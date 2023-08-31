Поэзия хайкай: Басё ест лапшу из агара и вспоминает реку Киётаки

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцать девятого стихотворения цикла является «токоротэн» – «лапша из агара».

清滝（きよたき）の水くませてやところてん Киётаки но

Мидзу кумасэтэ я

Токоротэн Из реки Киётаки

Начерпали воду –

Токоротэн (Басё, 1694 г., «Сборник корабля на якоре» (Хакусэнсю))

Летом 7 года Гэнроку (1694) Басё останавливался в усадьбе Ракусися, расположенной в Сагано в западной части Киото. Неподалёку жил Ямэй, молодой поэт хайку из самураев, и когда Басё к нему пошёл, тот, похоже, угостил его лапшой токоротэн. Токоротэн получают путём охлаждения агар-агара, сваренного из морских водорослей, в результате чего он затвердевает, и его выдавливают в виде тонкой лапши с помощью специального приспособления. Сверху его поливают смесью уксуса и соевого соуса и едят, наслаждайтесь желеобразной текстурой прохладного лакомства. Это прекрасный способ облегчить жизнь в самое жаркое время года.

«Киётаки» здесь – это река Киётаки, расположенная за перевалом от Сагано. Не представляется возможным, чтобы оттуда приносили воду для токоротэн, просто блюдо настолько прохладное и вкусное, что наводит на такие мысли. Басё использует воображаемый образ, чтобы таким преувеличением выразить свою признательность Ямэю.

Само звучание слова «Киётаки», «Чистый водопад», создаёт освежающее ощущение, но это слово также нашло применение как утамакура, вводное слово для стихотворений, известное тем, что его использовал знаменитый поэт Сайгё. В «Новом собрании старых и новых песен Японии» (Син кокин вакасю) есть его стихотворение: «На высоких вершинах // тает выпавший снег, // и воды реки Киётаки // несутся, вздымая // белые волны» (Фурицумиси // таканэ-но миюки // токэникэри // киётакигава-но // мидзу-но сиронами). Басё в хайку намекает, что это та самая воспетая Сайгё река Киётаки, белые волны которой несут талую воду, и Ямэй наверняка уловил этот смысл. Сочетание образа из высокой поэзии Сайгё и хорошо знакомого повседневного блюда очень характерно для жанра хайкай. В руках Басё токоротэн становится удивительную свежим и прохладным.

Фотография к заголовку: PIXTA