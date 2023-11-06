Поэзия хайкай: Сайкаку пишет о морском леще, восхищаясь осенней луной

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом сорок четвёртого стихотворения цикла является «кё:-но цуки» – «сегодняшняя луна».

鯛は花は見ぬ里も有（あり）けふの月 Тай ва хана ва

Мину сато мо ари

Кё:-но цуки Есть деревни, где не видали

Ни сакуру, ни морского леща –

Но видят сегодня луну (Сайкаку, ок. 1680 г., из сборника «Пришедший вторым корабль “Голландия”» (Орандамару нибансэн) )

«Луна» и «цветы» – это темы, которые многократно воспеты в классической японской литературе. Во времена, когда не было уличного освещения, сияющая в ночном небе луна была важным для людей светилом. На основании движения Луны создавались календари, с ней связаны различные слова, соответствующие её изменениям – «Луна третьего дня» микадзуки, «шестнадцатая ночь» идзаёи. В стихотворных жанрах вака, рэнга и хайкай слово цуки обозначает осеннюю луну. Особое место в культуре занимает луна 15-го дня восьмого лунного месяца по старому календарю – это тю:сю:-но мэйгэцу, «знаменитая луна середины осени» (в 2023 году это полнолуние 29 сентября). Выражение «сегодняшняя луна», кё:-но цуки, также относится к луне середины осени.

Луну видят люди во всём мире. Китайский поэт Бо Цзюйи (772-846), думая о своём друге, который находился в дальних краях, писал: «В небо Пятнадцатой ночи выплыв, ярко сияет луна. // Сердце мое со старым другом — за две тысячи ли» (перевод из книги «Мацуо Басё. Путевые дневники» Т. Л. Соколовой-Делюсиной). Надеясь на то, что друг тоже в эту ночь любуется полной луной, поэт через неё ощущает мысленную связь с ним.

Сайкаку в своём хайку подчёркивает, что луна видна отовсюду – как он говорит, «бывают деревни, где не поесть морского леща, деревни, где нельзя посмотреть на цветение сакуры, но сегодняшним полнолунием можно любоваться в любой деревне». Луна одинаково светит людям вне зависимости от их социального положения, богатства или бедности, или страны, в которой они живут. Очень характерно для жанра хайку использование образа вкусной и имеющий благопожелательный смысл рыбы (морской лещ) в дополнение к классическим темам луны и цветов.

Ихара Сайкаку (1642-1693) был родом из Осаки. Он известен как автор эдоских городских романов укиёдзоси «Мужчина, предавшийся любви» и других, но он также очень активно занимался и сложением хайку.

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