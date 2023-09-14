Поэзия хайкай: Сигэёри говорит о начале осени

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом тридцать восьмого стихотворения цикла является «риссю» – «начало осени».

秋や今朝一足（ひとあし）に知るのごひえん Аки я кэса

Хитоаси ни сиру

Нугуиэн Осень же! Нынешним утром

Осознал, как только ступил

На протёртые влажные доски веранды (Сигэёри, сборник «Река Натори» (Наторигава), издан в 1680 г.)

Сигэёри родился в 1602 году и умер в 1680 году. Он известен как поэт хайку из Киото, опубликовавший много сборников хайку.

В этом хайку строка «Осень! Сегодня утром…» вместе с восклицательной частицей я указывает на то, что сейчас осеннее утро. Он говорит, что осознал это внезапно, «одним шагом» (хитоаси). Нугуиэн означает «протёртая веранда», то есть веранда энгава, доски пола которой только что протёрли влажной тряпкой: «Ах, сегодня утром уже осень! Я это осознал, как только ступил ногами на только что протёртую веранду». Он ощутил приближение осени ступнями, когда наступил на протёртые тряпкой половицы. Это совершенно повседневная ситуация, в которой, вероятно, может оказаться кто угодно.

Однако Сигеёри, похоже, сочинил эту хайку в качестве пародии на классическое стихотворение жанра вака. В «Собрании старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю) в начале осеннего раздела помещено стихотворение Фудзивара-но Тосиюки (перевод А. Долина): «То, что осень пришла, // почти незаметно для взора, // но покой мой смутил // и напомнил о переменах // этот шум налетевшего вихря…» (Аки кину то // мэ ни ва саяка ни // миэнэдомо // кадзэ-но ото ни дзо // одорокарэнуру). В стихах Тосиюки о приходе осени узнаёт не зрением, а на слух, а Сигэёри – подошвами ног.

Позже в 1694 году Басё написал хайку: «К прохладной стене // приложу свои ноги – // полуденный сон» (Хияхия то // аси о фумаэтэ // хирунэ кана). Здесь Басё ложится вздремнуть, приложив ноги к стене и ощущая исходящую от неё осеннюю прохладу. Считается, что Басё учился на работах Сигэёри.

Фотография к заголовку: Детский сад Харуяма Морино корпорации социального обеспечения Коё Фукусикай