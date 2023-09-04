Поэзия хайкай: Соин и его революционные стихи о том, как комары призывают опилки

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом тридцать второго стихотворения цикла является «ка» – «комары».

蚊柱は大鋸屑（おがくず）さそふゆうべ哉 Кабасира ва

Огакудзу сасоу

Ю:бэ кана Вечер такой,

Что рой комаров

Призывает опилки (Соин, вероятно 1673 гг., «Нисияма Соин, сто стихов о рое комаров» (Нисияма соин кабасира хякку))

Мухи и комары, неприятные для людей насекомые, также дают прекрасные темы для летних стихов. В хайку Соина говорится о комарином рое, кабасира, буквально «комариных столбах», когда комары роятся столбом в воздухе. Летними вечерами здесь и там у карнизов домов, на обочине дороги или на берегу можно увидеть столбы комаров. Смысл стихотворения в том, что летним вечером комариный рой заставляет нас жечь опилки.

Комары дым не любят, и в те времена сжигали опилки, чтобы их отпугнуть, но Соин меняет местами причину и следствие и говорит, что летним вечером столб комаров призывает нас жечь опилки. Более того, он намеренно не говорит «призывает дым опилок» или «приглашает поджечь опилки», избегая слов, связанных с дымом и горением, чтобы затемнить смысл. Это называется техникой нукэ, «избегания». Такие стихи – как загадка. Такие стихи непросто придумать и скомпоновать.

Поэт Соин (1605-1682) снискал известность своим свободным описанием обычаев и нравов своего времени. Изяществу и нежности существовавшей до него поэзии хайкай он противопоставил новизну и смысловую сложность, что стало революционным поворотом в истории жанра. Это стихотворение он использовал в качестве хокку, то есть заглавного стихотворения «нанизанных строф» рэнку, и созданное таким образом произведение хякуин (рэнку, стостоящее из сотни строф ку), вызвало оживлённые споры между поэтами-приверженцами старого и нового стилей хайку. Соин оказал большое влияние на Басё, позволив ему создать свой собственный стиль хайкай.

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