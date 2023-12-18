Поэзия хайкай: Бусон страдает от холода ночью

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом пятьдесят первого стихотворения цикла является «ёсаму» – «ночной холод».

起て居てもう寝たと云（いふ）夜寒哉 Окитэ итэ

Мо: нэта то иу

Ёсаму кана Ещё не уснул,

Но кричу в ответ: «Сплю уже!» –

Холодно ночью (Бусон, 1776 г., «Собрание стихов Бусона» (Бусон кусю))

Чем ближе к зиме, тем сильнее по ночам ощущается холод, и это называется «ночной стужей». Зима почти наступила. В своём стихотворении Бусон показывает человека, который ленится вставать ночью: «Хотя ещё не уснул, но на зов отвечаю, что сплю».

Вполне можно представить, что речь идёт о том, что кто-то ночью пришёл в гости, но интереснее рассматривать это как разговор между супругами – мужа зовёт жена, но ему не хочется выходить из натопленной комнаты. Двигаться его тоже не тянет, и забавно, что если бы он действительно спал, то не смог бы ответить на зов, но он всё же отвечает, что спит.

Что касается этого хайку, Бусон объясняет: «Жаль, что в наши дни хайку стали слишком реалистичными и изящными. Как раз поэтому я иногда сочиняю такие хайку». И действительно, даже если это стихотворение написано по какому-то особенному утончённому поводу, об этом ничто не говорит. Изображая случайную бытовую сцену, он передаёт ощущение «ночной стужи».

У Бусона есть много стихотворений, описывающих такое чувство лени. Он вёл насыщенную жизнь, будучи и художником, и поэтом хайку, и ему, должно быть, очень хотелось спокойно отдохнуть. С наступлением настоящей зимы обстановка становится ещё сложнее, как видно из хайку «Провожу зиму в доме – // в прятки играю // с женой и детьми» (Фуюгомори // цума ни мо ко ни мо // какурэмбо:, «Собрание стихов Бусона»). Поскольку он «играет в прятки», то на зов жены и детей он уже не отвечает. Это уже апофеоз лени – закрыться в комнатушке, сбежав от семьи, и неподвижно сидеть у жаровни…

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