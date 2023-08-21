Поэзия хайкай: Сономэ о жаре и ребёнке за спиной

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом тридцать третьего стихотворения цикла является «ацуса» – «жара».

おほた子に髪なぶらるる暑さ哉 園女 Оота ко ни

Ками набураруру

Ацуса кана Ребёнок на спине

Играет с волосами –

Что за жара! (Сборник «Кулики земли Муцу» (Муцу тидори), вып. 1697 г.)

Смысл этого стихотворения ясен сразу же – женщина, несущая за плечами ребёнка, который играется с её волосами, жалуется на невыносимую жару. Очевидно, что описана ситуация, когда мать, привязав ребёнка на спину, хлопочет по дому или работает в поле. Сезонное слово здесь – ацуса, «жара». Ребёнок сам по себе тёплый и находится в тесном контакте с телом женщины, при этом озорные пальчики за неимением других игрушек играют с её волосами, из-за чего психологическое ощущение жары становится сильнее. При этом ребёнок очень мал – возможно, совсем младенец, которого невозможно призвать к порядку.

Сономэ родилась в семье синтоистского священника Исэ Ямада, вышла замуж за лекаря, переехала с мужем в Осаку и занималась сложением хайку. Она приглашала в свой дом Басё в последние годы его жизни, и он сложил приветственное стихотворение: «Белая хризантема – // как ни смотри, не найдёшь // опавшего лепестка» (Сирагику но // мэ ни татэтэ миру // тири мо наси). Можно представить, каким обаянием она обладала. Хайку о ребёнке она сложила, когда ей было около 34 лет.

Во времена Басё ещё мало кто из женщин сочинял стихи хайкай, и дышащие реальной жизнью стихотворения, подобные этому, были редкостью. В 1920 году современная поэтесса Такэсита Сидзунодзё написала стихотворение: «В летнюю ночь // ребёнок плачет, хочет груди – // хоть выбрось его» (Мидзикаё я // тидзэри наку ко о // сутэттимао ка). Последняя строка записана фонетически иероглифами, как когда-то писали в «Собрании мириад листьев» (Манъёсю), и выражает внутренний конфликт – женщина устала настолько, что уже и хотела бы выбросить ребёнка, хотя и не может. Описание тяжести заботы о детях напоминает нам о стихотворении Сономэ, сложенном в совсем другую эпоху. Можно сказать, что Сономэ предвосхитила чувственность современных хайку.

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