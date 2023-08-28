Поэзия хайкай: Бусон заглядывает в бадью

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Бусон заглядывает в бадьюКультура
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水桶にうなづきあふや瓜茄子（うりなすび）
Мидзуокэ ни
Унадзукиау я
Ури насуби
В бадье с водой
В лад головами качают
Дыня и баклажан
(Бусон, 1745-1746 гг., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю))
Суть стихотворения в том, что дыня и баклажан покачиваются в наполненной водой бадье, и выглядят так, будто бы они кивают друг другу головами. Упомянутая здесь «дыня» – это, вероятно, восточная дыня. В те времена баклажаны ели в том числе и сырыми, поэтому, вероятно, их замочили в прохладной воде, чтобы потом употребить в качестве хиясимоно, «холодного блюда». Свежие цвета сезонных овощей создают ощущение прохлады, но на самом деле это не просто натюрморт.
У этого хайку есть предисловие: «Впервые встретившись с монахом Сэйханом, беседовали с ним, как будто знаем друг друга давно». Таким образом, это хайку метафорически описывает Бусона и Сэйхана, которые, впервые встретившись, увлечены беседой и согласно кивают друг другу. В то время Бусон брил голову, и показанные в хайку круглая дыня и баклажан символизируют две бритые головы. Это очень забавное и милое юмористическое стихотворение. Кроме того, у Сэйхана было и другое имя – Унрибо, «монах Унри», а слово «дыня» может произноситься в том числе и как унри, так что, возможно, обыгрывается и имя монаха. Сам Бусон, возможно, не ожидал, что так хорошо поладит с другим поэтом жанра хайку, который старше его на 23 года и принадлежал к другой школе.
Что касается хайку с участием дынь и баклажанов, то у Басё есть стихотворение: «Осень прохладна – // каждый себе почистит // дыню иль баклажан» (Аки судзуси // тэгото ни мукэ // ури насуби). Также Кикаку сложил стихотворение под заглавием «Урожайный год»: «Мисо с отрубями // расскажите, какой выдался год, // дыни и баклажаны» (Нукамисо ни // тоси о катаран // ури насуби). В Японии овощи маринуют погружением в соевую пасту мисо, и поэт предлагает овощам рассказать мисо о том, насколько урожайный выдался год. Таким образом, Бусон, держа в уме произведения своих предшественников, которых он уважал, сложил приветственное хайку для поэта гораздо старше его самого, вложив в него и уважение, и немалую толику юмора, умело обыграв образы дыни и баклажана.
Фотография к заголовку: PIXTA