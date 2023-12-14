Поэзия хайкай: Оницура не знает, куда выплеснуть воду после купания

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом сорок второго стихотворения цикла является «муси-но коэ» – «стрекот насекомых».

ぎやう水のすて所なき虫のこゑ Гё:мидзу-но

Сутэдокоро наки

Муси-но коэ Воду после купанья

Некуда вылить –

Повсюду стрекочут сверчки (Оницура, 1698 г., «Наматывая нити» (Одамаки ко:моку))

Гё:мидзу означает купание в большой ванне в прохладной воде. Сейчас это летнее сезонное слово, но в данном хайку сезонную тему определяет муси-но коэ, «голоса насекомых», это осеннее хайку.

Смысл стихотворения в том, что автор хочет выплеснуть воду после купания, но слышит повсюду стрекот насекомых и не знает, куда вылить воду, поскольку не хочет, чтобы они перестали петь. Можно представить, что это ранний осенний вечер на заросшем травой заднем дворе, где автор смывает дневной пот. Он внимательно прислушивается к голосам насекомых – сверчков судзумуси, мацумуси и киригирису, воспетых в классической японской литературе, и старается не мешать их пению.

Оницура (1661-1738) был поэтом, слагавшим стихи в жанре хайку, родом из Итами, провинция Сэццу (современная префектура Хёго). Ближе к тридцати годам он осознал, что у хайку не может быть иного смысла, кроме выражения истины, и посвятил себя описанию подлинного движения души человека.

Райдзан (1654-1716), поэт хайку из Осаки и близкий друг Оницуры, сложил: «С приходом прохлады // купаться стал реже, // но лучше слышно сверчков» (Гё:мидзу мо // химадзэ ни нарину // муси-но коэ). Неизвестно, когда Райдзан сложил это хайку, но ясно, что эти два друга соревновались, складывая хайку с использованием «купания» и «стрекота сверчков».

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