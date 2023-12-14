Поэзия хайкай: Оницура не знает, куда выплеснуть воду после купания

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Оницура не знает, куда выплеснуть воду после купанияКультура История
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ぎやう水のすて所なき虫のこゑ
Гё:мидзу-но
Сутэдокоро наки
Муси-но коэ
Воду после купанья
Некуда вылить –
Повсюду стрекочут сверчки
(Оницура, 1698 г., «Наматывая нити» (Одамаки ко:моку))
Гё:мидзу означает купание в большой ванне в прохладной воде. Сейчас это летнее сезонное слово, но в данном хайку сезонную тему определяет муси-но коэ, «голоса насекомых», это осеннее хайку.
Смысл стихотворения в том, что автор хочет выплеснуть воду после купания, но слышит повсюду стрекот насекомых и не знает, куда вылить воду, поскольку не хочет, чтобы они перестали петь. Можно представить, что это ранний осенний вечер на заросшем травой заднем дворе, где автор смывает дневной пот. Он внимательно прислушивается к голосам насекомых – сверчков судзумуси, мацумуси и киригирису, воспетых в классической японской литературе, и старается не мешать их пению.
Оницура (1661-1738) был поэтом, слагавшим стихи в жанре хайку, родом из Итами, провинция Сэццу (современная префектура Хёго). Ближе к тридцати годам он осознал, что у хайку не может быть иного смысла, кроме выражения истины, и посвятил себя описанию подлинного движения души человека.
Райдзан (1654-1716), поэт хайку из Осаки и близкий друг Оницуры, сложил: «С приходом прохлады // купаться стал реже, // но лучше слышно сверчков» (Гё:мидзу мо // химадзэ ни нарину // муси-но коэ). Неизвестно, когда Райдзан сложил это хайку, но ясно, что эти два друга соревновались, складывая хайку с использованием «купания» и «стрекота сверчков».
Фотография к заголовку: PIXTA