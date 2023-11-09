Поэзия хайкай: Басё ощущает мертвящий холод

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом сорок шестого стихотворения цикла является «ми ни симу» – «остро ощущать (холод, холодный воздух)».

野ざらしを心に風のしむ身哉（かな） Нодзараси о

Кокоро ни кадзэ но

Симу ми кана Пусть горсткой костей

Лягу в открытом поле

Пронзает холодом ветер (Мацуо Басё, 1684 г., сборник «В открытом поле» (Нодзараси кико), пер. Т. Л. Соколовой-Делюсиной)

Когда Басё исполнился 41 год, в восьмую луну он отправился из Эдо в свой родной город Ига Уэно (современный город Ига, префектура Миэ). Одновременно он попутешествовал по разным местам в регионах Токай и Кансай, а в начале лета следующего года вернулся в Эдо, после чего составил сборник своих впечатлений «В открытом поле» (Нодзараси кико). Это вступительное стихотворение описывает решимость Басё не спасовать перед невзгодами, когда он отправляется в путешествие.

Слово нодзараси обозначает череп, мёртвую голову. Выражение нодзараси о кокоро ни, «представляя в душе череп», говорит об осознании вероятности того, что он погибнет в пути и превратится в скелет.

Ми ни симу, «проникает в тело» – сезонное выражение в поэзии хайку, оно соответсвует осени и обозначает ощущение холодного воздуха и холода, пронизывающего тело. В этом хайку оно использовано в форме кадзэ-но симу ми кана, «этот ветер пробирает до костей», что показывает чувства путника, который вынужден терпеть холод осеннего ветра.

«Душа» и «тело» – это две концепции, разделяющие человека на внутреннее и внешнее, и в таком намеренном разделении себя на части есть что-то в духе хайку. В душе он представляет свои выбеленные кости, и в то же время под влиянием этих мыслей тело ощущает по-особенному пронизывающий холод осеннего ветра.

В конце девятой луны, через полтора месяца после отправления, Басё прибыл в Огаки в земле Мино (южная часть современной префектуры Гифу), где сложил: «Всё же не умер // во время ночлегов в пути – // кончается осень» (Си ни мо сэну // табинэ но хатэ ё // аки-но курэ). Сборник «В открытом поле» – это повествование о путешествиях, в котором особо подчёркнута связь между странствиями и смертью.

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