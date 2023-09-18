Поэзия хайкай: Бусон говорит об утренней прохладе и колокольном звоне

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом тридцать седьмого стихотворения цикла является «судзусиса» – «прохлада».

涼しさや鐘をはなるるかねの声 蕪村 Судзусиса я

Канэ о ханаруру

Канэ-но коэ Повеяло прохладой –

Голос колокола

Колокол покидает (Бусон, 1777 г., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю) )

Может показаться удивительным, что «прохлада» является летней темой. Однако как раз потому, что это жаркое время года, люди особенно ценят ту свежесть, которая внезапно ощущается ранним утром или вечером. Первые пять знаков этого хайку ассоциируются с мидзика ё я, «короткая ночь», то есть речь идёт, вероятно, об утренней прохладе: «Ах, как свежо! На рассвете звон колокола покидает колокол и постепенно уносится вдаль». Звон сотрясает прохладный утренний воздух и постепенно уносится вдаль, оставляя за собой лишь слабый отзвук – это выдающееся хайку составлено так, что кажется, будто звук почти что можно увидеть своими глазами.

Слово «прохлада» (судзуси) также используется в религиозном смысле для описания свободного от заблуждений свежего состояния ума. Можно увидеть, что в хайку Бусона «прохлада» ощущается при звуке храмового колокола, что подразумевает очищение души через буддизм. Ранним летним утром при звуке колокола вместе с чувством прохлады он ощущает и духовное очищение.

Выражение «голос колокола покидает колокол» может показаться слишком техничным. В этот период (вторая половина XVIII в.) стали популярными нежные описательные стихотворения, внешне имитирующие хайку Басё. Бусон выступал против такой ситуации и смело сочинял хайку с умелым применением стихотворной техники. В письме, которое он разослал своим ученикам, Бусон счёл нужным пояснить, что оно несколько отличается от модного в то время стиля.

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