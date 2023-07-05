Поэзия хайкай: Бусон с сандалиями в руке переходит реку

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом тридцать второго стихотворения цикла является «нацу-но кава» – «летняя река».

夏河を越すうれしさよ手に草履（ぞうり） Нацукава о

Косу урэсиса ё

Тэ ни дзори Перейти речку летом –

Что за радость!

Сандалии в руке (Бусон, 1754-1757 гг., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю))

В возрасте 39 лет Бусон покинул Киото и три года жил в Миядзу в земле Танго (совр. город Миядзу, префектура Киото). Он познакомился с настоятелем храма Кэнсёдзи в Миядзу и поселился в храме, где увлечённо занялся живописью.

Это стихотворение он сложил во время своего пребывания там, в земле Танго. «Как приятно в жаркий летний день перейти реку! Неся сандалии в руках». Босыми ногами можно ощущать прохладу текущей воды и чувствовать под подошвами песок речного дна. Можно плескаться и поднимать тучи брызг, как будто вернувшись в детство.

Согласно документам, оставленным Бусоном, он пошёл к одному монаху и провёл в беседе с ним остаток дня до заката. Пришла пора уходить, и он сложил: «Уснули цикады – // значит, пора // складывать кимоно» (Сэми мо нэру // коро я коромо но // содэдатами). Смысл стихотворения в том, что наступил час, когда цикады складывают крылья и засыпают, господину монаху тоже пора складывать кимоно, так что на этом Бусон с ним прощается. Далее он поясняет, что перед домом текла неширокая речка, после чего следует стихотворение про переправу через реку.

Когда он шёл домой и переходил реку, вероятно, уже смеркалось, однако при обработке для публикации хайку он в предисловии указывает только место, где находится река, предоставляя читателю самому домысливать прочие обстоятельства. Мне лично представляется путник, переходящий реку в послеполуденный час в самую жаркую пору. Мне кажется, именно в таком случае ощущение счастья от перехода через реку будет наиболее полным. А вы как думаете?

Фотография к заголовку: PIXTA