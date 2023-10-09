Поэзия хайкай: Басё воспевает молодую луну

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом сорок третьего стихотворения цикла является «микадзуки» – «молодая луна».

三ヶ月や朝顔の夕べつぼむらん Микадзуки я

Асагао-но ю:бэ

Цубому ран Луна третьего дня –

Как бутон цветка «утренний лик»,

Ждёт времени, чтобы раскрыться (Басё, 1682 г., «Полые каштаны» (Минасигури))

Басё написал это стихотворение, когда ему было 39 лет. Оно основано на игре слов и значительно отличается от его стиля последних лет, когда он основное внимание уделял переживаниям. Можно сказать, что эти стихи скорее напоминают загадку.

Здесь он говорит, что «луна третьего дня (лунного месяца)», то есть молодая луна, напоминает бутон вьюнка «утренний лик» (ипомея) вечером. Как связаны молодой месяц и ипомея? Цубаму также может означать «сжиматься», «утоньшаться», но в случае с вьюнком вечером это, вероятно, означает «образовывать бутон». Бутон ипомеи несколько напоминает молодую луну. Однако речь не только об этом – тонкий серп луны, который появляется вечером на западном небе, заходит вскоре после захода солнца. Однако со следующего дня луна постепенно растёт и становится полной луной. Серп луны так быстро заходит, чтобы потом вновь взойти и превратиться в полную луну, так же как вьюнок образует бутон вечером, чтобы распуститься рано утром на следующий день. В этом есть своя логика.

Но игра слов на этом не заканчивается. За этим хайку также стоит идиоматическое выражение «Восходящее солнце, распускающийся цветок» (идзуру хи, цубому хана). В жанре хайкай слово «цветок» без указания растения обычно обозначает цветы сакуры, так что это выражение следует воспринимать как «Восходящее солнце, бутон сакуры», и оно аллегорически описывает влиятельного, успешного человека, который находится в преддверии карьерного роста или процветания в бизнесе.

Басё здесь пародирует это высказывание, как бы говоря: «Молодая луна, хотя её и не сравнить с восходящим солнцем, в своё время станет полной луной, а вьюнок, хоть это и не сакура, на следующий день распустится». Он как будто подбадривает себя, говоря, что даже не слишком энергичного человека наверняка ждёт какой-никакой успех.

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