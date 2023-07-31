Поэзия хайкай: Басё о летних травах и павших воинах

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом тридцать первого стихотворения цикла является «нацукуса» – «летние травы».

夏草や兵（つはもの）どもが夢の跡 Нацукуса я

Цувамоно домо га

Юмэ-но ато Летние травы

Там, где видел я сон

О воинах павших (Басё, «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити), 1689 г.)

Басё сочинил это хайку, когда посетил храм Такадати в Хираидзуми в земле Осю в 13-й день пятой луны (29 июня по современному солнечному календарю). Общепринятая сейчас интерпретация этого стихотворения такова: там, где когда-то пали воины, лелеявшие несбыточные мечты, сейчас колышутся летние травы. Однако я думаю, что сам Басё не вкладывал такой смысл в это хайку, когда его сочинял, и мне хотелось бы подробнее об этом поговорить. Дело в том, что во времена Басё слово юмэ, «сон», не имело значения «мечты, грёзы», а обозначало то, что человек видит, когда спит. Как можно понять это стихотворение, если исходить из такой предпосылки?

В пьесах театра Но часто бывает, что герой второго плана видит сон, в котором ему является главный герой пьесы, жалуется на что-то и исчезает, когда спящий просыпается. Главные герои в таких случаях – это призраки людей, погибших на этом месте, и они нередко просят об «оплакивании их следов (ато)», то есть хотят, чтобы на том месте провели заупокойную службу. Также есть выражение «под сенью листьев травы» (кусаба-но кагэ). Оно употребляется и в наши дни и означает лежащего в могиле, или же тот свет, где находится умерший. Сопоставив всё вышеизложенное, и исходя из особенностей театра Но, мы можем интерпретировать стихотворение следующим образом.

«Когда я был в Такадати, я испытал особое переживание. Находясь там, я сам не заметил, как задремал и увидел сон. Во сне мне явились Минамото-но Ёсицунэ, Мусасибо Бэнкэй и другие погибшие там воины, рассказывали о последней битве и просили о заупокойной службе. Когда же я наконец проснулся, там, где я видел их как наяву, колыхались только буйные летние травы». Басё здесь играет роль вспомогательного героя пьесы Но, который общается с духами павших воинов на месте давнего сражения.

Фотография к заголовку: Река Китаками летом, вид из храма Такадати (PIXTA)