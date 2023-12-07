Поэзия хайкай: Бусон видит одинокого гуся в осеннем небе

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом пятидесятого стихотворения цикла является «кари» – «гуси».

紀の路（ぢ）にもおりず夜を行（ゆく）雁（かり）ひとつ Ки-но дзи ни мо

Оридзу я о юку

Кари хитоцу Даже в земле Кии

Он не садится –

Одинокий гусь (Бусон, 1776 г., «Тетрадь собственноручно записанных стихов Бусона» (Бусон дзиппицу кутё))

Гуси – общий термин для крупных птиц семейства Утиных, которые осенью перелетают из северных стран в различные районы Японии. В поэзии вака и хайкай их крик ассоциировался с мыслями о любви и меланхолическим настроением осенней ночи. Кроме того, они мигрируют группами, их клины в виде буквы V уподобляются написанным в небе знакам, а об их перекличке говорят, что они «окликают друзей».

Бусон в своём хайку описывает одиночного гуся, а не стаю. Смысл стихотворения в том, что дикий гусь осенней ночью летит, не приземлившись даже в земле Кии (Кисю). Почему здесь упоминается Кии? Бусон объяснял своим ученикам так: «Кисю – самый южный предел Японии, и я чувствовал жалость к одинокому дикому гусю, который не садится на землю, а в поисках друзей летит за тысячи ри через бушующий океан». В южных морях за Кисю, возможно, больше не будет земли, где можно дать отдых крыльям. Используя слова Ки-но дзи, «земля Кии», он подчеркнул искреннее стремление дикого гуся отыскать друзей.

Хайку Бусона, вероятно, было создано под влиянием поэмы «Одинокий дикий гусь» китайского поэта Ду Фу. В ней дикий гусь, испытывая привязанность к стае, продолжает лететь, теряется в облаках: «Гусю кажется – // Видит он стаю, как встарь, // Гусю кажется – // Где-то откликнулась стая» (пер. Гитовича А. И.), так в душе Ду Фу откликается печаль одинокой птицы. И в душе читающего стихотворение Бусона об одиноком гусе также оставляет сильное впечатление, перекликаясь с мыслями об одиночестве, грусти и тоске птицы.

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