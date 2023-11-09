Поэзия хайкай: Басё ощущает мертвящий холод

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Басё ощущает мертвящий холодКультура Культура
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野ざらしを心に風のしむ身哉（かな）
Нодзараси о
Кокоро ни кадзэ но
Симу ми кана
Пусть горсткой костей
Лягу в открытом поле
Пронзает холодом ветер
(Мацуо Басё, 1684 г., сборник «В открытом поле» (Нодзараси кико), пер. Т. Л. Соколовой-Делюсиной)
Когда Басё исполнился 41 год, в восьмую луну он отправился из Эдо в свой родной город Ига Уэно (современный город Ига, префектура Миэ). Одновременно он попутешествовал по разным местам в регионах Токай и Кансай, а в начале лета следующего года вернулся в Эдо, после чего составил сборник своих впечатлений «В открытом поле» (Нодзараси кико). Это вступительное стихотворение описывает решимость Басё не спасовать перед невзгодами, когда он отправляется в путешествие.
Слово нодзараси обозначает череп, мёртвую голову. Выражение нодзараси о кокоро ни, «представляя в душе череп», говорит об осознании вероятности того, что он погибнет в пути и превратится в скелет.
Ми ни симу, «проникает в тело» – сезонное выражение в поэзии хайку, оно соответсвует осени и обозначает ощущение холодного воздуха и холода, пронизывающего тело. В этом хайку оно использовано в форме кадзэ-но симу ми кана, «этот ветер пробирает до костей», что показывает чувства путника, который вынужден терпеть холод осеннего ветра.
«Душа» и «тело» – это две концепции, разделяющие человека на внутреннее и внешнее, и в таком намеренном разделении себя на части есть что-то в духе хайку. В душе он представляет свои выбеленные кости, и в то же время под влиянием этих мыслей тело ощущает по-особенному пронизывающий холод осеннего ветра.
В конце девятой луны, через полтора месяца после отправления, Басё прибыл в Огаки в земле Мино (южная часть современной префектуры Гифу), где сложил: «Всё же не умер // во время ночлегов в пути – // кончается осень» (Си ни мо сэну // табинэ но хатэ ё // аки-но курэ). Сборник «В открытом поле» – это повествование о путешествиях, в котором особо подчёркнута связь между странствиями и смертью.
Фотография к заголовку: PIXTA