Поэзия хайкай: Бусон при свете молнии увидел Японию

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцать девятого стихотворения цикла является «инадзума» – «молния».

稲づまや浪（なみ）もてゆへる秋津しま Инадзума я

Нами мотэ юэру

Акицусима Молния полыхнула –

Волны стеной вокруг

Акицусимы (Бусон, 1768 г., «Тетрадь собственноручно записанных стихов Бусона» (Бусон дзиппицу кутё))

Блеск молнии и раскаты грома – те явления, которые заставляют нас ощутить мощную энергию природы. Бусон сочинил великолепное полное динамизма хайку о воображаемом пейзаже на тему грозы – во тьме сверкнула молния, и в этот момента стала видна Япония, окаймлённая белыми волнами.

Это хайку использует образы стихотворения из «Собрания старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю, перевод А. Долина): «Белой пеною волн // колышутся пышные ризы // властелина морей – // и венчает его убранство // та гора, островок Авадзи…» (Ватацу уми но // кадзаси ни сасэру // сиротаэ-но нами // мотэюэру // авадзисима яма). Однако в хайку «гору Авадзисима» Бусон заменил на «Акицусима» и добавил молнию, благодаря чему его стихотворение описывает масштабный пейзаж, мы как будто видим Японию из космоса. Бусон занимался пейзажной живописью жанра «горы и воды» (сансуйга), и, возможно, опыт живописи помогал ему в стихосложении.

«Акицусима» – древнее название Японии. Вид островов, которые показываются из бурлящего моря, напоминает миф о рождении страны – о том, как божества Идзанаги и Идзанами пахтали море Небесным копьём с драгоценностями Аманонухоко в древние времена. В поэтической антологии «Собрание мириад листьев» (Маньёсю, перевод А. Е. Глускиной) также есть стихотворение: «Среди равнин страны // Восходит дым густой, // Среди равнин морей // Взлетает чаек рой, // О, вот она – чудесная страна, // Заветный край мой – Акицусима! // Как крылья стрекозы, простёрты острова, // Страна Ямато – вот она!» (Кунихара ва // кэмури татитацу // унабара ва // камамэ татитацу // умаси куни дзо // акидзусима // ямато но куни ва). В древние времена считалось, что сверкание молнии оплодотворяет рис, откуда и название инадзума (稲の夫(つま), «муж риса»). Бусон, вероятно, вложил в это хайку надежды на то, что молния обеспечит богатый осенний урожай и год будет обильным.

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