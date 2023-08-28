Поэзия хайкай: Бусон заглядывает в бадью

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцать девятого стихотворения цикла является «ури насуби» – «дыни и баклажаны».

水桶にうなづきあふや瓜茄子（うりなすび） Мидзуокэ ни

Унадзукиау я

Ури насуби В бадье с водой

В лад головами качают

Дыня и баклажан (Бусон, 1745-1746 гг., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю))

Суть стихотворения в том, что дыня и баклажан покачиваются в наполненной водой бадье, и выглядят так, будто бы они кивают друг другу головами. Упомянутая здесь «дыня» – это, вероятно, восточная дыня. В те времена баклажаны ели в том числе и сырыми, поэтому, вероятно, их замочили в прохладной воде, чтобы потом употребить в качестве хиясимоно, «холодного блюда». Свежие цвета сезонных овощей создают ощущение прохлады, но на самом деле это не просто натюрморт.

У этого хайку есть предисловие: «Впервые встретившись с монахом Сэйханом, беседовали с ним, как будто знаем друг друга давно». Таким образом, это хайку метафорически описывает Бусона и Сэйхана, которые, впервые встретившись, увлечены беседой и согласно кивают друг другу. В то время Бусон брил голову, и показанные в хайку круглая дыня и баклажан символизируют две бритые головы. Это очень забавное и милое юмористическое стихотворение. Кроме того, у Сэйхана было и другое имя – Унрибо, «монах Унри», а слово «дыня» может произноситься в том числе и как унри, так что, возможно, обыгрывается и имя монаха. Сам Бусон, возможно, не ожидал, что так хорошо поладит с другим поэтом жанра хайку, который старше его на 23 года и принадлежал к другой школе.

Что касается хайку с участием дынь и баклажанов, то у Басё есть стихотворение: «Осень прохладна – // каждый себе почистит // дыню иль баклажан» (Аки судзуси // тэгото ни мукэ // ури насуби). Также Кикаку сложил стихотворение под заглавием «Урожайный год»: «Мисо с отрубями // расскажите, какой выдался год, // дыни и баклажаны» (Нукамисо ни // тоси о катаран // ури насуби). В Японии овощи маринуют погружением в соевую пасту мисо, и поэт предлагает овощам рассказать мисо о том, насколько урожайный выдался год. Таким образом, Бусон, держа в уме произведения своих предшественников, которых он уважал, сложил приветственное хайку для поэта гораздо старше его самого, вложив в него и уважение, и немалую толику юмора, умело обыграв образы дыни и баклажана.

Фотография к заголовку: PIXTA