим связано и переживание печали из-за греха убийства живых существ, который совершал рыбак.

Басё здесь переплетает психологические эффекты действительности и театральной постановки, используя слова из пьесы Но, и говорит о том, как с увлечением он смотрел на ловлю рыбы с бакланами, и как потом его охватила грусть. В поздние годы жизни Басё часто слагал подобные хайку, выражающие эмоции, основанные на пьесах театра Но.

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