Поэзия хайкай: Бусон радуется прилёту осенних птиц

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом сорок седьмого стихотворения цикла является «котори куру» – «птички прилетели».

小鳥来る音うれしさよ板びさし Котори куру

Ото урэсиса ё

Ита бисаси Птички прилетели –

Радостный гомон

Льётся с карниза (Бусон, 1768 г., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю))

Осенние перелётные птицы в Японии – это не только крупные дикие гуси, но и мелкие птицы, такие как дрозды и свиристели, которые прилетают стаями с севера. Некоторые птицы, например, желтоголовый королёк и сойка, обычно обитающие на высокогорье или в лесах, осенью спускаются на равнины или к населённым пунктам. Строка «Птички прилетели» относится к миграции этих маленьких птиц. Кстати, в японском языке есть ещё красивое слово иродори, «цветные (разные) птицы», которым обозначают множество красивых маленьких птиц.

В этом стихотворении выражается радость, которую Бусон испытывает с прилётом стаи птичек – он слышит птичьи голоса и топот маленьких ножек на карнизе. Ключевое слово «карниз» (итабисаси) раньше использовалось в стихах вака для описания звука дождя или града, бьющего по карнизу. Бусон здесь проявил новаторский подход – в отличие от традиционной поэзии, у него с карниза раздаются звуки прилетевших птичек. Упоминание звуков, которые не описывает традиционная поэзия, являлось характерным приёмом для поэзии хайкай, однако далеко не только в этом суть данного стихотворения.

Слушая негромкие звуки, издаваемые прилетающими и улетающими птичками, можно ощутить нежные эмоции, которые заставляют сердце трепетать. Кроме того, лёгкое сухое шарканье от шагов маленьких птиц выражает свежесть прозрачного осеннего воздуха, не облечённую в слова. Позднее современный поэт Хагивара Сакутаро высоко оценил это хайку, сказав, что его содержание «напоминает лирическое настроение западной поэзии» («Поэт ностальгии Ёса Бусон»).

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